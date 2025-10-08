Dušan Janjić : Bošnjačke vođe nemaju razloga za slavlje, već zabrinutost

Sinoćnje aktivnosti oko stavljanja na dnevni red glasanja rezolucija o Jasenovcu i Srebrenici, odnosno unošenje zabune o ćemu se glasalo i haosu koji je uslijedio u ekskluzivnom razgovoru za “Slobodnu Bosnu” ocijenio je Dušan Janjić, osnivač i predsjednik UO Foruma za etničke odnose iz Beograda.

Ako uzmemo tu sliku sinoćnjeg dešavanja u Skupštini Srbije mogli bi da kažemo, to je veče kada je cirkus došao u Skupštinu Srbije.

Ovako je sinoćnje aktivnosti oko stavljanja na dnevni red glasanja rezolucija o Jasenovcu i Srebrenici, odnosno unošenje zabune o ćemu se glasalo i haosu koji je uslijedio u ekskluzivnom razgovoru za “Slobodnu Bosnu” ocijenio Dušan Janjić, osnivač i predsjednik UO Foruma za etničke odnose iz Beograda i politički analitičar.

“Ali, objektivno igrači i pozicije, klovnovi, tragični junaci su već poznati. I to je ono što je tu ozbiljnije. Tu se ogolilo jedno stanje ne samo vladajuće koalicije i njen odnos prema Srebrenici i uopšte prema prošlosti i ratnim zločinima i danas kao i odnos prema organizovanom kriminalu. Istovremno posebno je to drmatično, ja to trazumijem za bošnjačku zajednicu. Ali, da idemo vrlo konkretno. To je slika i prilika. To je način na koji zapravo se u Srbiji uz prisustvo, uz pristanak i aktivno učešće bošnjačke zajednice, predstavnika političara i poslovnih ljudi koji najviše koristi izvlače od metoda vladanja Vučića koji je zasnovan na korupciji“, istakao je Janjić.

Bošnjačke vođe nemaju razloga za slavlje, već zabrinutost

Tu se, naglašava, jednostavno radi o jednom ponoru manjinske politikle.

“Sve ono što piše u zakonu Srbije o manjinskoj politici, o samoorganizovanju bošnjačke zajednice to sada može da se baci kroz prozor. Posle ovakvih scena niko se više, pa ni bivši ministar za ljudska prava Rasim Ljajić, bez obzira što slave u ovom momentu, koji je zaista vrlo značajan u toj uspostavi zakonskog okvira ne može hvaliti time da je to jedno od najboljih rješenja u Evropi. Na papiru da. Ali, praksu smo videli“, istakao je Janjić.

U praksi smo, kaže, vidjeli da je zapravo došlo do jedne zabune, u organizaciji “Mi glas iz naroda”.

“To je jedna grupa nebeskih letača, koji kao pojava postoje u Srbiji, a verovatno slični i u nekim drugim zemljama i obično na izborima dobiju, što je zabrinjavajuće za stanje svesti oko sedam pa i deset posto glasova. U ovom slučaju oni su predlagali rezoluciju o Jasenovcu, a došlo je do, a treba objasniti kako unošenja te zabune sa Srebrenicom. Mislim da to nije slučajno, da je to verovatno deo dogovora, ali to zaista ostaje da se proveri. Odgovornost je na predsednici Skupštine Ani Brnabić, na vođama bošnjačke zajednice i naravno na organima. Ovo možemo shvatiti kao jedno ozbiljno pokušavanje činjenja krivičnog dela. Da se takva tema, rezolucija o Jasenovcu, pretvori o rezoluciji o Srebrenici. Politički ništa nije drugačije. To je pisanje nove istorije“, navodi Janjić.

Ali, ističe, da se onda oko toga organizuje glasanje, to je nešto što po meni zavređuje ozbiljniju pažnju od komentara.

“Jeste za mnoge u ovom haosu srpskom mali slučaj. I pre svega se fokusira na bošnjačku zajednicu zahvaljujući i lokalnim sandžačkim medijima. Ali, to što je u ovom momentu neko glasao protiv rezolucije to jeste njihov stav. To moram da kažem. To je čak i stav ovoga što se poziva da je naslednik (Usame Zukorlića), ali to je njihov stav bio do sada. U ovom momentu mislim da su dve liste bile nagrađene kooperativnošću, da su bile obaveštene i da je ta reakcija bila potpuno principijelna. Dobro je da je to rečeno. I hiljadu puta može da se ponovi. Ali, ovdje su problematični motivi. Motiv je, nema spora približavanje te dve stranke uzdrmanom Novom Pazaru, gde je na udaru sve što drugačije misli od Vučića i Univerzitet i druge stranke tako da bi ja tu bio vrlo oprezan. Što se pak tiče politike naslednika (Usame Zukorlića), ja zaista ne upotrebljavam ni ime ni prezime, niti to mogu da koristim zato što je stavljeno u naslov liste i stranke, to nema nikakovog kontakta sa onim što je predstavljao osnivač muftija Zukorlić“, istakao je Janjić.

Nasljednik ni blizu muftije

Janjić je dao ocjenu stanja bošnjačke politike.

“Apsolutno mi sada možemo reći da je Vučić i to uspeo da uguši. Za Vučića je Zukorlić bio veliki izazov. Zukorlić je bio, treći igrač. Vučić je naučio da vlada sa dva. A, treći igrač je donosio dinamiku. Sada trećeg igrača nema. Sada će prema volji Vučića da se menja, gde su dva, gde je jedan. Ovo je jedna vrlo opasna faza koja po meni, više nema izgovora ni za jednog od bošnjačkih političara, ako se uključi u ovaj pokret koji nastaje. U suštini ovde se radi na svim protestima, pa i u tom ćutanju Ljaića i drugih, ne govorim o Srebrenici, nego o glavnom procesu, radi se o njihovom disciplinovanju za buduće izbore i obraćune sa građanima“, navodi Janjić.

Smatra da ovaj incident u Skupštini Srbije oni treba ozbiljno da prouče.

“Bilo bi elementarno, ljudski da objasne da li su bili obavešteni. Pretpostavljam da naslednik nije bio obavešten, on je bio šokiran, ali oni, ovi drugi bi trebali da te dve liste koje likuju i u javnosti slave trebali bi da oni potegnu ovo pitanje i da kažu narodu i javnosti i srpskoj, jer ovo nije samo bošnjačka stvar, da li je ovo bila nameštena igra ili slučajna greška. A, nama su ovi iz “Mi glas iz naroda”, ja ih zovem letači, jasno rekli da su predložili rezoluciju o Jasenovcu. To je što se tiče samog događaja u Skupštini Srbije. Namerno sam govorio o onome što je zapravo važnije od tog cirkusa koji je došao u tu zgradu, koja je nažalost, pretvorena u glavnu cirkusku arenu“, tvrdi Janjić.

Zašto nikome ne smetaju cirkuski šatori oko Skupštine

Kaže kako oko Skupštine Srbije imamo cirkuske šatore.

“Tu nema druge. Tamo je publika, navijači, podržavaoci, bezbednost i nikome ne smeta. Oko toga se nisu izjasnili. Po meni u ovom momentu životne važnije za Bošnjake i za sve nas u Srbiji, je taj cirkus oko parlamenta.Stvarno ne volim tu reč koju upotrebljavaju za njih, ali po meni tu nema spora. To je živi zid sastavljen od korumpiranih pratilaca, partnera i potencijalno ovih stranaka bošnjčkih, neki su im bili i u posetama, ali pre svega lojalista i onih s kojima Vučić računa plus paravojske. Tu ima i ljudi koji su počinili ratne zločine. Tu ima čovek, žandarmerijski general koji je se goni za ratne zločine napravljene na Kosovu. Ali, njegove jedinice su bile i u Novom Pazaru. Zaista mislim da je to glavno pitanje“, ističe Janjić.

Odnos prema jednoj deklaraciji, odnosno rezoluciji je, kaže, odnos prema prošlosti.

“Uvek je važno da se ona proverava, ali u ovom trenutku proveru nisu prošli. Ni jednog časa se nisu pridružili opoziciji. Tako da po meni je to ono što mene najviše brine. S jedne strane razbija se, zapravo pokušava se bošnjačka zajednica da se razbije, odnosno ono što je napravljeno u stvarnom životu gde su i studentski i građanski pokreti napravili tu komunikaciju, ravnopravnih i jednakih Srba, Bošnjaka Novog Pazara, Kragujevca, Beograda, Novog Sada… To očigledno smeta svima pa i ovoj trojici političara“, zaključio je Janjić.

Almir Terzić (Slobodna Bosna)