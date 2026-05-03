Džeko na teren, kultni njemački klub u Bundesligu : Schalke se na bh. pogon vratio tamo gdje pripada!
Da je bilo lagano, nije sigurno, ali stječe se dojam da je ključni potez Schalke napravio u januaru, dovođenjem našeg kapitena Edina Džeke, koji je ekipi donio dodatni kvalitet u napadu, ali i iskustvo i znanje koje Dijamant ima.
Kada je u pitanju večerašnja utakmica, “Rudari” su krenuli izuzetno ofanzivno. Takva igra donijela je relativno rano i vodstvo.
Igrala se 15. minuta kada je Auochiche sjajno ubacio, a u petercu gostiju fenomenalno se snalazi kapiten Karaman, koji lijepo pogađa za erupciju oduševljenja na Veltins Areni.
I nakon vodećeg gola Schalke je nastavio sa napadima, a narednu šansu imao je večeras raspoloženi Aouchiche u 17. minuti, koji iz slobodnjaka pogađa samo stativu.
Narednu dobru priliku za domaće imao je Auochiche u 35. minuti, ali njegov udarac sa vrha šesnaesterca odlazi zamalo pored gola.
Do kraja prvog poluvremena rezultat se nije mijenjao, pa su domaći na odmor otišli sa zasluženom prednošću od 1:0.
U drugom poluvremenu gledali smo sličan nogomet kao u drugom, a opasniji su bili domaći igrači. Nakon nekoliko opasnih situacija pred gostujućim golmanom, Fortuna je mogla u 59. minuti do izjednačenja. Appelkamp je došao do lopte, dobro šutirao, ali Karius fenomenalno brani.
Uzvratili su domaći u 61. minuti. Nakon odlične kontre, lopta je došla do kapitena Karamana, koji vara jednog defanzivca Fortune, ali njegov šut brani Kastenmeier.
U 68. minuti Veltins Arena je zapjevala i oduševljeno pozdravila našeg kapitena Edina Džeku, koji se tako nakon četiri utakmice pauze zbog povrede vratio na terene.
Ostalo je do kraja 1:0 za Schalke koji se tako vraća u Bundesligu sa bh. kolonijom u ekipi. Treba napomenuti da je izuzetan doprinos ovom velikom uspjehu “Kraljevsko plavih” dao i naš stameni stoper Nikola Katić, koji se oporavlja od povrede koljena.
Schalke dva kola prije kraja ima 67 bodova, odnosno devet nedostižnih od drugoplasiranog Paderborna.
