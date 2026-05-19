Emedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, potvrdio je za Raport da bošnjački ministri na današnjoj hitnoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koju je sazvala predsjedavajuća Borjana Krišto zbog urušavanja dijela mosta na granici s Hrvatskom u Gradišci, neće podržati privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza Bosanska Gradiška.

U telefonskoj sjednici učestvuju i bošnjački ministri, a iako je ministar odbrane Zukan Helez na putu, bit će uključen u novonastalu situaciju.

Konaković je rekao da o ovoj tački neće biti glasanja dok se ne završi finansijski dogovor između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i ne plati dug.

“Dok Amidžić ne stavi na dnevni red Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i finansijski dogovor, nećemo podržati privremeno otvaranje graničnog prijelaza”, rekao je Konaković.

Tvrdi da pojedinci iz Republike Srpske, okupljeni oko Milorada Dodika, pokušavaju ucjenom otvoriti granični prijelaz Gradiška.

„Za otvaranje prelaza sam, ali prije toga se mora riješiti finansijsko poravnanje između entiteta i dug Republike Srpske prema Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu većem od 150 miliona KM“, rekao je Konaković.

Dodao je da se u zaključcima vanredne sjednice Vijeća ministara ne spominje tačka koja se odnosi na poravnanje duga između entiteta, zbog čega, kako tvrdi, neće ni glasati.

(Kliker.info-Bljesak)