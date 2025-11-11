Duška Jurišić o Dodikovom šovinističkom ispadu : To je tek uvod, ogroman je teret na Bošnjacima…

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurišić reagovala je na skandalozan govor bivšeg predsjednika manjeg bh. entiteta Milorada Dodika na predizbornom skupu u Istočnom Sarajevu, na kojem je poručio da “niko ne laže gore i više od Turčina”, aludirajući na Bošnjake.

“Nije više samo Ronhill. Takozvana politička deeskalacija, koju nazivaju ekonomskom saradnjom, u prevodu je prodaja dijela teritorije Bosne i Hercegovine, konkretno entiteta Rs i pogubna je prije svih za Srbe. Nema većeg švercera zarad ličnih i porodičnih interesa, te podanika novog svjetskog poretka, u kojem se oživljava mit o sukobu između islama i hrišćanstva od Milorada Dodika”, objavila je Jurišić na društvenim mrežama.

Kako je dodala Jurišić, ogroman je teret na Bošnjacima, najvećem narodu u Bosni i Hercegovini, koji je preživio genocid, ali će nadživjeti Dodika.

“Govor Milorada Dodika, održan u večernjim satima 10. novembra, o islamizaciji Istočnog Sarajeva, vjerskim sukobima, ispunjen šovinističkim stereotipima, nažalost, tek je uvod u predizborno podizanje političkih tenzija. Cilj je ponovo uvjeriti Bošnjake da je jedina opcija podjela Bosne i Hercegovine, jer ako ne možemo jedni s drugima, onda možemo i moramo jedni pored drugih. Za razliku od stanovnika zemalja Evropske unije, koje još uvijek šokira islamofobija i neofašizam, mi u Bosni i Hercegovini to živimo od 1992. godine.

Nećemo se na to navići. Protiv toga se nastavljamo boriti. Biće teško i dugotrajno. Koštaće novim odlascima preko granice i Srba i Hrvata i Bošnjaka i drugih građana Bosne i Hercegovine. Međutim uvijek će ostati dovoljno onih koji znaju da zaslužuju život bolji od dejtonskog okvira i podjela”, zaključila je Jurišić.

(Kliker.info-agencije)