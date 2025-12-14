Dvije osobe poginule u pucnjavi na Brown univerzitetu, traje potraga za napadačem

Dvije osobe su preminule, a devetero je ranjeno na američkom univerzitetu Brown saopštili su zvaničnici, dok više od 400 policajaca traga za osumnjičenim.

Zvaničnici ne vjeruju da postoji bilo kakva “specifična, trajna prijetnja” od osumnjičenog, rekao je gradonačelnik Providencea Brett Smiley. No, obzirom da traje potraga, stanovnicima kampusa ali i okolnom naselju se savjetuje da ne izlaze.

“Naredba o ostanku u skloništu omogućava (policiji) da obave svoj posao u prvoj fazi istrage”, rekao je Smiley.

Sigurnosne mjere su pojačane širom grada dok policija traga za naoružanim napadačem, koji još nije identificiran, saopćili su zvaničnici. Agenti Federalnog istražnog biroa (FBI) i Biroa za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive rade s lokalnom i državnom policijom na istrazi.

Zvaničnici su objavili video snimak osumnjičenog, muškarca vjerovatno u tridesetim godinama, odjevenog u crno. Zamjenik načelnika policije Providencea Timothy O’Hara rekao je da je moguće da je osoba nosila masku, ali da zvaničnici nisu sigurni.

Istražitelji su s mjesta pucnjave prikupili čahure, ali policija još nije spremna objaviti detalje, rekao je O’Hara.

Napadač je pobjegao nakon što je pucao na studente u učionici u inženjerskoj zgradi Barus & Holley na Brownu, gdje su vanjska vrata bila otključana dok su se održavali ispiti, saopćili su zvaničnici. Detektivi istražuju zašto je ta lokacija bila meta, rekao je načelnik policije Oscar Perez na konferenciji za medije.

Sve ili gotovo sve žrtve bili su studenti, rekla je novinarima predsjednica Univerziteta Brown Christina Paxson.

Sedam od devet ranjenih bilo je u kritičnom stanju kasno u subotu, prema podacima Brown University Health.

Brown, koji se nalazi na brdu College Hill u glavnom gradu savezne države Rhode Island, ima stotine zgrada, uključujući amfiteatre, laboratorije i studentske domove. Prema lokalnim zvaničnicima, smatra se da je osumnjičeni pobjegao duž prometne ulice s restoranima i kafićima.

U Sjedinjenim Državama je tokom prošle godine zabilježeno preko 500 masovnih pucnjava.

