SAD i Iran elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju koji predviđa okončanje rata i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, a sporazum je već stupio na snagu, potvrdila su dva američka zvaničnika za Axios.

Prema izvorima iz američke administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Donald Trump.

Potpisivanje je prvobitno bilo zakazano za petak u Švicarskoj, ali diplomatski izvori tvrde da su se posljednjih dana vodile rasprave o mogućnosti ubrzanja cijelog procesa i ranijeg stupanja sporazuma na snagu.

Diplomat iz zemlje posrednice rekao je da je glavni razlog ubrzanja što brže ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, o čemu su se obje strane već dogovorile. Drugi izvori navode da je dodatni faktor bio rastući politički pritisak na Bijelu kuću da javno objavi sadržaj memoranduma.

Međutim, izvor upoznat s pregovorima tvrdi da je upravo Iran insistirao da se tekst sporazuma ne objavljuje prije formalnog potpisivanja, odbacujući tvrdnje da je Washington popustio pod političkim pritiskom.

Nakon višednevnih nagađanja i neizvjesnosti o sadržaju sporazuma, visoki zvaničnik američke administracije pročitao je novinarima puni tekst memoranduma tokom telefonskog brifinga u srijedu.

Iran potvrđuje sporazum

Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da su se dvije strane složile da elektronski potpišu memorandum, bez čekanja na formalnu ceremoniju.

Ipak, sastanak američke i iranske delegacije, koju predvode potpredsjednik SAD-a J. D. Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, i dalje bi trebao biti održan kako je planirano u petak u Švicarskoj.

Očekuje se da će glavna tema razgovora biti pokretanje pregovora o budućnosti iranskog nuklearnog programa i izrada konačnog sporazuma između Washingtona i Teherana.

Konfuzija oko datuma potpisivanja

Dodatnu konfuziju izazvale su različite informacije o tome kada je memorandum zapravo potpisan.

Visoki američki zvaničnik rekao je da su dokument elektronski potpisali u nedjelju Donald Trump, J. D. Vance i Mohammad Bagher Ghalibaf.

S druge strane, diplomatski izvor uključen u pregovore tvrdi da do takvog potpisivanja u to vrijeme nije došlo.

Drugi izvor upoznat s razgovorima kaže da se nedjeljno potpisivanje ipak dogodilo, te da je najnoviji elektronski potpis zapravo “drugo potpisivanje” dokumenta. Još nije jasno zašto su bila potrebna dva odvojena postupka potpisivanja.

Prema istim informacijama, Trump je potpisao memorandum tokom službene večere u Francuskoj, gdje je boravio s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Prekid rata i pregovori o trajnom sporazumu

Prva tačka memoranduma predviđa trenutni i trajni prekid svih vojnih operacija između dvije zemlje i njihovih saveznika, uključujući i teritoriju Libana. Obje strane se obavezuju da neće pokretati nove vojne akcije niti prijetiti upotrebom sile.

Washington i Teheran su se također obavezali da će poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet i da se neće miješati u unutrašnje stvari druge strane.

Konačni sporazum trebao bi se pregovarati u roku od 60 dana, s mogućnošću produženja ako se obje strane slože.

Otvaranje Hormuškog moreuza

Jedna od ključnih odredbi odnosi se na obnovu slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih energetskih koridora kroz koji prolazi otprilike petina globalne trgovine naftom.

Sjedinjene Američke Države obavezale su se da će postepeno ukinuti pomorsku blokadu Irana i povući vojne snage iz neposredne blizine zemlje nakon zaključenja konačnog sporazuma.

S druge strane, Iran se obavezao da će obezbijediti siguran prolaz trgovačkim brodovima između Perzijskog i Omanskog zaliva bez naplate naknada tokom prelaznog perioda od 60 dana.

Fond za obnovu od 300 milijardi dolara i ukidanje sankcija

Među najzanimljivijim odredbama sporazuma je obaveza Sjedinjenih Američkih Država da, zajedno s regionalnim partnerima, razviju plan ekonomske obnove Irana vrijedan najmanje 300 milijardi dolara.

Mehanizam za sprovođenje ovog plana trebao bi biti definisan tokom pregovora o konačnom sporazumu, a Washington se obavezao da će obezbijediti sve potrebne dozvole i izuzeća za sprovođenje finansijskih transakcija.

Memorandum također predviđa postepeno ukidanje svih sankcija protiv Irana, uključujući one koje su nametnule Ujedinjene nacije, Međunarodna agencija za atomsku energiju i jednostrane sankcije SAD-a.

Istovremeno, Sjedinjene Američke Države su pristale da dozvole korištenje zamrznute iranske finansijske imovine i državne imovine. Način na koji će se ta imovina vratiti bit će definiran tokom narednih pregovora.

Ministarstvo finansija SAD-a trebalo bi odmah nakon potpisivanja memoranduma izdati posebne dozvole za izvoz iranske nafte, naftnih derivata i srodnih finansijskih usluga.

Nuklearni program ostaje ključno pitanje

Sporazumom je Iran potvrdio da neće razvijati niti nabavljati nuklearno oružje.

Dvije strane su se složile da će tokom budućih pregovora definirati način neutralizacije postojećih zaliha visoko obogaćenog urana. U službenom tekstu se navodi da je minimalni zahtjev razrjeđivanje urana na iranskoj teritoriji pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Pitanje budućeg obogaćivanja urana i drugi aspekti iranskog nuklearnog programa također će se pregovarati u narednih 60 dana.

Razlike između nacrta i službene verzije

Prije objavljivanja službenog dokumenta, američki CNN objavio je nacrt sporazuma koji je postignut putem diplomatskih izvora. Službena verzija se uveliko podudara s prethodno procurjelim tekstom, ali sadrži nekoliko važnih promjena.

Najznačajnija među njima odnosi se upravo na postupak neutralizacije iranskih zaliha visoko obogaćenog urana, koji nije bio precizno definiran u ranijem nacrtu.

Američki zvaničnici ističu da je memorandum prvenstveno politički okvir za daljnje pregovore i da ne uključuje sve detalje i obaveze o kojima su se dvije strane navodno dogovorile putem odvojenih diplomatskih kanala.

Formalno potpisivanje memoranduma zakazano je za petak u Švicarskoj, nakon čega bi trebao započeti 60-dnevni proces pregovora o konačnom sporazumu između Washingtona i Teherana.

(Kliker.info-agencije)