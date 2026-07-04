Više od deset miliona ljudi očekuje se u Teheranu na sahrani ajatolaha Alija Khameneija, najdugovječnijeg vrhovnog vođe Islamske Republike Iran, čija smrt označava kraj jedne od najutjecajnijih političkih epoha na Bliskom istoku.

Iranske vlasti zatvorile su cijelu provinciju Teheran od subote do utorka kako bi omogućile nesmetano održavanje pogrebnih ceremonija i dolazak velikog broja građana. Vlada je utorak proglasila neradnim danom u glavnom gradu kako bi se olakšao odlazak ožalošćenih nakon ceremonije.

Hiljade ljudi čekale su satima ispred dvorane u kojoj će biti održan oproštaj od lidera.

„Došli smo iz ljubavi prema našem vođi. Ovo čekanje je istovremeno slatko i gorko“, rekla je Somayye, jedna od građanki koja je čekala ulazak.

Student Mahdi kazao je da čekanje od deset ili dvanaest sati „nije ništa“, dodajući da se osjeća kao da prisustvuje sahrani člana vlastite porodice. Lider koji je oblikovao Iran

Khamenei je postao vrhovni vođa 1989. godine, u trenutku kada se Iran oporavljao od razornog rata s Irakom. Tokom više od tri decenije na vlasti njegov ured imao je kontrolu nad oružanim snagama, pravosuđem, državnim medijima i ključnim političkim imenovanjima.

Za vrijeme njegove vladavine Islamska revolucionarna garda (IRGC) prerasla je u jednu od najmoćnijih institucija u zemlji, s velikim utjecajem na sigurnost, politiku i ekonomiju.

Iran je istovremeno značajno proširio svoj program balističkih projektila, koji je vlast predstavljala kao sredstvo odvraćanja od Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i regionalnih protivnika.

Khamenei je dosljedno tvrdio da Iran ne razvija nuklearno oružje, ali je branio pravo zemlje na obogaćivanje uranija, što je godinama predstavljalo jednu od najvećih tačaka sukoba sa Zapadom.

Njegova regionalna strategija oslanjala se na savezničke vlade i oružane grupe širom Bliskog istoka, čime je Iran proširio svoj utjecaj, ali i produbio tenzije sa Sjedinjenim Državama, Izraelom i zaljevskim arapskim državama. Poruka regionu i svijetu

Profesor Paul Musgrave sa Univerziteta Georgetown u Kataru smatra da je Khamenei imao važnu političku ulogu i izvan granica Irana, posebno u Iraku.

Podsjeća da je Irak većinski šiitska država u kojoj je Teheran godinama imao snažan politički utjecaj, zbog čega i održavanje dijela pogrebnih ceremonija u toj zemlji predstavlja političku poruku.

„To pokazuje širinu iranskog utjecaja i njegovu sposobnost da održava veze izvan vlastitih granica“, rekao je Musgrave.

On smatra i da je razumljivo što se novi vrhovni vođa Mojtaba Khamenei nije pojavio na očevom pogrebu zbog sigurnosnih razloga.

„Iran ozbiljno razmatra mogućnost da bi Izrael mogao pokušati novi napad usmjeren na državni vrh tokom pogrebne ceremonije. U prošlosti je Izrael koristio sahrane za napade na političke lidere“, rekao je Musgrave.

Ipak, dodaje da će novi lider prije ili kasnije morati javno stati pred građane.