hamburger-icon

Kliker.info

Duška Jurišić o Dodikovom šovinističkom ispadu : To je tek uvod, ogroman je teret na Bošnjacima…

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Duška Jurišić o Dodikovom šovinističkom ispadu : To je tek uvod, ogroman je teret na Bošnjacima…

11 Novembra
14:22 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurišić reagovala je na skandalozan govor bivšeg predsjednika manjeg bh. entiteta Milorada Dodika na predizbornom skupu u Istočnom Sarajevu, na kojem je poručio da “niko ne laže gore i više od Turčina”, aludirajući na Bošnjake.

“Nije više samo Ronhill. Takozvana politička deeskalacija, koju nazivaju ekonomskom saradnjom, u prevodu je prodaja dijela teritorije Bosne i Hercegovine, konkretno entiteta Rs i pogubna je prije svih za Srbe. Nema većeg švercera zarad ličnih i porodičnih interesa, te podanika novog svjetskog poretka, u kojem se oživljava mit o sukobu između islama i hrišćanstva od Milorada Dodika”, objavila je Jurišić na društvenim mrežama.

Kako je dodala Jurišić, ogroman je teret na Bošnjacima, najvećem narodu u Bosni i Hercegovini, koji je preživio genocid, ali će nadživjeti Dodika.

Nećemo se na to navići. Protiv toga se nastavljamo boriti. Biće teško i dugotrajno. Koštaće novim odlascima preko granice i Srba i Hrvata i Bošnjaka i drugih građana Bosne i Hercegovine. Međutim uvijek će ostati dovoljno onih koji znaju da zaslužuju život bolji od dejtonskog okvira i podjela”, zaključila je Jurišić.

(Kliker.info-agencije)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku