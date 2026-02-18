hamburger-icon

Eksperti UN-a zahtjevaju odgovornost : Na pomolu ogroman preokret u istrazi slučaja Epstein?

Eksperti UN-a zahtjevaju odgovornost : Na pomolu ogroman preokret u istrazi slučaja Epstein?

18 Februara
06:05 2026
Milioni dosjea povezanih s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom ukazuju na postojanje globalne kriminalne mreže koja bi mogla predstavljati zločine protiv čovječnosti, upozorili su stručnjaci za ljudska prava UN-a.

“Stručnjaci navode da su zločini opisani u dokumentima koje je objavilo Američko ministarstvo pravosuđa počinjeni u kontekstu supremacistčkih uvjerenja, rasizma, korupcije i ekstremne mizoginije. Ti zločini, pokazuju komodifikaciju i dehumanizaciju žena i djevojčica”, javio je Reuters kasno utorak.

“Razmjeri, priroda, sustavnost i transnacionalni doseg ovih zločina protiv žena i djevojčica toliko su ozbiljni da bi se za neke od njih razumno moglo smatrati da ispunjavaju zakonski prag zločina protiv čovječnosti”, naveli su stručnjaci u izjavi.

Istaknuli su da optužbe iz dosjea zahtijevaju neovisnu, temeljitu i nepristranu istragu te da bi se trebalo ispitati i kako je bilo moguće da se takvi zločini događaju tako dugo.

Ministarstvo pravosuđa SAD-a nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Zakon, koji je u novembru  prošle godine sa širokom dvostranačkom podrškom odobrio Kongres, nalaže da svi dosjei povezani s Epsteinom budu javno objavljeni.

UN stručnjaci izrazili su zabrinutost zbog “ozbiljnih propusta u poštivanju propisa i pogrešnih redakcija” koje su otkrile osjetljive podatke o žrtvama. Dosad je u objavljenim dokumentima identificirano više od 1.200 žrtava.

“Oklijevanje da se informacije u potpunosti otkriju ili da se prošire istrage ostavilo je mnoge preživjele traumatizirane, izložene onome što opisuju kao ‘institucionalno manipuliranje‘“, naveli su stručnjaci.

Objava dokumenata Ministarstva pravosuđa otkrila je Epsteinove veze s mnogim istaknutim osobama iz politike, financija, akademske zajednice i poslovnog svijeta – i prije i nakon što je 2008. priznao krivnju za optužbe za prostituciju, uključujući traženje maloljetne djevojke.

Epstein je pronađen obješen u svojoj zatvorskoj ćeliji 2019. nakon što je ponovno uhapšen  zbog federalnih optužbi za seksualno iskorištavanje maloljetnika. Njegova smrt službeno je proglašena samoubistvom.

(Kliker.info-Jutarnji list)

