Dušan Janjić: Politika Milorada Dodika ”gura” Srbiju u međunarodnu izolaciju

Nižu se reakcije nakon mitinga pod sloganom “Srpska te zove” koji je jučer održan u Banjaluci. Poruke sa ovog skupa za N1 komentarisao je Dušan Janjić, politički analitičar.

”Sve me to podsjetilo na ”događanje naroda” kada je sve počelo, vjerovatno je to memorija Vučića on je nastao u tom pokretu. Ovdje se jednostavno žrtve i sjećanje na rat zloupotrebljava. To je viktimizacija Srba i Srbije, što radi vlast Srbije. Sve će to trajati i očigledno je da im je, što se tiče vlasti Vučića, potrebna mobilizacija”, objašnjava Janjić.

Narativ političkih lidera Srbije u vezi Rezolucije o genocidu Janjić označava ”pucanjem u vlastite noge”.

”To sve govori o slabosti i raspada sistema vrijednosti i razlaganja Republike Srpske, opozicija je tako konačno smogla snage da se ne pojavi što je dobra vijest. Jučerašnjim mitingom se podstakla politika novih sukoba i napravljen je korak više, ovo je prvi put da je javno Dodik proklamovao ujedinjenje Republike Srpske i Srbije u prisustvu dva predstavnika Vlade Srbije što obavezuje Srbiji. To je dovođenje u pitanje Vučićevih priča o tzv. poštovanju teritorijalnog integriteta BiH. Srbija se uz pomoć Milorada Dodika gura u međunarodnu izolaciju i to nije daleko”, izjavio je Janjić.

Smatra da je posljednjim izjavama o secesiji Republike Srpske Milorad Dodik prešao granicu. Političke elite koje ga podržavaju, poruka je Janjića, na gubitništvu profitiraju.

