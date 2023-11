Dušan Janjić : Ako Dodik povede rat, NATO će biti nemilosrdan! (Video)

Dušan Janjić, politički analitičar i direktor Centra za etničke odnose, u „Bosanskom vjestniku“ objasnio je zašto je važno upozorenje ukrajinskog predsjednika u vezi s potencijalnim sukobom na Balkanu. Janjić je u programu FACE-a objasnio i sve „tajne“ veze globalne geopolitike!

Janjić: “Od 2022. se priča da može doći do oružanog sukoba na Balkanu! Balkan, uključujući i Bugarsku i Tursku, krilo je bliskoistočne krize! Zelenski prati sve događaje i povezuje! Na Balkanu se dogodila Banjska, koja je presretnuta reakcijom KFOR-a! Taj balon ispuhan! Izjave Zelenskog su dolijevanje ulja na vatru! Nema rata između Srbije i Kosova! Upozorenje je uvijek važno, ali sukoba neće biti! Zelenski odradio marketinški potez, kako EU i SAD ne bi zaboravili Ukrajinu! Gaza postala veliki ispit za zapadnu, a posebno američku politiku i NATO! Dodik nema masovnu podršku! U BiH nema vlade koja bi povela rat! Pogledajte stanje vojske… ne postoje uslovi! Srbija nije u stanju da povede rat; ovo nije ‘99.!

Rusi prepadnuti! Ovo što radi Izrael – to je probao Milošević! Rusiji odgovara rat između Izraela i Palestine, ali da je Rusija krenula na Gazu, to nije tačno! Ovo Moskva nije mogla organizovati! Što se tiče izjave Zelenskog: ne zavaravajmo se; nije vrijeme da mali narodi igraju ovakve politike! Dodik je možda prije godinu dana i mogao uraditi incident, sada ne može! To bi bila diskreditacija NATO-a! Bilo bi direktno osporavanje osnovne uloge Amerike! Na to puca Zelenski! Dodik da napravi udar na BiH, to bi bio ustanak protiv međunarodnog prisustva u BiH! Ne bi to mogao preživjeti na slobodi! Serija ratova je kombinacija koja je počela 2008.! Zaboravili smo Gruziju! Sada se svijet uzdrmao toliko da se desila tenzija između Tajvana i Kine! Imali smo susret između Bidena i predsjednika Kine! Prave pakt mira! Rat u Ukrajini ulazi u fazu primirja, koje će nastupiti za par mjeseci! Postoje tri sile, dvije u usponu: Amerika, Kina i treća koja pada, a to je Rusija! Rusiji je najpametnije da prešuti katastrofu neuspjelog ponašanja! Narednih decenija mi ćemo imati ratove! Cijela je mudrost da zbog svojih interesa ne uvlače svoje narode u to! Rat se seli na centralnu Aziju! To je logičan slijed, kao napad Rusije na Evropu! Zapad se namirio zbog sukoba Azerbejdžana i Armenije! Rusija nije u situaciji da igra igru na zapadnom Balkanu! Mora prvo da se pokaže na svom teritoriju! Moraju pregovarati sa Amerikom da primire svoje strasti! Za Rusiju nisu problem Jevreji, Izrael ni Arapi, ali jeste Kina! Kina svojom veličinom nije u stanju da skrati svoj razvoj! Samo pet provincija Kine je u kapitalizmu! Oni su prva sila! Kad bi svih dvadeset država ušlo u kapitalizam, Kina bi se raspala! Balkan još uvijek ima previše neodgovornih ljudi, previše naslijeđa iz prošlosti da bi bili opušteni! Sandžak nije ugrožen, ali jeste tranzit! Ovakva Srbija kakva postoji je zahvaljujući Sandžaku! Ne vidim mogućnost za šire oružane sukobe na Balkanu, ali nismo stabilni! Kada uđete u rat, Zapad je nemilosrdan! Zapad nije reagovao na proteste ‘Granica postoji’ jer je to marketinški trik!”

Salihović: “Ako je ovo kraj Dodika, zbog čega međunarodna zajednica, EU, SAD ne ubrza kraj? Zbog čega trpe poniženja, zbog čega se ne stane ukraj i što ne pokažu svoju snagu?”

Janjić: “Kad bi na ulice Sarajeva, Banje Luke, Tuzle, Mostara izašlo sto hiljada građana i da kaže Dodiku ‘odlazi’, on bi otišao! Zapad neće u to da se uvlači; niko neće da preuzme taj rizik! Građani BiH moraju da pokažu da im je stalo da na vlasti ne budu ljudi kao što je Dodik! Ako Dodika Sud osudi, pa on pobjegne, e onda može da se pozove EUFOR! Dodik će biti osuđen, vjerujem u Sud! Ako ne bude osuđen, BiH onda nije ni zaslužila da postoji! BiH će se smatrati zamrznutim društvom! Ne možemo mirno spavati! Mora da bude više protesta protiv rata! Ponašajte se kao da će sto godina biti mir, ali budimo spremni da će biti rat! Terorizam raste! Njega mogu da naprave narkogrupe! Toga se na Balkanu najviše bojim! Tolika je rast narkobiznisa! Dok se budemo lagali i ne shvatimo da je mafija toliko razvijena, rat je logičan, a kad u to krenemo – dobit ćemo pomoć!”

(Kliker.info-Face TV)