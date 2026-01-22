Džeko zvanično predstavljen u Schalkeu :Potipisao ugovor do kraja sezone i zadužio desetku

Bosanskohercegovački nogometni reprezentativac Edin Džeko novi je član njemačkog drugoligaša Schalkea 04.

U Gelsenkirchen dolazi iz Fiorentine, a u novom klubu nosit će dres sa brojem 10, objavio je Schalke 04.

– Edin nam je već nakon prvog kontakta vrlo brzo i jasno stavio do znanja da ima veliku želju da dođe u Schalke. S njim dovodimo napadača koji je tokom karijere igrao na najvišem nivou. Osim iskustva kao vođa na terenu, naš tim će profitirati i od Edinovih kvaliteta kao napadača i strijelca – rekao je Youri Mulder, direktor profesionalnog fudbala.

– U razgovorima nam je uvjerljivo pokazao koliko je gladan uspješne polusezone s nama. Tome se radujemo – dodao je.

To potvrđuje i Džeko, koji u dresu reprezentacije zajedno s još jednim igračem Schalkea Nikolom Katićem vodi borbu za plasman na SP 2026.

– Od prvog interesovanja sam se vrlo intenzivno bavio Schalkeom i pogledao nekoliko utakmica. Razgovori sa čelnicima kluba, trenerom Mironom Muslićem i naravno Nikolom Katićem bili su jako dobri – kaže Džeko.

– Zaista je impresivno kako se ekipa nakon teških godina razvila u ovoj sezoni. Sada želim dati sve od sebe da kao tim budemo uspješni i u drugom dijelu sezone. Jako se radujem prvom domaćem meču na rasprodanoj VELTINS Areni – dodao je bh. reprezentativac.

Ime Džeko stoji iza uspješne i duge karijere u evropskom fudbalu. Dešnjak je, između ostalog, bio prvak Njemačke i najbolji strijelac Bundeslige, a dva puta je osvojio titulu u Premier ligi. Za nacionalni tim Bosne i Hercegovine postigao je 72 gola u 146 utakmica. Na klupskom nivou nastupao je za VfL Wolfsburg, Manchester City, AS Romu, Inter Milano, Fenerbahče Istanbul i posljednje za Fiorentinu, podsjećaju iz Schalkea.

(Kliker.info-Fena)