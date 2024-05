Dušan Janjić u Pressingu: Postoji rizik da situacija u BiH eskalira i pretvori se u lokalizovane sukobe pojedinih paravojski, a potom i nenaoružanog naroda

Dok političari uživaju nezasluženom prvomajskom odmoru, građani Bosne i Hercegovine strahuju i pitaju se šta ih čeka nakon praznika. Politički analitičar i osnivač Foruma za etničke odnose Dušan Janjić, kazao je u Pressingu kako nije optimista i naveo da postoji rizik da bezbjednosna situacija eskalira i da se pretvori u lokalizovane sukobe.

“Ako nema rizika, zašto NATO pravi i vojne planove?”

Hoće li biti rata?

Schmidt je u vašoj emisiji prošle godine govorio o opasnosti od oružanih sukoba, a danas (jučer u Vijeću sigurnosti UN, op.a.) je rekao da “k'o god govori o ratu da nije upravu, da nema izgleda za pružane sukobe”. Mislim da je griješio i tada i sada. Ono što postoji i ne možemo da negiramo je da duboka bezbjednosna kriza u BiH postoji od februara 2022. godine kada je Savjet bezbjednosti ukazao na BiH i na vruću tačku na Kosovu. Sam Schmidt je 2023. govoiro o tim planovima koje smo imali priliku kasnije da vidimo. Ako nema rizika, zašto se onda prave planovi NATO-a, ne samo za političku nego i za vojnu akciju? Postoji rizik da bezbjednosna situacija eskalira i da se pretvori u lokalizovane sukobe pojedinih paravojski i paramilicija, a potom i nenaoružanog naroda.

I Vi ste pesimista?

Pesimisti su dobro obaviješteni optimisti Stalno zaboravimo narodnu izreku ‘Rat je nekome brat’, neko je sada na vlasti. Ovo su poslijeratni profiteri koji vode zemlje bivše jugoslovenske države i slično je nakon raspada SSSR. To su sve tajkuni. Treba biti oprezan. Ovoga puta ne postoji mogućnost da budemo poprište sukoba kako smo bili 90-ih. Sada smo jako zgodan mali sto u velikom kazinu. Za tim malim stolom su Rusi umiješani i velike sile za Balkan – Amerika, Britanija, Italija, Njemačka. Oni mogu zamijesiti igru da bi rješavali neke stvari.

“Rusija nije spreman da mijenja nikakve granice”

Zašto bi im sada bio interes Zapada da se nešto desi?

Interes Rusije je da zamiješa čorbu i podigne tenzije da Zapad mora da riješi dvije stvari – da naprimjer brani kredibilitet u BiH, pogotov Amerika koja je zaustavila krvoproliće Dejtonom. Druga poenta koja je glavna za Putinovu Rusiju, on odmjerava svoju snagu prema NATO-u, da se NATO unutar sebe razdjeli da ne bi mogao da se širi ka njenim teritorijama. Zato je rat u Ukrajini i zato toliko investiraju u Dodika i Orbana.

Šta mogu Amerikanci i ostatak Zapada uraditi?

Mislim da izjave koje idu su jako ozbiljne. Rusija nije spremna, to je razlika, zbog Dodika i Srbije da mijenja nikakve granice. Njoj ne odgovara promjena granica kao što joj ne odgovara priča o genocidu jer protiv nje se vode neki sudski procesi. Zapad mora da brani svoj integritet, prvo svoje unutrašnje jedinstvo koje se narušava raznim političkim stavovima pojedinih zemalja NATO-a i da potvrdi na takvom primjeru da je sposoban da očuva što je napravio. Nije zainteresovan za nikakve eksperimente za promjene granica. Zapad je spreman. Ako je Zapad NATO i treba slušati političare iz Amerike i Njemačke, i Britanije koja je važna, on je spreman da preduzme preventivne akcije i lokalizuje sukob ako čak i izbije, kao što je bio slučaj Banjska. Da ga svede na incident i demontira strukture koje su dovele do toga.

Zar nije bilo već vrijeme za preventivne akcije?

Desilo se da su ljudi tu, da su rasporedi napravljeni, ali odluka kada se nešto koristi to je u rukama političara, ne vojnika. U ovom momentu nema jednog glasa koji bi dolazio iz Brisela jer je EU podijeljena unutar sebe, koji bi bio indentičan s glasom Amerike i Velike Britanije. Zbog toga nisu poduzete konkretnije bezjedonosne mjere.

“Ne dirajte najjačega”

Plan je bio da nakon sjednice UN-a bude održan Sabor svih Srba, Dodik je od Vučića tražio da podrži sve ono što RS donese pa i “mirni razlaz”. Hoće li ta odluka koja se sprema biti inicijacija za sukobe?

Ne mora da bude. Može sebi da umišlja Dodik šta god hoće, ali znamo da već 10 godina najavljuje to što se ne dešava. Može, ali ne mora. Hoće li upotrijebiti dio svoje specijalne snage da bi spriječio svoje hapšenje, kako je najavljivao, ili ostvario ideju da se ne primjenjuju zakoni BiH – to je njegova odluka. Ali, da li će neko za njegovih leđa da pokrene tu ili neku drugu formaciju – on to nema uvida. Ima vrlo slabu obavještajnu zajednicu iza sebe. RS ima institucije koje mogu donekle da rade. Savremeno doba je doba upravljanje sukoba a ne mira. To nije borba za trajni mir kako smo vjerovali 90-ih. To je borba da se mir stabilizuje, odnosno da se bezbjednost drži na određenom nivou. Određen i nivo nije broj žrtava.

Vidjeli smo taj cinični strašni argument protiv Srebrenice, ‘ako pogine osam hiljada ljudi to nije genocid’, pa ispalo je da čak mjera za Netanjahovu vladu nije ni 700.00,0 za rusku intervenciju ni 15 miliona Ukrajinaca koje je već napustilo Ukrajinu. Ta mjera može biti kada ste dovoljno uvrijedili najjačega. Uvijek govorim ne dirajte ga. To je Biden, koji djeluje slabo, jer može upravo na vama da pokaže ono što ne može na na Netanjahuu i drugome. Kada se prelazi iz nestabilne krize u pojedinačne akcije od specijalnih, državnih ili paradržavnih vojski, to je odluka koja se desi da vi često ni ne znate. Znam za nekoliko odluka 90-ih o kojima je Milošević bio obaviješten tek kada su se realizovale.

(Kliker.info-N1)