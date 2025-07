Elmedin Konaković o Dodiku : “Raskrinkat ćemo sve njegove saradnike – posebno ‘balije'”

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković oštro je reagovao na jučerašnji razvoj događaja u vezi s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, kojem je ukinut pritvor nakon što se pojavio pred Tužilaštvom BiH.

U objavi na društvenim mrežama, Konaković je Dodika nazvao “lažovom i manipulatorom”, podsjećajući da se radi o političaru koji je, prema njegovim riječima, spreman pogaziti i sopstveni narod i entitet koji predstavlja.

– Da je Milorad Dodik lažov i manipulator, to znamo svi i znamo već dugo. Da nema principe i da je spreman pogaziti svoj narod, ljude oko sebe, manji bh. entitet – i to znamo. Sve je to uradio dolaskom pred Sud BiH, a i na sebe samog je pljunuo i ponizio se – poručio je Konaković.

Ministar tvrdi kako je Dodikov dolazak u Tužilaštvo unaprijed isplaniran, nazvavši ročište “naručenim”.

– Došao je bez pompe i bez pratnje, znao je ishod unaprijed. Znamo da i dalje kontroliše dio pravosuđa, ali ovo nije mogao uraditi sam. Imao je saradnike i saveznike – kazao je.

Posebno je istakao da će njegova politička opcija i dalje ustrajati na tome da se razotkriju svi akteri koji su, kako kaže, pomogli Dodiku.

– Do zadnjeg atoma snage ćemo se boriti da raskrinkamo i saradnike i saveznike. Posebno “balije”, jer nije moglo bez “balija” – naveo je Konaković, aludirajući time na predstavnike bošnjačke političke scene za koje sumnja da su imali ulogu u ovom procesu.

Podsjetimo, predsjednik RS Milorad Dodik je danas pristupio Tužilaštvu BiH u vezi sa sudskim procesom koji se vodi protiv njega, nakon čega mu je ukinut pritvor. Ova odluka izazvala je burne političke reakcije i dodatno rasplamsala sumnje u političke utjecaje unutar pravosudnog sistema BiH.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)