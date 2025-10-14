Edo Šuta : Šta poslije Halida?
Postavlja se pitanje nakon jučerašnjeg veličanstvenog ispraćaja, s vjerom, na bolji svijet, Halida Bešlića.
Svi mediji u intervjuisanjima javnih ličnosti i emisije nakon dženaze postavljaju isto pitanje: Šta poslije Halida?
Halid Bešlić je svojom smrću potvrdio da građani u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i ostalim državama, nastalim disolucijom Jugoslavije, nisu ni bili za ratove. Halid Bešlić je povezivao ljude svuda, naročito one ljude koje su ratovi i agresije protjerali iz svojih sela i gradova i nastanili ih svuda u Evropi i svijetu.
Halid Bešlić je sa svojim saradnicima i svojim drugarom Osmanom Džihom u ratna vremena povezao cijelu bh. dijasporu. Njegova misija je uvijek bila da svi ljudi, sa svim različitostima, mogu živjeti zajedno. Halid Bešlić je povezivao ljude koji nikada nisu bili za rat. Većina nije bila rat. Da je bio referendum s pitanjem ko je za rat, a ko je da ne bude rata, na tom referendumu bi svi ljudi, koje je povezivao Halid Bešlić, glasali da rata ne bude.
I imali bi većinu. Žali Bože, što taj i takav referendum nije održan prije rata i agresija.
Halid Bešlić je bio školovani umjetnik. Baveći se svojim poslom mnogo je čitao i obrazovao se. “Biserje” i “Hasanaginica” su najveća književna djela rahmetli Alije Isakovića. Velikog Alije Isakovića. 1984. godine, Halid Bešlić je postao komšija Alije Isakovića u Sarajevu. Zamolio je Aliju da mu pomogne da što više pravilno i ljepše govori, da mu to treba za pjesme koje pjeva. I rekao je da će mu to platiti. Alija je pristao pod uvjetom da mu ne plaća. Alija Isaković se dugo bavio njime i pomogao mu da mu riječi i govor u pjesmi budu potpuno tačni. Kad je jedan univerzitetski profesor pitao Aliju Isakovića zašto to radi on mu je odgovorio: “Njega narod sluša, ne sluša narod univerzitetske profesore.”
Muhamed Fazlagic Fazla je u jednoj jučerašnjoj emisiji na pitanje šta poslije Halida kazao: “Na Halidovom primjeru se vidi da se isplati biti dobar!”
