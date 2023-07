Dušan Janjić: U Beogradu 100.000 Dodikovih “sljedbenika”, Vučić ga neće spašavati

Dušan Janjić, iz beogradskog Foruma za etničke odnose, kazao je za N1 kako ovih dana prisustvujemo završnici političke karijere Milorada Dodika i da će uskoro realnost biti politika bez sadašnjeg lidera SNSD-a. On je također ocijenio da je “prošlo doba i Vučića i SNS-a” i da će, kao i u Crnoj Gori, predsjednik Srbije i njegova stranka prvo doživjeti poraz na lokalnom nivou, a onda ide i gubitak vlasti na državnom.

Danas NSRS raspravlja o zakonu kojim bi se ugrozila sloboda medija. Koliko je zapravo usvajanje ovakvih zakona protivno demokratskim vrijednostima?

Sama činjenica da je na dnevnom redu govori da je politika koju zagovara vladajuća elita u RS-u putinovska. Radi se o kriminalizaciji slobode govora. Vlast koja se brani zatvorima od slobode govora je slaba vlast, blizu svoga kraja. Sve ovo neće spasiti Dodika od onoga što je počelo, ovih dana zapravo prisustvujemo završnici. Politika bez Dodika je realnost.

Kako je vlast bez Dodika realna?

Očigledno ste previše fokusirani na Dodika. Bilo bi lijepo kad bi sve bilo oko jednog čovjeka. Kriza u Bosni i Hercegovini traje decenijama. Vi ako hoćete da raščistite sa Dodikom pojavit će se onda problem šta ćemo sa imovinom njegovih partnera poput Čovića, aluminijskim kombinatom, bankama… To je sistem korupcije. BiH je zamrznuto društvo, objektivno je spriječen da ide dalje. Ukoliko bi Dodik nastavio da ne primjenjuje ono što je dogovoreno, zna se onda šta se radi. Onda se Brčko izdvaja i kreira se nova realnost.

Postoji nekoliko opcija za smirivanje Dodika, jedna od njih je i njegova smjena?

Tužilaštvo ili organi Bosne i Hercegovine moraju raditi. Sadašnje vrijeme u međunarodnoj zajednici je da nema više strpljenja, to polako i Vučić shvata. On zato nema vremena da spašava Dodika.

U kakvim su odnosima Vučić i Dodik?

Dodik je postao teret zbog načina na koji vodi RS. U Beogradu imamo 100.000 Dodikovih “sljedbenika”. To su oni koji su profitirali, kupili kuće i dobili državljanstvo (Srbije). U mom komšiluku većini objekata koji se grade iznad pet spratova su vlasnici iz RS-a. Tu su milioni. To su moćni ljudi. Oni su na ratu napravili profit, a poslije rata ga brane i uvećavaju. Oni su apsolutno više zainteresovani da budu dobri sa vlastima u Srbiji nego da brane nekoga u Banjaluci. To je interesna priča, a što se tiče ideologije možda je Dodik i Vučića vezivala priča ko će biti najveći Srbin i ko će biti bliži Moskvi. Dodik je tu iskoračio.

Ima li Vučić nove, druge igrače u RS-u?

On ima problem da nađe nove igrače i u svojim strukturama. Prošlo je doba Vučića i SNS-a. Prvo će se, kao i u Crnoj Gori, gubiti vlast na lokalnom nivou, pa će onda ići pad vlade i gubitak predsjedništva. Vučić se bori da ne doživi sudbinu Mila Đukanovića.

(N1)