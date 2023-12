Economist: Izrael ima samo nekoliko sedmica da uništi Hamas, onda će uslijediti reakcija Amerike

Sve više izgleda kao da Izraelske obrambene snage (IDF) imaju samo nekoliko sedmica da završe posao prije nego što Amerika, ključni saveznik Izraela povuče podršku za ofanzivu. Uspjeh se čini malo vjerovatnim, piše Economist.

Lažni trijumf ?

Izrael pojačava svoje operacije. Rasporedio je cijelu desantnu diviziju IDF-a u i oko južnog grada Khan Younisa, gdje se vjeruje da su sada skriveni Hamasovi viši oficiri. Tri oklopne divizije još uvijek djeluju u sjevernom sektoru, u razorenom gradu Gaze. Žestoke borbe vode se u gradskim područjima Shujaiya i Jabalia. IDF uništava tunele, u koje su se sklonili borci Hamasa, i infrastrukturu, vojnu i civilnu, u gradu i njegovim predgrađima.

Izrael pokušava stvoriti dojam da otpor pada i da kontrolira velik teritorij. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke desetina muškaraca koje su okupili izraelski vojnici, naredivši im da se skinu do donjeg rublja kako bi ih pretražili u potrazi za pojasevima s eksplozivom.

Mapa: Institute for the Study of War