Elmedin Konaković: Dodik se brine samo o sebi i zaštiti svoje imperije, sve vodi u duboku rupu

27 Augusta
16:04 2025
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je da je sjednica Vijeća ministara BiH bila “laganija” nakon odmora, ali je ocijenio da Vijeće ministara i dalje radi ispod potrebnog nivoa.

“Ispunjavamo samo minimum u kompleksnoj situaciji. Potpuno su opravdane kritike da možemo i moramo bolje. Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvoreno kaže da ga EU ne zanima i zato nije logično očekivati da njegovi ministri podržavaju prijedloge koji znače napredak na evropskom put”, rekao je Konaković.

Dodao je da su neki opozicioni političari pokazali razum, a da bi HDZ trebao razmišljati racionalno i dati prioritet evropskoj agendi.

“Primjedbe da smo daleko od onoga što Vijeće ministara treba biti su opravdane. SNSD će imati kandidata u ovom nelegalnom procesu, a Dodik potvrđuje da ga ne zanimaju ni ljudi, ni narod u RS, ni zakon. On vodi sve u duboku rupu”, upozorio je šef bh. diplomatije.

Govoreći o stanju u entitetu RS, Konaković je kazao da finansijski pokazatelji jasno govore o dominaciji Federacije.

“Pogledajte kakav je omjer uplata na indirektne račune. Dodik se brine samo o sebi i zaštiti svoje imperije. Nadam se da će sada naići na najjači otpor institucija”, poručio je Konaković.

(Kliker.info-N1)

