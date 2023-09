Elmedin Konaković : Konaković: “Cijeli svijet zna šta se dešava u BiH, oni koji koče procese bit će sankcionisani”

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u radnoj je posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, a obratio se i pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.

Za portal Radiosarajevo.ba govorio je o ‘diplomatskoj ofanzivi Bosne i Hercegovine’, radu koalicije na državnom nivou, euroatlantskim integracijama, današnjem sastanku Trojke, HDZ-a i SNSD-a u Mostaru.

“Mi smo ovih sedam mjeseci vrlo aktivni i koristili smo sve prilike da na ovakvim mjestima gdje se sastaju skoro svi lideri svijeta, Bosnu i Hercegovinu donesemo u pravom svjetlu i o njoj kažemo naše istine. Mogu reći da sam vrlo zadovoljan kvalitetom sastanaka i sagovornika s kojima sam se susreo tokom boravka u New Yorku”, rekao je Konakovič za Radiosarajevo.ba.

Izdvojio je susrete s ministrima vanjskih poslova Argentine, Indije ‘s kojima bi inače teško bilateralno razgovarao zbog udaljenosti’. Također, naglasio je da je održao važne sastanke s predstavnicima iz zemalja regiona, Europske unije, kao i zvaničnicima američke administracije.

“Sastao sam se i s ministrom vanjskih poslova Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i američkim državnim sekretarom Anthonyijem Blinkenom“, rekao je Konaković i dodao da je imao susret sa šeficom njemačke diplomatije Annleanom Baerbock.

Kako ističe, ova imena govore koliko ovakvi sastanci mogu biti važni za našu zemlju, posebno u momentu kada se u Bosni i Hercegovini donose važne odluke.

Osvrnuo se na sastanak s Blinkenom.

“To je prilika za jačanje saradnje. Ameriku lično smatram za najvažnijeg vanjskopolitičkog partnera naše zemlje i sigurno najpovećenijim u kontinuitetu na kojeg se najviše oslanjamo.

Upravo sam završio sastanak s Blinkenovim savjetnikom Derekom Choletom s kojim smo razgovarali o detaljima jačanja saradnje BiH i SAD. Impresivno je koliko do u detalje znaju sve što se dešava u BiH. Pored dobrih odnosa, tu je i dodatni argument. Činjenica je da svi znaju da ruski utjecaj u BiH nije mali. Svi su na neki način oprezni zbog tih mogućih negativnih posljedica po našu zemlju i malignog utjecaja Rusije koji zaustavlja procese BiH na putu ka Europskoj uniji. S pažnjoj prate dešavanja na Kosovu, Crnoj Gori i drugim zemljama. Potvrdili smo američku opredijeljenost da bude čvrsto uz BiH u ovim trenucima kad se donose važne odluke za nas”, rekao je Konaković.

Osvrnuo se na sastanak koji je održan u Mostaru između lidera HDZ-a Dragana Čovića, SNSD-a Milorada Dodika i SDP-a Nermina Nikšića na kojem su bili i predstavnici Trojke. U ime Naroda i pravde sastanku je prisustvovao Denis Zvizdić.

“U tom kontekstu moram napomenuti da sam bio u Strazburu prije 10-15 dana. Tamo sam čuo europske dužnosnike koji su planirali za BiH i prostor Zapadnog Balkana ozbiljan paket podrške i pomoći, nešto što građanima BiH u kratkom roku treba popraviti uslove života.

Bilo bi zaista sramota da mi političari ne iskoristimo tu priliku na koju smo predugo čekali. Čuo sam i neke disonantne tonove. Još uvijek se ne slažemo oko tajminga za odlazak stranih sudija. Mi mislimo da apsolutno nije vrijeme niti ćemo to podržati u ovom trenutku. Imamo i različita mišljenja o državnoj imovini, Vrhovnom sudu, sjedištu suda, ali to nas ne sprječava da se bavimo temama oko kojih nemamo nikakvih nesporazuma”, naglasio je.

Rješavanje tim tema, kako ističe, omogućit će ljudima u BiH bolje plate i vjerovatno odluku da ostanu u ovoj zemlji i grade svoju budućnost.

“Iskoristio bih priliku da apelujem na sve njih, da taj dio naše serioznosti bude u ovom trenutku dominantan, da shvatimo ovaj momentum i da nas ne odvuku u neka nadmudrivanja o tome oko čega se ne slažemo na put na kojem je BiH predugo BiH”, rekao je Konaković u razgovoru za Radiosarajevo.ba.

Osvrnuo se i na izmjene Izbornog zakona BiH nakon što je Dragan Čović (HDZ) kazao da su usaglašeni dijelovi.

“Vrlo jasno smo rekli šta nas to zanima. Zanimaju nas presude Međunarodnog suda koje su vrlo aktuelne, brisanje etničkog prefiksa na domovima naroda i kod izbora članova Predsjedništva jer je to najveća diskriminacija vjerovatno i na svjetskom prostoru. Zanima nas dio koji se tiče izbornog integriteta, smanjenja prostora za krađu.

Čovića zanima izbor člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Mislimo da su ta rješenje bila već ranije na stolu, indirektan izbor iz Parlamentarne skupštine može elegantno riješiti taj problem uz, naravno, preveniranje onoga o čemu je nekad govorio Haris Silajdžić, a to je mogućnost da se korištenjem etničkog veta blokira potpuno taj izbor. Sa tom prevencijom mogli bismo u tom pravcu tražiti rješenje”, istakao je Konaković.

Kako kaže, ‘puno je rješenja za ljude koji žele da se dogovaraju i puno problema za ljude koji žele da ih traže’.

Komentirao je i ponovne prijetnje lidera SNSD-a Milorada Dodika koji je kazao da neće ni na šta pristati ukoliko se ne riješi pitanje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH i pitanje državne imovine.

“Nije dobro da bilo ko kome postavlja uslove da bi se nešto dalje dogovaralo, tako se nismo na početku dogovorili. Rekli smo radit ćemo i dogovarat ćemo ono oko čega imamo zajedničke stavove. Ono oko čega nemamo, mogli smo i mi Dodiku isto postaviti uslov da pristane u zakonskom rješenju da je BiH isključivi titular državne imovine. Mogli bismo postaviti puno zahtjeva oko kojih nemamo saglasnost, ali ne radimo to”, istakao je lider Naroda i pravde.

Prema njegovim riječima, Dodikova uslovljavanja nisu dobra.

“U međunarodnoj sceni razvija se koncept u kojem planiraju nagraditi sve ove proeuropske snage s ogromnim iznosima u projektno-fondovskom smislu, a sankcionisati one koji to ne prate. U još veću izolaciju može otići dio političke scene u RS i to nije dobro za cijelu državu. Naravno, najodgovorniji će biti oni koji koče tu vrstu procesa.

Ja bih još jednom apelovao na sve njih da razumiju momentum, da razumiju da našim dobrim angažmanom, koji smo dobro započeli, završimo ovu kalendarsku godinu i da ljudima u BiH povećamo plate, poboljšamo uslove života, popravimo obrazovanje i mlade ljude zaintrigiramo da ostanu u svojoj zemlji”, zaključio je u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

L. Memčić (Radio Sarajevo)