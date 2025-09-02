Elmedin Konaković: Čelnici Evropske unije shvatili da bi ovaj geografski prostor mogao biti novo žarište

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković govorio je o o opasnim balkanskim igrama i unutrašnjem, ali i međunarodnom odgovoru na njih.

Podsjeća da je Zapadni Balkan bio potpuno zaboravljen sve do ruske agresije na Ukrajinu kada su čelnici Evropske unije shvatili da bi ovaj geografski prostor mogao biti novo žarište, novi problem i novi poligon za implementaciju ruskih interesa na štetu Evropske unije i njenih članica, posebno u oblasti migracija ili drugih sigurnosnih problema.

– I od tada, moram biti iskren, mnogo su prisutniji i aktivniji, konkretniji i korektniji prema nama. I sada ima nekoliko inicijativa u kojima bismo mi, zemlje ovog regiona, trebali iskoristiti tu priliku, nažalost, na nesreći Ukrajine otvorio se neki novi prozor o proširenju generalno.

Sjetite se da je u vremenima, ne tako davnim bilo lidera Evropske unije koji su rekli da je ta priča završena, da su vrata zatvorena, međutim, danas se razmišlja o tome kako bi izgledalo da ovdje neki istočni ili proruski interes dominira, da se neke baze vojne ili aerodromi ili neke druge stvari u ovom regionu počinju dešavati Evropi u srcu.

I tu su, zaista, sada vrlo konkretnije i korektnije prisutni, evo od Plana rasta, koji je jedna ponuda za zemlje Zapadnog Balkana, ta postepena integracija našeg tržišta u evropsko, to zaista znači i otvaranje prostora za investitore – kazao je Konaković za Plenum Federalne televizije.

Sada imamo sagovornike, ali nemamo politički zrele i hrabre lidere koji su spremni iskoristiti priliku, ocijenio je on.

– Ja se plašim da će ovo biti još jedna od mnogih propuštenih prilika za naš region. Kada bismo to morali sami, ne bismo se mogli dogovoriti. Ne vjerujem u to, od nekih najbanalnijih problema.

Ovih dana u BiH imate nekoliko žarišta, Bošnjaci u Stocu ne mogu da se izbore za svoja prava kako da ukopaju svoje umrle, imate priču u Mostaru, o nekom kazalištu nacionalnom koji izgleda nema papire, ima, naravno, i s naše strane zamjerke i na naše neke politike i to je teško. Kada bismo se sami morali dogovoriti, ja mislim da bi ovo bure baruta ponovo planulo – kategoričan je Konaković.

Ono što jeste obećavajuće, govori Konaković, jeste upravo to da imamo priliku na stolu – trebaju nam pametni ljudi, ima ih, ali nisu još većina.

(Kliker.info-Depo)