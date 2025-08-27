Elmedin Konaković: Dodik se brine samo o sebi i zaštiti svoje imperije, sve vodi u duboku rupu
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je da je sjednica Vijeća ministara BiH bila “laganija” nakon odmora, ali je ocijenio da Vijeće ministara i dalje radi ispod potrebnog nivoa.
“Ispunjavamo samo minimum u kompleksnoj situaciji. Potpuno su opravdane kritike da možemo i moramo bolje. Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvoreno kaže da ga EU ne zanima i zato nije logično očekivati da njegovi ministri podržavaju prijedloge koji znače napredak na evropskom put”, rekao je Konaković.
Dodao je da su neki opozicioni političari pokazali razum, a da bi HDZ trebao razmišljati racionalno i dati prioritet evropskoj agendi.
“Primjedbe da smo daleko od onoga što Vijeće ministara treba biti su opravdane. SNSD će imati kandidata u ovom nelegalnom procesu, a Dodik potvrđuje da ga ne zanimaju ni ljudi, ni narod u RS, ni zakon. On vodi sve u duboku rupu”, upozorio je šef bh. diplomatije.
“Pogledajte kakav je omjer uplata na indirektne račune. Dodik se brine samo o sebi i zaštiti svoje imperije. Nadam se da će sada naići na najjači otpor institucija”, poručio je Konaković.
(Kliker.info-N1)
Komentari