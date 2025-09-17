Elmedin Konaković: Dodik po nalogu Moskve blokira evropski put BiH (Video)

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković obratio se javnosti nakon što Vijeće ministara BiH nije usvojilo Plan rasta.

– Kolega Košarac je bio protiv usvajanja dokumenta koji smo trebali poslati u Brisel. Za mene je potpuno to neobjašnjivo. Dokument je važan svim građanima BiH. Pogledajte listu projekata koji bi se desili u cijeloj državi. Zašto SNSD ruši ovaj dokument, to nikome nije jasno. Ovo je jednako važno svim građanima BiH. Zašto je SNSD protiv, vjerovatno samo u glavi Dodika postoji odgovor – kazao je Konaković.

Krajem prošle godine kada su počeli obarati Evropsku agendu nakon što je usvojena odluka u Briselu o početku pregovora BiH sa EU, oni su dobili naredbe iz Moskve da zaustave i opstruiraju, kazao je Konaković.

– Mi smo to prvi shvatili i evo sada se to potvrđuje – pojasnio je.

– SNSD neće usvajati evropske zakon. Možete li zamisliti paradoks da SNSD predloži glavnog pregovarača koji na dnevnoj komiunikaciji ima Moskvu kao nalogodavca? Gdje bi nas to odvelo? Pogledajte koncept Plana rasta i kako će susjedne zemlje to iskoristiti. Ovdje nema nikakve politike. Ovo je crveni telefon Lavrova prema Banjoj Luci koji slijepo prate Dodik, Košarac i ostali – zaključio je Konaković.

