Elmedin Konaković : Ljudi u BiH neće dozvoliti da se na vlast vrati koalicija SDA-HDZ-SNSD, i pored grešaka koje Trojka pravi!

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je večeras da vjeruje da ljudi u BiH neće dozvoliti da se nakon narednih izbora na vlast vrati koalicija SDA-HDZ-SNSD.

U razgovoru na N1 Konaković je rekao da smatra da je u tome najviše pomogao predsjednik SDA Bakir Izetbegović najavom da mu je HDZ “fiks”, ali i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavom da je njemu predsjednik SNSD-a Milorad Dodik “fiks”.

– Izetbegović kaže da je SNSD dobar bez Dodika, ali to nije tačno, što je vidljivo iz ponašanja drugih zvaničnika te stranke i zato su to nebulozne poruke predsjednika SDA – istakao je Konaković.

Dodao je da je to “razbudilo” ljude koji su shvatili da, i pored grešaka koje Trojka pravi i činjenice da je zaista bolja od prethodne vlasti, postoji opasnost koja se nadvila nad nama da te tri političke figure i njihove stranke ponovo dođu na vlast, što bi značilo masovni odlazak iz BiH i duboku depresiju.

Konaković ne očekuje da može doći do koalicije SDP-a i SDA na federalnom nivou jer je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić za NiP korektan, poželjan i cijenjen partner.

Ocijenio je da okupljanje manjih stranaka sa hrvatskim predznakom nije bezazleno za HDZBiH jer se radi o strankama i ličnostima koje imaju mjerljive rezultate i ozbiljan kredibilitet.

Konaković je naveo da je protekla 2025. u političkom smislu bila najteža u posljednjih 10 godina te da smo bili na rubu potencijalnog konflikta jer je Milorad Dodik u bezizlaznoj situaciji u kojoj se nalazio bio spreman započeti rat kako bi ostao na vlasti.

Naglasio je da je od marta 2025. kad je donesena odluka EU o početku pregovora s BiH Dodik pokazao da će učiniti sve da zaustavi evropski put BiH jer je takvo naređenje dobio iz Moskve, i da je tada za Trojku postao nepoželjan partner.

Konaković je rekao da su time izveli SNSD na čistac ali i HDZ jer da su u toj stranci proevropski orijentisani kako se predstavljaju onda bi zajedno s Trojkom učinili sve da smijene kadrove SNSD-a u Vijeću ministara BiH i one koji su na čelu institucija.

Dodao je da su uradili ono što je ispravno i da Dodik više nije predsjednik RS-a, procesuiran je i kažnjen sa šest godina zabrane bavljenja politikom i godinu dana zatvora koje je otkupio, a očekuju da Sud BiH dovede tu stvar do kraja jer Dodik više ne može biti ni predsjednik SNSD-a.

– To je bila pobjeda države nad Miloradom Dodikom i otkrivanje pravog lica HDZ-a – poručio je Konaković.

(Kliker.info-Fena)