Bila je ovo turbulentna sezona, koja doduše još uvijek traje, ali na armiju navijača koji će sasvim sigurno slaviti duboko u noć, završena je upravo onako kako su željeli.

Da je bilo lagano, nije sigurno, ali stječe se dojam da je ključni potez Schalke napravio u januaru, dovođenjem našeg kapitena Edina Džeke, koji je ekipi donio dodatni kvalitet u napadu, ali i iskustvo i znanje koje Dijamant ima.

Kada je u pitanju večerašnja utakmica, “Rudari” su krenuli izuzetno ofanzivno. Takva igra donijela je relativno rano i vodstvo.

Igrala se 15. minuta kada je Auochiche sjajno ubacio, a u petercu gostiju fenomenalno se snalazi kapiten Karaman, koji lijepo pogađa za erupciju oduševljenja na Veltins Areni.

I nakon vodećeg gola Schalke je nastavio sa napadima, a narednu šansu imao je večeras raspoloženi Aouchiche u 17. minuti, koji iz slobodnjaka pogađa samo stativu.

Narednu dobru priliku za domaće imao je Auochiche u 35. minuti, ali njegov udarac sa vrha šesnaesterca odlazi zamalo pored gola.

Do kraja prvog poluvremena rezultat se nije mijenjao, pa su domaći na odmor otišli sa zasluženom prednošću od 1:0.

U drugom poluvremenu gledali smo sličan nogomet kao u drugom, a opasniji su bili domaći igrači. Nakon nekoliko opasnih situacija pred gostujućim golmanom, Fortuna je mogla u 59. minuti do izjednačenja. Appelkamp je došao do lopte, dobro šutirao, ali Karius fenomenalno brani.

Uzvratili su domaći u 61. minuti. Nakon odlične kontre, lopta je došla do kapitena Karamana, koji vara jednog defanzivca Fortune, ali njegov šut brani Kastenmeier.

U 68. minuti Veltins Arena je zapjevala i oduševljeno pozdravila našeg kapitena Edina Džeku, koji se tako nakon četiri utakmice pauze zbog povrede vratio na terene.

Novi zicer za domaće je u 89. minuti propustio Karaman, ali njegov udarac opet sjajno brani Kastenmeier.

Ostalo je do kraja 1:0 za Schalke koji se tako vraća u Bundesligu sa bh. kolonijom u ekipi. Treba napomenuti da je izuzetan doprinos ovom velikom uspjehu “Kraljevsko plavih” dao i naš stameni stoper Nikola Katić, koji se oporavlja od povrede koljena.

Schalke dva kola prije kraja ima 67 bodova, odnosno devet nedostižnih od drugoplasiranog Paderborna.

