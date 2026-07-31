Kako je istakla Jurišić, posebno je sporno što nije dat nikakav formalni razlog za ovaj potez.

“Pozvati na saslušanje čak 26 saradnika Memorijalnog centra u Potočarima, a pritom ne ponuditi javnosti nikakvo zvanično objašnjenje, predstavlja ozbiljan institucionalni propust. Kada je riječ o instituciji koja njeguje sjećanje na genocid u Srebrenici i djeluje u jednoj od najosjetljivijih sredina u Bosni i Hercegovini, vlasti su morale biti svjesne da će takav potez izazvati ogromnu zabrinutost i uznemirenost. Upravo zbog toga je postojala obaveza da se odmah, jasno i precizno saopšti pravni osnov postupanja, status pozvanih osoba i razlozi zbog kojih se provode saslušanja. Ili su bile svjesne pa su poziv uručile upravo s namjerom da uznemire povratnike, preživjele i žrtve genocida, ali i javnost u cjelini”, navela je.

Jurišić dalje kaže kako je javnost morala znati razloge za poziv na saslušanje, odnosno barem osnovne informacije.

“Ako su postojali zakonski razlozi za ove pozive, institucije su ih morale barem načelno objasniti. Ako nisu mogli iznositi detalje poduzetih radnji, trebalo je da saopšte osnovne informacije: da li se osobe pozivaju kao svjedoci, u okviru predistražnih radnji ili u nekom drugom svojstvu. Potpuna šutnja u ovakvim okolnostima nije neutralna. Ona dodatno produbljuje nepovjerenje i ostavlja prostor za zaključak da institucije ili ne razumiju, ili svjesno ignorišu izuzetnu osjetljivost ovog slučaja”, saopštila je zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice.

Još je istakla da Tužilaštva imaju pravo i obavezu provoditi zakon, ali da imaju i odgovornost da svoje postupke učine razumljivim javnosti kada oni pogađaju pitanje od izuzetnog društvenog značaja.

“U ovom slučaju, izostanak bilo kakvog zvaničnog obrazloženja jednako je ozbiljan problem kao i sam način na koji je akcija provedena. Ovaj slučaj zbog ovakvog propusta zahtjeva pažljiv monitoring i reakciju, prije svih Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, institucija za zaštitu ljudskih prava, te međunarodnih organizacija”, zaključila je Duška Jurišić.

(Kliker.info-agencije)