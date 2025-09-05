hamburger-icon

Dvojica maskiranih muškaraca napala Branislava Borenovića, prebačen je u bolnicu (VIDEO)

Dvojica maskiranih muškaraca napala Branislava Borenovića, prebačen je u bolnicu (VIDEO)

05 Septembra
22:40 2025
Branislava Borenovića, poslanika PDP u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, večeras su biber sprejom napala dva nepoznata maskirana muškarca.

Kako BN saznaje napad se desio ispred zgrade, gdje Borenović stanuje u Banja Luci.

Borenović je pozvao policiju, koja je došla na lice mjesta.

Borenović je nakon ukazane pomoći u hitnoj, prebačen u Klinički centar.

Kaže da se sada bolje osjeća, nakon ukazane hitne pomoći. Borenovića u hitnu je dovezla policija.

Više detalja biće poznato naknadno.

 

(Kliker.info-BN TV)

