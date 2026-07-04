Fudbalska reprezentacija Egipta plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Egipat je prvi put u historiji ostvario pobjedu u nokaut fazi SP-a, a večeras je u Arlingtonu savladao Australiju nakon izvođenja jedanaesteraca sa 4:2. Rezultat nakon 90 minuta igre i dva produžetka bio je 1:1.

Egipat je poveo u 13. minuti golom Ashoura, a Australija je izjednačila u 56. minuti autogolom Hanyja.

U izvođenju jedanaestaraca precizna su bila sva četiri nogometaša Egipta – Saber, Rabia, Salah i Abdelmaguid. U selekciji Australije pogađali su Irvine i Mabila, dok su neuspješni bili Suuttar i Herrington.

Egipat će u osmini finala igrati s boljim iz meča Argentina – Zelenortska Ostrva koji je na rasporedu noćas u ponoć.

Šesnaestina finala bit će zaključena susretom Kolumbija – Gana koji se igra u 3 sata i 30 minuta poslije ponoći. Pobjednika tog meča u osmini finala čeka selekcija Švicarske.

(Kliker.info-agencije)