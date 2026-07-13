“Ovaj gnusni, vandalski i sramotni čin skrnavljenja Liska harema duboko me je uznemirio. Nažalost, na dan obilježavanja Prve mostarske brigade, na lokalitetu historijskog mezarja, svjedočimo vandalizmu koji u Mostaru do sada nije zabilježen.

Ovaj necivilizacijski čin, za koji se nadamo da je posljednji u nizu incidenata povezanih sa skrnavljenjem Liska harema, još jednom ukazuje kako je krajnje vrijeme da se ovaj lokalitet zaštititi na način kako mu dolikuje, kao mjestu posebnog historijskog i društvenog značaja”, naveo je Alić.

Predsjedavajući Kantonalne skupštine zatražio je hitnu reakciju nadležnih organa, prvenstveno MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona te je izrazio nadu da će ovaj sramotni čin biti rasvijetljen u kratkom roku.

“Ovakve pojave ne smiju imati mjesto u našem društvu. Sve građane, pogotovo, one čiji su najmiliji ukopani u Liska haremu pozivamo na smirenost i dostojanstvo, a od nadležnih organa očekujem maksimalan profesionalni angažman na rasvjetljavanju ovog užasnog čina te utvrđivanju i procesuiranju odgovornih. Samo odlučnim djelovanjem institucija možemo očuvati međusobno povjerenje, sigurnost i dostojanstvo svih građana Mostara”, poručio je Alić.

(Kliker.info-Vijesti)