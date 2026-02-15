Džeko blistao u važnoj pobjedi Schalkea: Dvije asistencije i kraj crnog niza

Schalke je znao da mora doći do pobjede protiv neugodnog Kiela, bivšeg bundesligaša, a uspjeh je postignut zahvaljujući odličnom učinku našeg Edina Džeke i dobroj igri u prvom poluvremenu.

U 16. minuti Džeko je asistirao kapitenu Kenanu Karamanu za vodstvo gostiju od 1:0, a kasnije je naš kapiten namjestio i drugi gol Rudara, ovoga puta za Hasana Kurucaya.

Do odlaska na odmor VAR je poništio gol domaćina zbog prekršaja, pa se na pauzu otišlo rezultatom 2:0 za Schalke.

U 55. minuti domaćini su iznudili penal nakon naivnog prekršaja, a siguran realizator bio je David Zec. Nakon toga kod Schalkea se pojavila nervoza, a navijači su se pribojavali da bi se ponovio scenario prethodnih utakmica u kojima su bodovi ispuštani u završnici.

Ipak, Schalke je kroz stabilnu defanzivu sačuvao pobjedu i osigurao važno prvo mjesto u 2. Bundesligi.

Važno je naglasiti da je Džeko prvi put odigrao svih 90 minuta još od 27. novembra kada je za Fiorentinu u Konferencijskoj ligi igrao protiv AEK-a, što ukazuje na sve bolju formu koja može radovati selektora Sergeja Barbareza uoči baraža za Svjetsko prvenstvo.

Također, reprezentativac BiH Nikola Katić odigrao je odličan susret za goste, dok Miron Muslić na klupi Schalkea može biti zadovoljan zbog prekida crnog niza.

Situacija na vrhu tabele 2. Bundeslige je izuzetno neizvjesna. Schalke vodi sa 43 boda, dok ga prate Darmstadt sa 42 boda, te Elversberg i Hannover sa po 41 bodom.

Na petom mjestu nalazi se Paderborn sa 40 bodova, a ove ekipe će se boriti do kraja sezone za dva sigurna mjesta u Bundesligi.

(Kliker.info-Vijesti)