Edo Maajka : Fali mi više neopterećenih tema i za***ancije (Video)

Jedan od najutjecajnijih regionalnih hip-hop autora Edo Maajka predstavio je novu verziju singla Izdajničko kolo, ovaj put u saradnji s Jazz orkestrom HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera.

Izdajničko kolo donosi njegovu prepoznatljivu lirsku oštrinu i društvenu pronicljivost, ali u orkestralnom ruhu koje otvara novu dimenziju njegovog zvuka.

Zafrkani muzičari

Više o toj saradnji, bosanskohercegovački reper pravog imena Edin Osmić, otkrio je u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba.

“Oni su mene kontaktirali. Tačnije, Miron Hauser me je nazvao i rekao da probamo to napraviti. Ja sam bio malo skeptičan, ali nakon prvih par proba i kad sam čuo kako to zvuči, promijenio sam mišljenje. Stvarno su zafrkani muzičari, svih njih koliko ih ima, jedno 18”, rekao je Edo za portal Radiosarajevo.ba.

Saradnja Ede Maajke i Jazz orkestra HRT-a započela je 2024. u dvorani Gorgona Muzeja savremene umjetnosti u Zagrebu, a kulminirala je rasprodatim koncertom u Lisinskom u novembru prošle godine.

“Super je ispao taj prvi live koji smo radili u Muzeju savremene umjetnosti. Onda smo uspjeli bukirati Lisinski, odsvirali smo u Puli jedan koncert i sad imamo bukirano nešto u Požegi.

To mi se ustvari svidjelo od prvog trenutka. Nije zafrkancija nikakva. Napravili smo jako dobru selekciju. Prvo su oni izabrali neke pjesme koje su njima OK, onda ja neke pjesme koje su meni OK i našli smo se nekako na sredini”, kazao je bh. reper.

Pritom su snimili zajednički album, koji bi uskoro trebao ugledati svjetlost dana.

“Odabrali smo nekih 14 pjesama i jedva čekam da to ljudi čuju. Na YouTubeu je objavljen dio koncerta koji smo snimili u MSU, ali imamo još nekih novih pjesama snimljenih. Imat ćemo i vinyl izdanje”, otkrio je Edo.

Album je trebao biti objavljen još krajem prošle godine, ali ga nisu stigli završiti.

“Trebali smo izbaciti album prije Nove godine. To je bio baš dug proces, jer nije jednostavno skupiti ih sve. Falilo nam je isto tehničara, pa smo i s njima morali dogovarati.

Sve smo završili preko ljeta i mislili smo masterizirati i izbaciti prije Nove godine, ali nismo uspjeli. Trebalo bi izaći kroz nekih mjesec-dva dana. Već radimo neke spotove za to i nadam se da ćemo to sve ispromovisati do ljeta, jer imamo u planu i neke malo veće zajedničke koncerte“, kazao je Maajka.

Retro i moderno

On je prošlog mjeseca predstavio i duetsku pjesmu Bilo je blizu s hrvatskim bendom Mayales, koja donosi netipičan zvuk za njega.

“Ne znam koliko ljudi u BiH znaju, Mayales je kultni bend u Hrvatskoj. Oni ne rade često, svakih pet-šest godina izbace album. Ja ih volim otkad su počeli raditi, a počeli su negdje kad sam bio tinejdžer. Njihovi koncerti i nastupi su isto super.

Kad su me zvali Horvat (Boris) i ekipa iz Mayalesa, rekao sam da može bilo šta. Oni imaju neku svoju jazbinu za probe i rad, i kad sam došao tamo, Petar Beluhan mi je pustio to što su zamislili, i meni je to bilo super, jer mi baš fali takvih stvari.

Fali mi to na sceni. Ima i soula, i plesna je stvar, zvuči mi i retro i moderno. Kad sam čuo tekst i njegovo pjevanje, to je bilo to. Snimili smo sve vrlo brzo. Bila je premijera prije nešto više od mjesec dana u klubu Peti kupe u Zagrebu i tu su snimili spot, za šta ja uopće nisam znao i super je ispalo. Baš mi je drago što smo to napravili. Meni se sviđa svirati s njima. To je taj groove na koji sjeda sve. I reperi i pjevači. Mislim da i narodnjak čovjek baci na ono, da bi sjelo”, poručio je Edo.

Pored toga, on uveliko radi i na svom novom materijalu.

“Već imam dosta pjesama, ali smo skontali da bi bilo najbolje izbaciti do jeseni možda jedan-dva singla kao najavu tog albuma, koji bi trebali objaviti prije zime.

Prvo je bio plan da ga završimo do aprila, ali ne želim imati dva materijala u isto vrijeme. Inače teško s novim materijalom dođete do slušatelja. Mislim da bi to samo zbunilo ljude i da bi – otišla mast u propast”, istakao je naš sagovornik.

Njegov posljednji album Moćno iz 2022. godine imao je veliki broj kolaboracija, među kojima se izdvojila ona s Cobyjem za pjesmu Svaki čovjek, koja je featuring s Dinom Šaranom. Taj komercijalniji zvuk se svidio publici, ali i Edi, koji bi u budućnosti volio snimiti više takvih stvari.

“Ja imam taj problem što se meni sviđa i jedno i drugo. Sviđa mi se i nekomercijalni hip-hop, sviđa mi se i taj komercijalniji zvuk, ali i rad s bendom. Meni je najdraža ploča Put u plus koju sam cijelu snimio i izaranžirao s bendom u studiju. Volim stvarno sve to.

Što se tiče hip-hopa, to mi je i dalje izazov, ali mi se sviđa puno toga. U zadnje vrijeme mi se pravo sviđa plesni hip-hop, nešto što nije crno, što nije iste brzine… Ne volim te pjesme. Volim kad su mi albumi šareni.

Ne znam ni sam kako će to ispasti. Nekako bih najsretniji bio kad bih uspio napraviti A i B strane albuma, tako da imam pet-šest novih stvari na matrici s jednim ili dva beatmakera, i isto tako s muzičarima pet drugih pjesama s kojima ću moći nešto više napraviti i reći”, kazao je Edo.

Crnjak ili ozbilja

Naglasio je kako mu fali više neopterećenih tema i za***ancije.

“Sad spremam jednu saradnju s jednim mladim izvođačem iz Hrvatske. Fali mi malo nekih neopterećnih tema. U Put u plus ima još više za***ancije nego što ima na Moćno. Moćno ima i taj dobar vibe, jedno četiri pjesme koje su odmakle od sivila, ali je većinom potežak. Mislim da mi treba malo više rada s ljudima tipa Coby, malo više rasterećene muzike i za***ancije.

Šta god slušam domaće, nije za***ancija. Ljudi se ne za***avaju više. Nekako su preozbiljni. Ili je neki žešći crnjak ili ozbilja. Algoritmi koje pratimo na društvenim mrežama su sve tamniji i siviji, pesimističniji. Tako nekako i ljudi kao da prate te algoritme. A ja to nikad nisam radio. Jednostavno ne volim pratiti nešto čega ima previše na tržištu. Da je u tom muzičkom smislu razbibriga, da su 80-e, da su sve pčele i leptiri, onda bih ja nekako vukao na neku ozbiljniju priču, ali s obzirom na to da ozbiljne priče ima previše, nekad smorim sam sebe. Sad me vuče baš na neki opušteniji pristup”, poručio je.

Iako je na sceni više od dvije decenije i ima osam snimljenih materijala, Edinu karijeru obilježio je debitantski album Slušaj mater (2002), koji je stekao kultni status. Zanimalo nas je kako sada iz ove perspektive gleda na njega.

“Gledam ga s velikom zahvalnošću. To mi je prva ploča s kojom mi se desilo puno toga. To mi je bilo nekako moje lično čišćenje. Moja neka iskustva i iskustva svih ljudi oko meni koje sam sretao u tom izbjeglištvu i tim takvim godinama u tom periodu. Drago mi je što nema neke prevelike osude. Većinom je to nekako bilo ogledalo društva.

Album nije depresivan nimalo, dosta je veseo i tu sam uspio to dobiti s Dashovom produkcijom. Imao sam tu sreću da naletim na njega, da nađemo jedan drugog. Također malo ozbiljne priče s Kooladeovom prudukcijom.

Uspio sam napraviti nešto kvalitetno. Nisam bio svjestan toga u trenutku kada je to izašlo, ali se mnogima svidjelo i to je bilo prije vremena socijalnih mreža. Jako sam zahvalan što sam u tim vremenima uspio napraviti toliki reach, jer to su bila vremena presnimavanja kaseta, CD-ova… Ta ploča mi je donijela puno toga u životu i pomogla i meni i svim ljudima oko mene s kojima sam tad sarađivao”, kazao je Maajka.

Za kraj je najavio svoje druženje sa sarajevskom publikom 15. maja, kada ga očekuje nastup u klubu Sloga.

“Dolazim u maju. Imat ću u Slogi jedan koncert zajedno s plesnom grupom.

Ja se nadam će biti isto nešto za Sarajevo Film Festival. Jedva čekam da se družimo”, zaključio je Edo.

A. Vatreš (Radiosarajevo.ba.)