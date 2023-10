Dušan Janjić upozorava:Svijet se lomi! Neće stati na Gazi! Žarišta su Kosovo i BiH! (Video)

Dušan Janjić, politički analitičar i osoba koja uvijek ima informaciju više gostovao je u programu Face TV , a u razgovoru sa Senadom Hadžifejzovićem je istakao da se svijet lomi u više blokova i više sfera!

Janjić: Najoštrije se može reći da je ovo očekivana globalna ekonomska kriza! Kada veliki dijele svijet, onda to ne može da završi bez Bliskog Istoka! Zapadni Balkan predstavlja zapadno krilo bliskoistočne krize! Upravo se odvija velika tragedija, kada neki narod povjeruje da je izabran, a takav je izraelski narod! Ovo smo već gledali devedesetih! Svijet se lomi u više blokova i više sfera! Ovo je borba za teritorije u ime velikih ciljevi i resursa, to je borba da se etnički očisti jedna teritorija! Što se tiče Benjamina i njegove vlade, nije ništa drugo ni očekivano od njih! Hamasov odgovor je došao kao naručen da se prelome neke veće igre! Hamas je gurnuo ispred sebe narod, a izraelska vlada je to jedva dočekala! Oni su došli na vlasti trgovinom glasova! Objektivno, ta se vlada svela na to da im treba rat da bi uveli discipline.Napravili su vladu nacionalnog spasa.

Izabrani narod, u verziji Benjamina Netanyahua, morat će da plati krvavu cijenu!

Hadžifejzović: Je li ovo kraj terirotije Palestine ?

Janjić: To se ne bi dogodilo da Egipat nije odlučio da otvori granice! Napravit će se dogovor između dvije države! Egipat će primiti taj narod! Gaza sad postaje ono što je igra sa Korejom.Postat će slabo naseljena teritorija.Gaza će biti stalno nestabilna i to ova vrsta političara obožava! To će biti zona gdje se neće živjeti ni trgovati, ali će Izraelci biti sigurni jer tu neće biti Arapa!

Ovdje se ubija američka liberalna demokratska politika! Ovo je pokušaj da se porazi Biden prije nego što je počela izborna trka!

Zapad i mi Balkanci ne razumijemo Arape dovoljno! Kod njih postoji više identiteta što govori o njihovoj žilavosti i snalažljivosti!Ono što se sada može očekivati je bijes ljudi u Francuskoj i Evropi! Sve u svemu, neće ovo stati na Gazi! Zapadna Evropa će biti dodatno ugrožena terorizmom! U Francuskoj ima 6 miliona Arapa koji su radna klasa! Ovo će biti mnogo veće socijalne i geostrateške borbe! Rusija od Kine do Urala ima samo 10% etničkih Rusa! Rusija je itekako upetljana sa Iranom! I 90 tih je prvo bio Iran, pa je planula Jugoslavija jer se umiješala i nije bila sposobna da se izvuče! Mi ne treba da se bojimo da će rat doći! Doći će terorističke akcije kao što je bilo na sjeveru Kosoau i to će biti naša realnost! 2010. je potpisana Istanbulska deklaracija, Turska je jak i aktivan igrač u Bosni i Hercegovini i Srbiji! Kako Dodik sebe vidi to je njegov lični problem! Događaj u Banjskoj je ogroman teret za Vučića koji to ne može da podnese!

Hadžifejzović: Da li ti ovo liči na neke oluje i etnička čiščenja 90-tih?

Janjić: Ako gledaš šta su ciljevi napada u Banjskoj – to je da se od Banjske napravi Kadinjača i da se oko nje napravi slobodna teritorija gdje nema puno Albanaca. Velika je opasnost da budemo kroz istrage prepoznati kao teroristička država! Taj ekstremizam koji je kod nas većinski može samo da nas odvede u izolaciju od ostatka regije i Evrope!

Dvije su tačke prepoznate kao žarište sukoba : Sjever Kosova i BiH! Crna Gora i Makedonija su pod kontrolom! Tamo narod ne brine puno za budžet i novac.Budžet CG je postao simbolična stvar.

Na Centralnom Kosovu je jak islamistički džihad koji je vezan za Rusiju.To su incidenti koji se mogu dogoditi kao teroristički akti. Bosna i Hercegovina očekuje analizu po kojoj postoji mogućnost ograničenog oružanog sukoba! Ako bi tu eskaliralo, trajalo bi 2,3 do 4 sedmice! Duže nego što je trajala Banjska! Pripremljeni su planovi akcije! Ako ode Dodik, a i za njega ostane ovakvo rukovodstvo njegove partije, to nije rješenje! Ne zaboravimo da je Palestina već 50 godina simbol borbe za slobodu! Mi smo dio iste turbulencije! Objektivno ovdje nema uslova da se razbija što je već razbijeno! Nema mogućnosti prekrajanje trenutnih granica! Previše je posla za velike igrače na Bliskom Istoku i Ukrajini. Pacifik dolazi sljedeći!

Rat je način da se mnoge kompanije izvuku iz ekonomske krize!

(Kliker.info-Face TV)