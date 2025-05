Dušan Janjić: Očekivao sam Vučićev krah u SAD-u

Dušan Janjić iz srbijanskog Foruma za etničke odnose za N1 navodi da je odnos spoljnih faktora prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću promijenjen, a da je tome doprinijela pobuna građana i neadekvatno reagovanje vlasti na to. “Ako uzmemo period od 15. januara do sada – vidjet ćete da je to munjevita promjena”, ocijenio je Janjić.

Govoreći o odlasku srbijanskog predsjednika u Ameriku i iznenadnom povratku, navodi da je „očekivao ovakav krah“.

„Ne može gostovanje predsjednika ni u jednoj fazi predstavljati kao lični, privatni posao. Ne može se ugovarati kanalima problematičnih lobista, a plaćati preko privatnih preduzeća da biste negdje ušli, jer je ovo bio donatorski skup republikanske stranke”, naveo je Janjić.

On je naveo da je stari problem da “vlast radi sa diskreditovanim ljudima u Americi”.

“Posao je za FBI – cijela ta posjeta i plaćanje. Predsjednik države kad dođe najavljen – o njegovom kretanju zna se ko brine, ako ne brine njegova država i ambasada, zna se ko je domaćin i zna se ko prati plaćanja”, kazao je.

Govoreći o cilju posjete, najavljenom susretu sa Trumpom i razgovorima o NIS-u i carinama, naveo je da se “takav razgovor ne može voditi prilikom donatorskog događaja za jednu stranku”.

“Zabrinut sam kako neko poslije toliko godina na vlasti, poslije svih promašaja Tadića i Nikolića, može da vjeruje da je to moguće”, rekao je.

Janjić ocjenjuje da je postoji “odsustvo dobre procijene samog predsjednika i kruga oko njega”.

“Saznajemo da naša vlast nema nikakvu strategiju i percepciju šta je ključ, zašto ti ideš negdje. Sve se svodi da ti ideš zbog svog rejtinga koji je ozbiljno uzdrman, a pritom indikretno optužuješ Ameriku i Britaniju da stoje iza obojene revolucije”, dodao je.

„Vučićev nedolazak u Moskvu bi bio za njega vrlo loš“

Kazao je da “interesno Moskva i Vašington nikad nisu bili bliži nego sada – ali zbog Kine, ne Srbije, što naši ljudi ne razumiju”.

“Federalna služba bezbjednosti izdala je vrlo problematičan papir, pitanje je autentičnosti, o tome da nije bilo zvučnog topa. Vidjeli smo patrijarha koji nije govorio kao predstavnik crkve, nego da postoji obojena revolucija. Vučićev nedolazak (u Moskvu) bi bio za njega vrlo loš, za državu indirektno također. Rusija ima veliki uticaj u srednjim nivoima, u našem sistemu bezbjednosti, diplomatiji, ekonomiji. Vjerovatno bi se oni uključili u dalju destabilizaciju Vučićeve vlasti”, kazao je.

(Klikert.info-N1)