Autor i kolumnista izraelskih novina Haaretz Gideon Levy ocijenio je za Al Jazeeru da je trenutna situacija i dalje “vrlo eksplozivna” i upozorio da je Izrael izašao kao gubitnik iz nedavnih događaja.

„Na kraju krajeva, jasno je da je Izrael jedini gubitnik u ovoj igri. Mnogo je ljudi oko Donalda Trumpa u Republikanskoj stranci, Bijeloj kući i State Departmentu koji su mnogo kritičniji prema Izraelu od samog Trumpa“, rekao je Levy.

Dodao je da bi odnosi između američkog predsjednika i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua mogli ući u posebno osjetljivu fazu.

„Ako Netanyahu naruši odnos s Trumpom, Izrael će se suočiti s izazovom kakav nikada prije nije poznavao, a posljedice takvog razvoja događaja bit će vidljive vrlo brzo“, upozorio je.

Po Levyjevoj procjeni, Sjedinjene Američke Države, a posebno predsjednik Trump, sve više doživljavaju Izrael kao prepreku svojim interesima.

„Za Sjedinjene Američke Države i Donalda Trumpa lično, Izrael je prepreka i od sada će ga tako i tretirati“, zaključio je.

BBC također piše da postoje ozbiljna neslaganja između Washingtona i Jerusalema.

Najtiražniji izraelski dnevnik Yedioth Ahronoth, izvještavaju, jutros je na naslovnici objavio samo jednu riječ – ‘sukob’. Ali ne radi se o odnosima između SAD-a i Irana, već o sve otvorenijem razdoru između predsjednika Trumpa i premijera Netanyahua. Sjedinjene Američke Države i njihov najvažniji saveznik na Bliskom istoku očito nemaju usaglašene stavove o postignutom sporazumu.

Prema američkim medijima, izraelska strana je obaviještena o ovoj odluci, ali nije učestvovala u njenom formulisanju.

U razgovoru za The New York Times, Trump je opisao Netanyahua kao ‘vrlo zahtjevnog čovjeka’.

Suočen s padom podrške u anketama i kongresnim izborima, koji se održavaju u novembru, Trump nastoji okončati rat koji dio američke javnosti smatra skupim i nepopularnim.

S druge strane, Netanyahu je pod pritiskom domaće političke scene da nastavi vojnu kampanju.

Izraelski premijer suočava se s izborima u narednim mjesecima, a ankete pokazuju da bi mogao izgubiti vlast. To bi također povećalo mogućnost da se suoči sa zatvorskom kaznom zbog optužbi za korupciju.