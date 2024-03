Elmedin Konaković odgovorio Vučiću : Ova diplomatija nikada neće trgovati istinom o našem stradanju

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegvovine Elmedin Konaković izjavio je danas da predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić još jednom propušta priliku da pokaže hrabrost i liderstvo i stavi tačku na genocid u Srebrenici.

– Vučić propušta priliku da podrškom Rezoluciji, koja u međunarodnim okvirima znači jako puno, zapravo možda i stavlja tačku na genocid u Srebrenici presudom međunarodnog suda. On ponovo stvari vodi u suprotnom pravcu, lobira za neusvajanje rezolucije, ima neka svoja posebna objašnjenja zašto to radi. Zapravo bi najbolje bilo da podrškom toj rezoluciji doprinese skidanju kolektivne odgovornosti sa srpskog naroda – izjavio je Konaković za Fenu reagujući na jučerašnju izjavu predsjednika Srbije Aleksandara Vučića kako Bošnjaci spremaju Rezoluciju o Srebrenici i da će ih u tome podržati zapadne sile, a da će se Srbija tome usprotiviti.

Navodi da je strašna Vučićeva konstatacija „da to svijet radi da pokaže da postoje muslimani, koje svijet podržava, poredeći to sa trenutnom situacijom u Gazi“.

– Ne shvata da zaista cijeli svijet to radi zbog ljudskih, civilizacijskih vrijednosti. Mnogo je zemalja širom svijeta koje se sjećaju i obilježavaju genocid, uče djecu šta sa zaista tamo desilo. To ljudi širom svijeta rade zbog budućnosti, a nikako zbog prošlosti. On ponovo genocid naziva tragedijom, zločinom, još uvijek ne koristi tu adekvatnu riječ, a stalno se poziva na neko međunarodno pravo kada govori o drugim temama, dok istovremeno grubo krši međunarodno pravo, ne prizanaje presude sudova sa kojima Srbija ima obavezu sarađivati i zbog svog zakonodavstva. Zbog toga sam siguran da nema dovoljno kredibiliteta kada govori o međunarodnom pravu i po drugim temama – kazao je šef bh. diplomatije.

Konaković se osvrnuo i na djelovanje vlasti u Srbiji koje su nagradile studentice koje su veličale ratne zločince, koje su tada poručile „nismo vas dovoljno pobili“, a danas te sudentice u Srbiji imaju punu stipendiju tamošnjih vlasti, što po njegovim riječima još jednom oslikava Vučićev stvarni pristup prema ovoj cijeloj temi.

– U dijelu u kojem on kaže da će razgovarati s Dodikom, a da će i dalje odnos svijeta prema Dodiku biti isti, bilo bi dobro, ako ima utjecaj na Dodika, da mu objasni da prestane sa secesionističkim porukama i aktivnostima. Upozoravo sam više puta i Dodika i ostale političare u RS-u, da će ovakva politika i njega i entiitet voditi u sve dublju izolaciju, što se upravo dešava. Sada ih upozoravam da će sigurno biti još gore ako ovako nastave i da neće donijeti ništa dobro ni njima lično, ali nažalost ni narodu koji živi u bh. entitetu RS, niti samom entitetu – kazao je Konaković.

Političarima u RS-u poručio je da „imaju priliku da zajedno kreiraju ambijent koji svim ljudima u BiH, pa i bh. entitetu RS, poprave uslove života, da ostave mlade ljude na svojim ognjištima, a ne da entitet i dalje vode u duboku izolaciju“.

Vučiću je poručio da ako zaista misli dobro Srbiji i Srbima u regionu treba da podrži Rezoluciju o Srebrenici.

– Da bi to uradio za to treba hrabrost i liderstvo, koji on, u ovom slučaju, još uvijek nije pokazao – kazao je Konaković.

Naveo je da BiH danas ima diplomatiju koja će adekvatno odgovoriti na sve aktivnosti Srbije, ali i drugih zemalja.

– Na svaku dobru od nas mogu očekivati dvije dobre, ali na svaku lošu isto tako. Ova diplomatija nikada neće trgovati istinom o našem stradanju, kao što su neke prethodne prilikom procesa obnove tužbe za reviziju presude. Za nas je to zaista suštinski prevažno i s tim se nikada nećemo igrati – istakao je Konaković.

Šef bh. diplomatije smatra da je međunarodni kredibilitet bh. diplomatije danas mnogo bolji, ali između ostalog i zbog činjnice da nakon svega što se desilo u odnosima sa Srbijom, nakon bolne prošlosti, imaju snage solidarisati se sa Srbijom kad se desio tužni masakr u osnovnoj školi u Beogradu, kada je on lično položio cvijeće na mjesto stradanja, te da je BiH tada proglasila dan žalosti zbog stradanja učenika.

– Iz naših poteza Vučić bi mogao naučiti puno jer vidimo da civilizirani svijet, a posebno međunarodna diplomatija zaista takve stvari traži. Međutim za te odluke, treba i ljudskost i hrabrost. Vučić ne pokazuje ni ljudskost ni hrabrost kada je riječ o ovom procesu koji se tiče Rezolucije Generalne skupštine UN – zaključio je Konaković u izjavi za Fenu.

(Kliker.info-Fena)