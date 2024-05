Džihad načelnika Irfana Čengića protiv bezalkoholnog piva : Kako je (islamo)populizam natjerao najmlađeg hafiza u Jugoslaviji Sadika Pašića da dokazuje svoju “pravovjernost” i patriotizam?

Estradni menadžer Sadik Pašić i njegova supruga, poznata pjevačica Branka Sovrlić Pašić i vlasnica restorana Bosanska kuća-Steak House koji se nalazi u srcu Baščaršije već mjesecima vode pravnu bitku s načelnikom Općine Stari Grad Irfanom Čengićem koji je sam sebi u decembru prošle godine dodijelio „diskreciono pravo“ i donio rješenje kojim se zabranjuje korištenje nešto više od 20 kvadrata bašte restorana koja se nalazi tik uz ogradu džamije Havadže Duraka, poznatije kao Baščaršijska džamija.

Povod za zabranu korištenja ovog prostora je bilo navodno točenje alkohola u neposrednoj blizini džamije, „na šta su džematlije upozorile sarajevskog muftiju Nedžada Grabusa“. No, neka tri mjeseca poslije Čengićeve zabrane, krajem marta ove godine Ministarstvo komunalne privrede KS-a je odlučujući po žalbi Branke Sovrlić Pašić poništilo rješenje Općine Stari Grad, navodeći, između ostalog, da diskreciono pravo načelnika za donošenje bilo kakvih odluka ne postoji ni po presudama Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava, te da za svaku odluku koja se donosi mora postojati obrazloženje, odnosno mora postojati konkretno objašnjenje zašto bi se neki prostor dao jednoj, a ne drugoj osobi.

Ministarstvo se kod odlučivanja bavilo i činjenicom o zabrani točenja alkohola u krugu od 20 metara od vjerskog objekta, navodeći da je vlasnica objekta dokazala da alkohol ne toči na udaljenosti manjoj od 20 metara.

Jasno je naznačeno da se u objektu ne toči alkohol

Šta više, u restoranu Steak House-Bosanska kuća alkohol se ne toči uopće, iako je restoran registrovan kao krčma i na to ima pravo u unutrašnjosti objekta koja je udaljena više od 20 metara od Baščaršijske džamije. Iako su, pravno gledano, ovdje stvari vrlo jasne, vlasnica restorana i njen suprug već mjesecima ne mogu koristiti 20 kvadrata bašte od kojih im uveliko ovisi poslovni uspjeh, odnosno vrlo vjerovatno ovise mnoga od 20 radnih mjesta restorana, kao i prihod restorana koji uredno plaća sve dadžbine ovoj državi još od 2000. godine, kada je otvoren.

“VLAHINDURA DRŽI RADNJU S ALKOHOLOM”

Tragom ove priče u kojoj zakoni nisu jednaki za sve, krenuli smo i mi. Za početak od Sadika Pašića, kojeg smo zamolili za komentar situacije u kojoj se on, njegova supruga i 20 radnika već mjesecima nalaze. Htjeli smo čuti i stav općinskog načelnika i njegov odgovor na Pašićeve kontraargumente, ali on nije odgovario na naš poziv.

“Ova priča traje 15 i više godina jer Čaršija kakva god da je zna biti i malograđanska sredina. Ima tu i ljubomore jer je moja radnja ovdje uvijek najbolje radila zbog svoje posebnosti. Mi prodajemo skupe “džidže”, ne pite od nekoliko KM, nego jela koja su skupa. I drugi bi to radili da znaju, ali ne znaju, jer s biftecima nije jednostavno. Ali ovdje više nije priča (samo) o ljubomori, jer je priča otišla u smjeru ‘tamo neka “vlahindura” drži radnju s alkoholom’ (Branka Sovrlić je rođena u miješanom braku op.a.). I tu dolazimo do priče o alkoholu uz džamije!

Godine 2007. Kanton Sarajevo donosi jednu vrlo glupu odluku da se pet metara od džamije ne smije točiti alkohol. Odluka je bila glupa u smislu da već šest metara od džamije smijete točiti alkohol, ali ne samo od džamije, nego i od škola i drugih obrazovnih ustanova. Da su donijeli odluku da se alkohol ne smije točiti u krugu od 300 metara shvatio bih. Da ne ispadne da je samo do Čengića, spomenut ću i bivšeg načelnika Ibrahima Hadžibajrića koji nije vjeravao da ne točimo alkohol na udaljenosti manjoj od 5 metara od džamije i koji mi je stotinu puta slao inspekcije koje nisu našle ništa sporno. Nema ko nije dolazio da provjeri, ali nikada ništa sporno nisu mogli naći priča Pašić za “Slobodnu Bosnu”.

No, općinskim vlastima ni to nije bio dovoljan dokaz, pa je Općinsko vijeće Stari Grad prije nekoliko godina donijelo odluku da se 20 metara od džamije ne smije točiti alkohol. Ok, ali to opet nema veze s Pašićem i njegovom suprugom, odnosno ni ova odluka za nije smjela predstavljati problem, jer se u objektu služi samo bezalkoholno pivo.

“Da bi im objasnio o čemu se radi, inspektorima sam poslao fakture u kojima je dokaz o prodaji bezalkoholnog piva. I odjednom u decembru prošle godine dolazi rješenje općinskog načelnika da se ‘digne’ bašta koju smo imali 17 godina i da to urade usred mjeseca za koji smo platili zakup (decembar 2023.). ‘Problem’ je bila i tenda koja je navodno išla uz munaru, ali sam u razgovoru s ljudima iz Medžlisa taj problem uspio riješiti jer ga zapravo nije bilo, s obzirom na to da tenda nije išla uz munaru.”

No, da je problem malo dublji i da stvar prelazi na polje ličnog i vanzakonskog Pašić se uvjerio nakon što ga novopečeni načelnik Irfan Čengić nije htio primiti. Ipak, Čengić nije uspio izbjeći susret s Pašićem koji mu je prišao u ulici Bravadžiluk, gdje se i nalazi restoran Bosanska kuća-Stek House da ga pita s kojim pravom se uklanja bašta koja je plaćena.

ČENGIĆ BI ONO ŠTO NI SULTAN SULEJMAN NIJE IMAO

“On mi je rekao: ‘Obećao sam u predizbornoj kampanji muftiji da ću tu baštu skloniti i od mene ti zavisi hoću li ti produžiti dozvolu ili zabraniti, a ja sam se odlučio da ti zabranim, imam na to diskreciono pravo’. Ja mu na to odgovorim: ‘Koje diskreciono pravo, nije ga imao ni sultan Sulejman?’, a on mi kaže: ‘Ja imam’. Ne znam je li načelnik neuk ili šta, ali kako je rekao, tako je i postupio, a mi smo se žalili nekoliko puta Općini koja nas je odbila. Na kraju smo se žalili Kantonalnom ministarstvu komunalne privrede koje je našu žalbu prihvatilo.“

Nakon prihvatanja žalbe, Općina je trebala pronaći dokaze da li Pašić, odnosno Branka Sovrlić Pašić krše ijedan propis i postupiti po zakonu – donijeti rješenje o uklanjanju bašte s tendom ili dopustiti da restoran radi kao što je radio sve ove godine, dok se nije ukazao Čengić sa svojim „diskrecionim pravom“ koje nije pilo vode na višoj instanci, tačnije u Kantonalnom ministarstvu komunalne privrede.

Uvidjevši da ovdje nije riječ o striktnom provođenju zakona koje on nije prekršio Sadik Pašić se počeo obraćati direktno Islamskoj zajednici u BiH, tačnije rečeno, otišao je na razgovor sa sarajevskim muftijom Nedžadom Grabusom, pisao je Jusufu Zahiragiću, predsjedniku Medžlisa IZ Sarajevo od kojeg nije stigao odgovor.

I jednom i drugom je objašnjavao da se uz džamiju ne toči alkohol, te ih pitao je li tačno da je za uslugu uklanjanja bašte u kojoj se „toči alkohol“ i “tende na munari” neko Čengiću obećao donijeti glasove na prošlim vanrednim izborima za načelnika Općine Stari Grad. Naravno, muftija mu je odgovorio da za to prvi put čuje.

Muftija mu je odgovorio da „on mora biti uz svoje džematlije i da to pitanje (uklanjanje bašte) nije u njegovoj nadležnosti“. Zanimljivo je da je muftija Grabus pitao Pašića šta mu znači tih nekoliko kvadrata bašte, na šta mu je Pašić odgovorio da mu je to dovoljno kvadrata bašte da restoran može normalno funkcionisati i da mu je 80 posto prometa u toj bašti, odnosno da je tih sedam stolova ključno za poslovanje.