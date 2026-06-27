Fudbaleri Egipta plasirali su se kao drugoplasirani iz grupe G u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva nakon što su u posljednjem kolu u američkom Seattleu odigrali 1:1 s Iranom, koji još ima šansu proći dalje kao jedan od osam najboljih trećeplasiranih iz osam grupa.

Iako su saznali da su se plasirali dalje sat prije utakmice, Egipćani su poveli golom Mahmouda Sabera već u 6. minuti.

Iranci su u 11. minuti dobili penal kojeg je pucao njihov najiskusniji igrač Mehdi Taremi, ali mu je golman Oufa Shoubir obranio šut. Samo tri minute kasnije izjednačio je Marin Rezzaian.‚

U trećoj minuti sudalker nadoknade Shoja Khalilzadeh je uspio postići gol za Iran, ali nakon dvominutnog slavlja Iranaca, sudija Marcyniak je označio ofsajd.

U osmoj minuti nadoknade Saeid Ezatolahi je udarcem glavom zatresao prečku.

I Belgija i Egipat imaju po pet bodova, Iran je treći s gol-razlikom 3:3, dok je Novi Zeland eliminiran s jednim osvojenim bodom, prenosi HRT.

Trenutni poredak trećeplasiranih

Švedska 3 1 1 1 7:7 4

Ekvador 3 1 1 1 2:2 4

Bosna i Hercegovina 3 1 1 1 5:6 4

Paragvaj 3 1 1 1 2:4 4

Senegal 3 1 0 2 8:6 3

Iran 3 0 3 0 3:3 3

Hrvatska 2 1 0 1 3:4 3

Južna Koreja 3 1 0 2 2:3 3

Alžir 2 1 0 1 2:4 3

Škotska 3 1 0 2 1:4 3

Urugvaj 3 0 2 1 3:4 2

DR Kongo 2 0 1 1 1:2 1