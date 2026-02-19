Elmedin Konaković: Nadam se da ćemo na izbore u RS izaći zajedno sa SDA (Video)

– Mislim da je to neminovnost i da nas tjera na ozbiljnost. To se treba desiti, ali ne na način da neko ultimativno, imperativno, koristeći neke svoje metode dosad već viđene, poreda pravila ponašanja i minimizira jednu ipak kvalitetnu infrastrukturu – istakao je.

To je kazao danas u Banjoj Luci nakon potpisivanja Sporazuma o zajedničkom nastupu na Opštim izborima 2026. godine, koji su potpisali i predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić, te predstavnici stranaka NES, NAPRIJED i PDA.

Konaković je istakao da u Bosni i Hercegovini, a posebno u RS živi sve manje ljudi te da je sve manje političkih subjekata koji imaju kapacitet da sami ostvare dobre izborne rezultate.

Konaković tvrdi da je ovakva vrsta političkog udruživanja obaveza za sve one koji vole Bosnu i Hercegovinu, sa ciljem da se poboljšaju uslovi života u cijeloj Bosni i Hercegovini.

– Ovo nije nikakva vrsta pobune niti nelojalnog okupljanja, već je poziv svim bosanskohercegovačkim strankama koje Bosnu i Hercegovinu osjećaju svojom državom da se pridruže – kazao je.

Komentirajući proteste mladih u Sarajevu, Konaković je kazao da bi volio i da Republika Srpska ima mladost kakvu ima Sarajevo.

– Volio bih da se ovaj najčistiji krik i vrisak mladih ljudi koje sam vidio u svojoj političkoj karijeri uspije zaštititi od paralelne prljave političke kampanje koja se vodi da bi se zaista zloupotrijebila ova nesreća. Ovi mladi ljudi su impresivni, jer su ustali protiv sistema koji dvadeset i više godina razara Bosnu i Hercegovinu. Ja im u tome aplaudiram – kazao je Konaković te dodao da bi s njima porazgovarao kada bi ga pozvali.

Istakao je da će ta priča preći u racionalniju fazu razmišljanja te da će tada argumentima odgovoriti ko je odgovoran za ono što se dešavalo.

– Narod i Pravda su upravo protiv toga oformljeni, protiv Tužilaštva Kantonu Sarajevo koje u Skupštini Kantona Sarajevo nikada nije dobilo pozitivnu ocjenu u zadnjih osam do deset godina. Imaju nula glasova za rad i veliki su uzrok problemima koje se u društvu dešavaju. Njihova „traljava“ istraga i u ovom slučaju je doprinijela da ljudi još više sumnjaju u regularnost cijelog procesa. I mi sumnjamo – kazao je.

Tvrdi da je ostavka premijera KS Nihada Uka moralan čin te da na taj način i funkcioniše Trojka.

– Naša stranka danas nije ovdje zato što nema ili nikakvu ili nema razvijenu infrastrukturu u bh. entitetu Republika Srpska – kazao je.

Konaković je komentirao i posljednje poteze predsjednika SNSD-a Milorada Dodika te kazao da je Dodik u ogromnim problemima i da shvata njegovu frustraciju.

Na pitanje da li je treći entitet jedini način da Hrvati u Bosni i Hercegovini ostvare svoja prava, Konaković je kazao da Hrvati u praksi i na papiru imaju svoja prava koja ostvaruju.

– Pogledajte strukturu vlasti u Bosni i Hercegovini i koliko Hrvata sjedi u Vijeću ministara i Ustavnom sudu. Hrvatski narod itekako uživa zaštitu u Bosni i Hercegovini. Dragan Čović ne može da objasni glasačima zašto je stao uz Milorada Dodika i zašto je zbog Dodika ugrozio evropski put. Njemu treba narativ kojim će sa sebe skrenuti tu vrstu odgovornosti, a treći entitet je komforna zona – istakao je Konaković.

(Kliker.info-Vijesti)