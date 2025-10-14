Edo Šuta : Šta poslije Halida?

Halid Bešlić je svojom smrću potvrdio da građani u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i ostalim državama, nastalim disolucijom Jugoslavije, nisu ni bili za ratove. Halid Bešlić je povezivao ljude svuda, naročito one ljude koje su ratovi i agresije protjerali iz svojih sela i gradova i nastanili ih svuda u Evropi i svijetu.

Halid Bešlić je sa svojim saradnicima i svojim drugarom Osmanom Džihom u ratna vremena povezao cijelu bh. dijasporu. Njegova misija je uvijek bila da svi ljudi, sa svim različitostima, mogu živjeti zajedno. Halid Bešlić je povezivao ljude koji nikada nisu bili za rat. Većina nije bila rat. Da je bio referendum s pitanjem ko je za rat, a ko je da ne bude rata, na tom referendumu bi svi ljudi, koje je povezivao Halid Bešlić, glasali da rata ne bude.

I imali bi većinu. Žali Bože, što taj i takav referendum nije održan prije rata i agresija.