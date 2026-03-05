hamburger-icon

Ekskluziva Independent Arabije: “Strane snage” izvršile desant u pustinji Najaf, sumnja se na SAD i Izrael

Ekskluziva Independent Arabije: “Strane snage” izvršile desant u pustinji Najaf, sumnja se na SAD i Izrael

05 Marta
05:48 2026
List Independent Arabia, pozivajući se na izvore iz iračke vlade, u srijedu je pod “ekskluzivno” objavio informaciju o “stranom zračnom desantu u pustinji Najaf”. Izvor je potvrdio da se vjeruje da strane snage pripadaju SAD-u i Izraelu, te da je došlo do sukoba između njih i iračkih snaga.

Izvor je naznačio da bi zadaci snaga mogli uključivati ​​postavljanje špijunske ili opreme za zračni nadzor ili slanje podrške grupama koje se bore protiv Irana preko Iraka.

S druge strane, predstavnik gubernije Karbala, Zuhair Al-Fatlawi, objavio je detalje o “zračnom desantu” koji se dogodio u pustinji Najaf, naglašavajući da su informacije “iz njegovih vlastitih izvora”.

Zastupnik Karbale istakao je da su “iračke izviđačke snage bile izložene pucnjavi i bombardovanju iz zraka, što je dovelo do smrti jednog borca ​​i ranjavanja dvojice drugih, pored oštećenja jednog vojnog vozila”.

Al-Fatlawi je objasnio da su “vijest objavili iranski kanali, dok iračka strana ili združene snage do sada nisu objavile tačne detalje koji bi potvrdili ili opovrgnuli te detalje”.

Glasnogovornik je objasnio da “područje spada u zonu odgovornosti iračkih vojnih formacija i karakterizuje ga složena geografska priroda koja uključuje duboke doline, stjenovita brda i pješčane dine, od kojih neke dosežu visinu od 200 metara”.

Zastupnik Mohammed Jassim Al-Khafaji otkrio je u srijedu, u objavi na svom Facebook nalogu, da su “vojne snage iračke vojske, koje pripadaju operacijama u Karbali, koje broje oko 30 vojnih ‘Hummera’ i na kojima se vijore iračke zastave, krenule u izviđanje i razjašnjavanje situacije u vezi s desantom, ali su bile izložene bombardovanju iz zraka”.

Al-Khafaji je također dodao da je “bombardovanje rezultiralo smrću jednog borca ​​i ranjavanjem drugih”, potvrđujući da su “tamo stacionirane američke snage koje se sastoje od helikoptera i vojnika”.

Izrael: Misija iza neprijateljskih linija

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo upravlja elitnim specijalnim jedinicama kao što su Shaldag (Jedinica 5101) i Jedinica 669, koje provode dubinsko izviđanje, određivanje ciljeva za zračne napade i borbene misije potrage i spašavanja, često iza neprijateljskih linija i uz udarne operacije Izraelskog ratnog vazduhoplovstva.

(Kliker.info-N1)

