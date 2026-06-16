Eksplozivna situacija: ‘Trumpu je Izrael postao prepreka i odsad će ga tako tretirati’
16 Juna
07:01 2026
Autor i kolumnista izraelskih novina Haaretz Gideon Levy ocijenio je za Al Jazeeru da je trenutna situacija i dalje “vrlo eksplozivna” i upozorio da je Izrael izašao kao gubitnik iz nedavnih događaja.
„Na kraju krajeva, jasno je da je Izrael jedini gubitnik u ovoj igri. Mnogo je ljudi oko Donalda Trumpa u Republikanskoj stranci, Bijeloj kući i State Departmentu koji su mnogo kritičniji prema Izraelu od samog Trumpa“, rekao je Levy.
Dodao je da bi odnosi između američkog predsjednika i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua mogli ući u posebno osjetljivu fazu.
„Ako Netanyahu naruši odnos s Trumpom, Izrael će se suočiti s izazovom kakav nikada prije nije poznavao, a posljedice takvog razvoja događaja bit će vidljive vrlo brzo“, upozorio je.
Po Levyjevoj procjeni, Sjedinjene Američke Države, a posebno predsjednik Trump, sve više doživljavaju Izrael kao prepreku svojim interesima.
„Za Sjedinjene Američke Države i Donalda Trumpa lično, Izrael je prepreka i od sada će ga tako i tretirati“, zaključio je.
BBC također piše da postoje ozbiljna neslaganja između Washingtona i Jerusalema.
Najtiražniji izraelski dnevnik Yedioth Ahronoth, izvještavaju, jutros je na naslovnici objavio samo jednu riječ – ‘sukob’. Ali ne radi se o odnosima između SAD-a i Irana, već o sve otvorenijem razdoru između predsjednika Trumpa i premijera Netanyahua. Sjedinjene Američke Države i njihov najvažniji saveznik na Bliskom istoku očito nemaju usaglašene stavove o postignutom sporazumu.
Prema američkim medijima, izraelska strana je obaviještena o ovoj odluci, ali nije učestvovala u njenom formulisanju.
U razgovoru za The New York Times, Trump je opisao Netanyahua kao ‘vrlo zahtjevnog čovjeka’.
Suočen s padom podrške u anketama i kongresnim izborima, koji se održavaju u novembru, Trump nastoji okončati rat koji dio američke javnosti smatra skupim i nepopularnim.
S druge strane, Netanyahu je pod pritiskom domaće političke scene da nastavi vojnu kampanju.
Izraelski premijer suočava se s izborima u narednim mjesecima, a ankete pokazuju da bi mogao izgubiti vlast. To bi također povećalo mogućnost da se suoči sa zatvorskom kaznom zbog optužbi za korupciju.
Politički analitičari smatraju da Netanyahu pokušava povećati svoje šanse za politički opstanak pokušavajući se profilirati kao ratni vođa i garant izraelske sigurnosti.
(Kliker.info-Tportal)
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