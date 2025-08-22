Elmedin Konaković: ‘Spremni smo da zaustavimo eskalaciju ako Dodik krene dalje’ (Video)

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kazao je u razgovoru za BHRT kako očekuje da će SNSD, i pored deklarativnog odbijanja prijevremenih izbora za poziciju predsjednika Republike Srpske, koji bi trebalo da budu raspisani nakon što je smijenjen Milorad Dodik, izaći na izbore. Konaković je kazao kako se čekaju stavovi opozicije u Republici Srpskoj.

“Ne utičemo, naravno, ni na koji način na njihove odluke, vidjećemo šta su stavovi SDS-a, PDP-a, Vukanovića i drugih. Mislim da bi to moglo još jednom pokazati koliko je licemjeran SNSD, koliko je Dodik licemjeran političar koga ne zanima ni mišljenje ljudi u entitetu Republika Srpska. Ja mislim da će oni na kraju izaći na izbore”, ocijenio je Konaković.

Šef bh.diplomatije je kazao da su brojni partneri Bosne i Hercegovine u međunarodnoj zajednici obaviješteni o opasnosti koju nosi ovakvo poigravanje sa nadležnostima, kako je kazao, ovakav udar na ustavni poredak u Bosni i Hercegovini i novi pokušaj eskalacije Dodika i SNSD-a u Bosni i Hercegovini.

“Ono čime sam oduševljen jeste razumijevanje svih naših strateških partnera o stanju u koje nas je doveo isključivo Milorad Dodik i mislim da će tu reakcija biti snažna, da će biti jednoglasna i da nema nikog ko bi mu mogao dati za pravo da se igra vatrom”, rekao je Konaković.

On je dodao da će u nekoliko narednih dana imati brojne susrete, uključujući i one na Bledu, od 1. do 3. septembra.

“Ono u čemu smo, mogu reći pobijedili Milorada Dodika, zaustavljali smo diplomatski njegove sulude najave, uradićemo to i sad, ali spremni smo, ne daj bože, ako on krene dalje da preveniramo tu moguću eskalaciju” , dodao je.

Konaković je, govoreći o državnom budžetu koji je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo, ocijenio da je sudbina tog dokumenta neizvjesna.

“Slažem se sa nekim prijedlozima koje su predložili Bećirović i Komšić koji bi trebali trajno riješiti, prije svega, finansiranje institucija kulture u Bosni i Hercegovini, ali mislim da ćemo naići na rasprave koje čak mogu odvesti u neusvajanje budžeta. Ne znam kako će opozicija iz Republike Srpske reagovati na ove prijedloge. Ako nema njih, onda tog budžeta nema, vidjećemo da li je bilo dovoljno političkih pregovora u Bosni i Hercegovini. Možete imati odlične ideje, ako ne pripremite sa partnerima koji bi trebali glasati o tome konačna i finalna usvajajanja i rješenja, onda to budu priče koje su lijepe nekoliko dana, ali koje se nažalost ne realizuju”, rekao je Konaković.

Državnim budžetom predviđena su sredstva za Radioteleviziju Bosne i Hercegovine, kao konkretan korak za spas javnog servisa, što bi, prema njegovom mišljenju, morala biti primarna obaveza vlasti na državnom nivou.

“Pokazalo se nekoliko puta, i ministar Forto i mi ostali smo pokretali inicijative, predstavnici politika iz Republike Srpske nisu do sada pokazali volju za jačanjem ili očuvanjem državnih institucija od interesa za Bosnu i Hercegovinu, nisu prepoznali ni važnost BHRT-a. Nažalost, bez njihovih ruku do sada nismo imali adekvatna rješenja. Tako bi moglo biti i sad. Ako nemamo ruke iz Republike Srpske, bojim se da će ponovo priča o budžetu otići u pogrešnom pravcu i opet se, evo, okrećemo visokom predstavniku i tražimo od njega neka rješenja. Radićemo sve što je do nas”, kazao je Konaković, koji je za BHRT govorio, između ostalog, i o evropskom putu naše zemlje.

Sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem razgovarala je naša novinarka Adisa Herco.

(Kliker.info-BHRT)