Elmedin Konaković: Mislim da će Dodik preferirati bijeg (VIDEO)

Gostujući u emisiji Polis TVSA, ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković potvrdio je da će sutra (Srijeda) biti održan sastanak o formiranju nove većine na državnom nivou.

„Hoće, on će se desiti sutra sigurno, dodao bih da će tu još biti predstavnici ove naše nove, mogu reći, koalicije na nivou države, NES-a Naprijed i Bosanskohercegovačka inicijativa Kasumović Fuad te još četvero zastupnika koji sa nama vrlo hrabro i zrelo vode ove procese izbacivanja SNSD-a iz vlasti, tako da ova naša formacija 14 plus HDZ i opozicija iz RS-a sutra prezentira 23 ruke u Zastupničkom domu i većinu u Domu naroda što je veoma važno, mislim da bi sutra mogli doći do konkretnih dogovora oko narednih koraka”, kaže Konaković.

Ističe da bi prvi korak trebao biti potpisivanje sporazuma koji definiše političke prioritete, a odmah nakon toga i kadrovska rješenja.

” Ako brzo izabaremo ministra sigurnosti iz opozicije iz RS-a, on potpuno preuzima kontrolu nad procesima. Reforma izbornog zakonodavstva će biti jedan od prioriteta, ne samo za HDZ koji insistira na rješenjima dugi niz godina s kojima su se slagali ranije i Haris Silajdžić i Bakir Izetbegović i Hajrudin Radončić i reis Kavazović izjavljujući da ne treba da im biramo člana Predsjedništva, ja isto tako mislim, ali Trojka donosi svoje zahtjeve i četvorica naših kolega da se implementiraju međunarodne presude, da se omogući pravo kandidovanja ljudima koji pripadaju građanskoj opciji, Srbin iz Sarajeva, Bošnjak ili Hrvat iz RS-a mogu biti kandidati za Predsjedništvo, sigurno zajedno želimo u reformi izbornog zakonodavstva da riješimo pitanje regularnosti izbora, obezbijedit ćemo skenere, novac za regularne izbore i to je cjelina”, ističe Konaković.

Također ističe da, nakon definisanja prioriteta, idu kadrovska rješenja, te da je Nebojša Vukanović za nas prihvatljivo rješenje za ministra sigurnosti.

“Ako postignemo političku saglasnost, imenovanje Vukanovića mogli bi se desiti u narednih 15-tak do 20 dana. Predstavnički dom, još jednom naglašavam, sutra 23 ruke će biti predstavljene, to se može uraditi u kratkom roku. Zvizdić, Čavara i Babalj mogu zakazati u najkraćem mogućem roku tu sjednicu, ako možemo praviti prognoze 20-tak dana bilo bi dovoljno da se sve te procedure provedu“, riječi su Konakovića.

S ministrom vanjskih poslova i predsjednikom Naroda i pravde, razgovarali smo o mogućim scenarijima u vezi s Miloradom Dodikom, bilo da je riječ o hapšenju ili bijegu.

„U pravu su svi koji kažu da i EU i donosioci odluka priželjkuju neko mirnije rješenje političke naravi, da se Dodik potpuno politički eliminira, da ne bude dio nikakvih procesa, te da zemlja prodiše. Tada bi se zaista revitalizirao i taj pritisak na ljude koji žive u RS-u, na naredbe izvršne vlasti da ga brane svojim tijelima i municijom, oružjem, a posljedica bi bila njegovo privođenje pred lice pravde ili bijeg. Mislim da će on preferirati bijeg“, ističe Konaković.

Također naglašava da, što se tiče bijega Milorada Dodika, nigdje neće biti miran dokle god su za njim raspisane potjernice iz zemlje u kojoj se rodio i živio.

Kada je riječ o imenovanju direktora KCUS-a, Konaković ističe da je to zaista velika frustracija.

„To je moja lična frustracija, ali i frustracija Trojke. Pokazali smo određenu nemoć u tom procesu, a tu nas je zapravo zakonska regulativa koja je dala ministru Rimcu da u konačnici stopira imenovanje daleko najboljeg kandidata iz tog konkursa, prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića. On ima sve zakonske potvrde da ono što mu se stavlja na teret nije tačno. Imenovan je u Opću bolnicu prema zakonima koji imaju iste uvjete, dobio je na Sudu ono što mu se prigovaralo, legitimiran je da ima uvjete, i zaista je to bilo pod pritiskom jedne grupacije lobističke, koja mahom dolazi iz SDA, ali i iz drugih stranaka“, kaže Konaković.

(Kliker.info-TV SA)