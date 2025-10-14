hamburger-icon

Edo Šuta : Šta poslije Halida?

14 Oktobra
23:37 2025
Postavlja se pitanje nakon jučerašnjeg veličanstvenog ispraćaja, s vjerom, na bolji svijet, Halida Bešlića.

Svi mediji u intervjuisanjima javnih ličnosti i emisije nakon dženaze postavljaju isto pitanje: Šta poslije Halida?

Piše: Edo Šuta 

Halid Bešlić je svojom smrću potvrdio da građani u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i ostalim državama, nastalim disolucijom Jugoslavije, nisu ni bili za ratove. Halid Bešlić je povezivao ljude svuda, naročito one ljude koje su ratovi i agresije protjerali iz svojih sela i gradova i nastanili ih svuda u Evropi i svijetu.

Halid Bešlić je sa svojim saradnicima i svojim drugarom Osmanom Džihom u ratna vremena povezao cijelu bh. dijasporu. Njegova misija je uvijek bila da svi ljudi, sa svim različitostima, mogu živjeti zajedno. Halid Bešlić je povezivao ljude koji nikada nisu bili za rat. Većina nije bila rat. Da je bio referendum s pitanjem ko je za rat, a ko je da ne bude rata, na tom referendumu bi svi ljudi, koje je povezivao Halid Bešlić, glasali da rata ne bude.

I imali bi većinu. Žali Bože, što taj i takav referendum nije održan prije rata i agresija.

Halid Bešlić je bio školovani umjetnik. Baveći se svojim poslom mnogo je čitao i obrazovao se. “Biserje” i “Hasanaginica” su najveća književna djela rahmetli Alije Isakovića. Velikog Alije Isakovića. 1984. godine, Halid Bešlić je postao komšija Alije Isakovića u Sarajevu. Zamolio je Aliju da mu pomogne da što više pravilno i ljepše govori, da mu to treba za pjesme koje pjeva. I rekao je da će mu to platiti. Alija je pristao pod uvjetom da mu ne plaća. Alija Isaković se dugo bavio njime i pomogao mu da mu riječi i govor u pjesmi budu potpuno tačni. Kad je jedan univerzitetski profesor pitao Aliju Isakovića zašto to radi on mu je odgovorio: “Njega narod sluša, ne sluša narod univerzitetske profesore.”

Poslije Halida trebaju se školovati i učiti svi ljudi koji rade u javnom prostoru, svuda po svijetu, da šire dobro i da uvažavaju različitosti. Kad su svi ljudi isti pred Bogom i pred zakonom zašto ne bi bili isti i u stvarnom životu da šire dobro i ljubav, da grade mostove, a ne da ih ruše. Halid je poslao poruku svima da je život jedan i da u njemu treba biti dobar. Kad ljudi znaju da je lijepo biti dobar onda će i širiti dobro.

Muhamed Fazlagic Fazla je u jednoj jučerašnjoj emisiji na pitanje šta poslije Halida kazao: “Na Halidovom primjeru se vidi da se isplati biti dobar!”

Komentari

