Ekskluziva Independent Arabije: “Strane snage” izvršile desant u pustinji Najaf, sumnja se na SAD i Izrael

Zastupnik Mohammed Jassim Al-Khafaji otkrio je u srijedu, u objavi na svom Facebook nalogu, da su “vojne snage iračke vojske, koje pripadaju operacijama u Karbali, koje broje oko 30 vojnih ‘Hummera’ i na kojima se vijore iračke zastave, krenule u izviđanje i razjašnjavanje situacije u vezi s desantom, ali su bile izložene bombardovanju iz zraka”.