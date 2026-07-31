hamburger-icon

Kliker.info

Duška Jurišić o privođenju uposlenika Memorijalnog centra Srebrenica: Sumnja na pravosudni progon traži potpunu solidarnost svih

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Duška Jurišić o privođenju uposlenika Memorijalnog centra Srebrenica: Sumnja na pravosudni progon traži potpunu solidarnost svih

31 Jula
15:52 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima
Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra u Srebrenici dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu, a na ovaj slučaj je reagovala zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosna i Hercegovine Duška Jurišić.

Kako je istakla Jurišić, posebno je sporno što nije dat nikakav formalni razlog za ovaj potez.

“Pozvati na saslušanje čak 26 saradnika Memorijalnog centra u Potočarima, a pritom ne ponuditi javnosti nikakvo zvanično objašnjenje, predstavlja ozbiljan institucionalni propust. Kada je riječ o instituciji koja njeguje sjećanje na genocid u Srebrenici i djeluje u jednoj od najosjetljivijih sredina u Bosni i Hercegovini, vlasti su morale biti svjesne da će takav potez izazvati ogromnu zabrinutost i uznemirenost. Upravo zbog toga je postojala obaveza da se odmah, jasno i precizno saopšti pravni osnov postupanja, status pozvanih osoba i razlozi zbog kojih se provode saslušanja. Ili su bile svjesne pa su poziv uručile upravo s namjerom da uznemire povratnike, preživjele i žrtve genocida, ali i javnost u cjelini”, navela je.

Jurišić dalje kaže kako je javnost morala znati razloge za poziv na saslušanje, odnosno barem osnovne informacije.

“Ako su postojali zakonski razlozi za ove pozive, institucije su ih morale barem načelno objasniti. Ako nisu mogli iznositi detalje poduzetih radnji, trebalo je da saopšte osnovne informacije: da li se osobe pozivaju kao svjedoci, u okviru predistražnih radnji ili u nekom drugom svojstvu. Potpuna šutnja u ovakvim okolnostima nije neutralna. Ona dodatno produbljuje nepovjerenje i ostavlja prostor za zaključak da institucije ili ne razumiju, ili svjesno ignorišu izuzetnu osjetljivost ovog slučaja”, saopštila je zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice.

Još je istakla da Tužilaštva imaju pravo i obavezu provoditi zakon, ali da imaju i odgovornost da svoje postupke učine razumljivim javnosti kada oni pogađaju pitanje od izuzetnog društvenog značaja.

“U ovom slučaju, izostanak bilo kakvog zvaničnog obrazloženja jednako je ozbiljan problem kao i sam način na koji je akcija provedena. Ovaj slučaj zbog ovakvog propusta zahtjeva pažljiv monitoring i reakciju, prije svih Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, institucija za zaštitu ljudskih prava, te međunarodnih organizacija”, zaključila je Duška Jurišić.

(Kliker.info-agencije)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku