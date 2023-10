Dženan Đonlagić: Vlast na državnom nivou definitivno ne funkcioniše

Vlast na državnom nivou ne funkcioniše. Ona je došla u tačku kada više nema nijedne odluke bez unaprijed saglasnosti SNSD-a i HDZ-a, u paketu. Kazao je to u emisiji Rezime – Dženan Đonlagić, zastupnik Demokratske fronte u Zastupničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine.

“Došlo se u fazu kada se vidi da Trojka nema nikakav mehanizam da stvari pokrene niti u Predstavničkom domu niti u Domu naroda. Na sceni je ono što je Milorad Dodik i najavio – da nijedan zakon više neće proći na državnom nivou dok se ne završi priča o Ustavnom sudu”, smatra Đonlagić.

Dodaje da se Trojka sama dovela u tu fazu.

“Trojka nema mehanizam da pokrene stvari naprijed bez da ispunjava želje SNSD-u i HDZ-u. Prije devet mjeseci kada su krenuli u formiranje državne vlasti, mi iz DF-a smo govorili da postave određene političke kriterije, uslove, pred Dodika i Dragana Čovića, jer drugačije se s njima ne može razgovarati. To je bio ulazak u politički knock-out. Nemam drugog objašnjenja za to, nego besprijekornom željom za zauzimanjem fotelja i pozicija. I moguće da su u tom trenutku dobivali vjetar u leđa od stranaca”, ističe on.

O izbornom zakonu i zakonu o Ustavnom sudu BiH kaže:

“Kad su formirali vlast, i kad su otvorili priču Ustavnog suda BiH, trebali su odmah tad definisati da se to pitanje ne može riješiti zakonom, već izmjenama ustava, jer je pozicija trojice sudija koje imenuje predsjednik Evropskog suda za ljudska prava – ustavna materija, i to pitanje ne može ići izmjenom zakona. Kada je riječ o izbornom zakonu, tad su morali stati pred Čovića i reći – naš politički uslov je implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava. Oni su ih uvukli u priču imenovanja, zauzimanja pozicija, a istovremeno su na papir stavili da će raditi na izmjenama izbornog zakona i zakona o Ustavnom sudu BiH. Oni ih sada drže za taj papir i vraćaju im to za sto. I kažu nema dalje dok sad ovo ne riješimo”.

Upitan o navodnim političkim pritiscima na CIK i kako se može mijenjati način izbora članova te institucije odgovara:

“To su ponovno političke makaze za predstavnike Trojke. Trojka nije reagovala u Mostaru nakon posljednjeg sastanka. Dodik je vrlo jasno kazao da što se tiče izmjene sastava CIK-a, da će se to pitanje rješavati i kroz Dom naroda. Mislim da to apsolutno nije prihvatljivo, jer bi to dodatno politiziralo pitanje CIK-a i uvelo etnički koncept u tu instituciju. On želi i razvlastiti CIK i nametnuti entitetsku izbornu komisiju. Predstavnici Trojke šute na to. Moraju jasno izaći sa političkim stavovima”.

Poručio je i da Dodik ne blefira. On, kako kaže Đonlagić, realizuje strateške političke ciljeve Beograda.

“Čak su i stranci imali ideju da guraju Trojku u priču s Dodikom, kao on će doživjeti finansijski krah, pa će biti kooperativan. Međutim, vidimo da on nalazi alternativne izvore finansiranja. Ode u Mađarsku i dogovori određene kratkoročne izvore finansiranja. To je bilo politički naivno, da će Dodik odustati od svojih ciljeva, tako što će te uvoditi sankcije”, smatra Đonlagić.

Đonlagić naglašava da treba razbiti iluziju koncepta međunarodne zajednice.

“Ta zajednica kao takva ne postoji. EU sama po sebi nije jedinstvena. Priča da će BiH otvoriti pregovore u decembru, i sama EU iduće godine ulaze u izbore, ako to eventualno dobijemo to je rezultat odluke prema Ukrajini. Onda mi mogli ući u paket s Ukrajinom”, njegovo je mišljenje.

Komentarisao je i ročište koje Dodika čeka u ponedjeljak, te šta od tog procesa možemo očekivati:

“Kakav politički paradoks. Mora stati pred sud koji ne priznaje. Želim da vjerujem da će državno pravosuđe dovesti stvar do kraja. Jer ako ne uspije ovaj proces, pokazat će se da je snaga pravosudnih institucija slabija od političke moći od nekog nosioca vlasti”, zaključio je.

(FTV)