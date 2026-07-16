Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J. D. Vance priznao je da se administracija predsjednika Donalda Trumpa nije dobro snašla u komunikaciji nakon prošlogodišnje objave dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom.

Govoreći u podcastu „The Joe Rogan Experience“, Vance je rekao da je način na koji su predstavljeni dokumenti izazvao dodatne sumnje i nepovjerenje javnosti, ocijenivši da je administracija napravila ozbiljne greške u komunikaciji.

„Ako ljudi kažu da smo loše vodili objavu Epsteinovih spisa, u pravu su. To smo zaista loše uradili, posebno kada je riječ o komunikaciji“, rekao je Vance.

Dodao je da je izjava tadašnje američke državne tužiteljice Pam Bondi, koja je govorila o velikoj količini dokumenata koji se nalaze na njenom stolu, kod dijela javnosti stvorila pogrešna očekivanja.

Prema Vanceovim riječima, takve poruke su dovele do toga da ljudi izgube povjerenje u cijeli proces jer je, kako tvrdi, bilo predstavljeno više nego što je stvarno bilo dostupno za objavu.

Potpredsjednik SAD je rekao da je dokumente trebalo objaviti što je moguće ranije, ali je istakao da je bilo potrebno vrijeme za uklanjanje podataka koji bi mogli ugroziti privatnost žrtava.

Naveo je da su istražioci prikupili oko šest miliona dokumenata, od kojih je približno tri miliona bilo povezano s Epsteinovim slučajem ili njegovom zaostavštinom.

Tokom razgovora Vance je iznio i tvrdnje da je Epstein imao kontakte s visokim nivoima američkih i izraelskih obavještajnih struktura, ali bez iznošenja javno potvrđenih dokaza za te navode.

„Jasno je imao veze s najvišim nivoima američke obavještajne službe. Jasno je imao veze i s najvišim nivoima izraelske obavještajne službe“, rekao je Vance.

Objava Epsteinovih dokumenata izazvala je brojne kritike prema Trumpovoj administraciji, uključujući i nezadovoljstvo dijela njegovih političkih pristalica.

Način postupanja s dokumentima postao je jedno od pitanja koje je izazvalo najveći politički pritisak na administraciju, uz brojne rasprave među republikancima u Kongresu i na društvenim mrežama.

Vanceovo priznanje predstavlja jedno od najotvorenijih priznanja iz Trumpovog kruga da je komunikacija oko slučaja bila neuspješna i da je ostavila dugotrajan politički trag.

Kako javlja CNN ovaj intervju dolazi u trenutku kada se Trumpova administracija suočava s kritikama vlastite desničarske baze i teoretičara zavjera koji smatraju da vlada “gasila” istragu i sakrila “listu klijenata”. Vance je ovaj nastup iskoristio i za otvaranje šireg političkog fronta.

U prvom redu V ance je povezao ove teme s optužbama da određeni elementi unutar izraelske vlade preko posrednika (bivših članova Trumpove kampanje) vode kampanju protiv njega jer on zagovara pregovore s Iranom, poručivši im da “idu do vraga” jer on na prvom mjestu predstavlja Amerikance.

Ukratko, Vanceovo priznanje predstavlja pokušaj kontrole štete i pacifikacije nezadovoljne Trumpove baze , dok istovremeno koristi eksplozivne tvrdnje o Epsteinovim špijunskim vezama kako bi opravdao skepticizam prema obavještajnim strukturama i stranim utjecajima unutar Washingtona.