Duraković, Puljić i Hrga bez dileme: Palestina je totalni moralni debakl međunarodne zajednice

Gaza kao kolektivna sramota čovječanstva. Palestina – država koju priznaje skoro 160 zemalja svijeta, ali država koja ne postoji.

Da li će Trumpov plan za Gazu zaustaviti smrt i uništenje ili su mu namjere potpuno drugačije? Može li rat bez pobjednika, ustvari, ikada i prestati?

Gosti Plenuma su bili: Esad Duraković, Ivica Puljić i Mirjana Hrga.

Duraković: Američki plan ponižavajući za Palestince

Govoreći o mogućnosti da američki mirovni plan za Gazu bude prihvaćen, akademik Esad Duraković izrazio je pesimizam, naglašavajući da taj prijedlog nije prihvatljiv za Hamas.

„Uvjeren sam da to za Hamas apsolutno nije prihvatljivo i da oni to neće prihvatiti jer je ponižavajuće. Palestinci će radije izginuti dostojanstveno i časno nego što će pristati na taj mirovni ugovor koji podilazi izraelskim cionističkim interesima, jer po ugovoru Hamas treba da se razoruža, povlačenje Izraela je terminski nedefinirano itd. A onda treba navodno da se formira i neka međunarodna grupa koja će rukovoditi Gazom, upravljati njome privremeno, i spominje se tamo ime Tonyja Blaira, sjećate se, to je onaj što je marljivo uništavao Irak svojevremeno“, poručio je Duraković.

Ocijenio je i da se ovim prijedlogom ugovora želi ‘primiriti savjest muslimanskog svijeta, odnosno arapskih država, dok se, s druge strane, Izraelu kupuje vrijeme da okonča stvar u Gazi’.

„Jer kad Hamas odbije to, a uvjeren sam da će odbiti, onda će cionisti imati izgovor, alibi, argument da idu do kraja. Oni su u svakom slučaju odlučni da idu do kraja u čišćenju Gaze“, pojasnio je.

Istakao je i da je u slučaju Gaze ‘međunarodna zajednica doživjela totalni moralni debakl’.

„Imamo jedan paradoks – tzv. Skupština Ujedinjenih nacija zapravo pokazuje koliko su nejedinstvene, a zamišljene su kao neka motorna snaga napretka. Priznaju zemlju koje već nema. Za Gazu je već prekasno. Ovo je obična diplomatska finta, trik, obmana i vlastite i međunarodne javnosti, jer smo vidjeli da genocid u Gazi zapravo polarizira građanstvo u mnogim zemljama Zapada sa njihovim vladama. I oni sada hoće ovom fintom da umire vlastitu javnost, da kažu, evo mi nešto činimo, mi priznajemo, a na terenu se ne događa ništa“, rekao je on.

Talas priznavanja Palestine je obična ‘predstava’, dodao je.

„To je licemjerje diplomata, pokušaj interesi zapadnih zemalja u muslimanskom svijetu kod Arapa, da se oni malo primire, mada oni nisu baš nešto aktivni, ali to je posebna tema – izdaja arapskog svijeta. Ujedinjene nacije su dugo već obična pričaonica. Ništa, nažalost, neće biti od mira u Gazi, ali isto tako, ni na Zapadnoj obali, jer je dogma cionizma da osvoji i očisti cijelu Palestinu“, naglasio je Duraković.

Ističe i da arapske vlade jedva čekaju da Palestina nestane.

„U ovom času, dok mi razgovaramo, u izraelskim tenkovima i kamionima je nafta arapskih muslimanskih zemalja. Svojom patnjom Palestinci opterećuju odnose Izraela i Amerike sa arapskim zemljama, jer su u arapskim zemljama, u većini slučajeva, vlade klijenti SAD-a. I oni se ponašaju u skladu s tim. I to je ta diplomatska igra. Arapi bi bili presretni da nema ni Gaze ni Palestine“, tvrdi Duraković.

Puljić: Iza maske mira stoji plan da se pregazi Gaza i podijeli teritorija

Novinar i analitičar Ivica Puljić komentirao je događanja na nedavnom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, uz poseban osvrt na situaciju u Palestini. Puljić smatra da UN ima tek moralni značaj, ali ne i stvarni utjecaj na terenu.

“UN je globalna scena na kojoj se vidi ko ima morala, a ko nema, osobito u slučaju Palestinaca. Mislim da je Izrael tamo počinio i još uvijek čini genocid”, rekao je Puljić.

Iako brojne zemlje pokazuju solidarnost s Palestinom, Puljić ističe da suštinske promjene nisu moguće sve dok pet stalnih članica Vijeća sigurnosti imaju pravo veta.

“UN apsolutno nema više nikakvu važnost. Čak i kad se donese neka rezolucija – neko je neće poštovati i to će tako biti.”

Govoreći o navodnom mirovnom planu koji guraju SAD i Izrael, Puljić ga naziva “ultimatumom”, ističući sumnju da iza svega stoji plan da se Gaza pregazi i teritorij podijeli.

“Skeptičan sam da se išta može spasiti u Gazi. SAD i Izrael imaju planove koji nisu nužno isti pred kamerama i iza zatvorenih vrata. Pred kamerama vidimo nešto što liči na diplomaciju, ali tu nema diplomacije. Pogotovo ako dva, tri čovjeka mogu odlučiti o životu tolikog broja ljudi.”

Puljić je komentirao i izjave bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, kao i pritiske koji se vrše na pojedine lidere.

“Amerikanci decenijama zavrću ruke. Tako je i Netanyahu bio prisiljen da zove katarskog emira i izvine se zbog napada, iako je odmah nakon toga na hebru jeziku rekao da ne prihvaća ono o čemu je Trump govorio.”

Osvrnuvši se na vojnu i političku zaštitu Katara od strane SAD-a, Puljić je otvoreno rekao da se iza svega kriju finansijski interesi.

“Jučer je potpisan sporazum između Amerikanaca i katarske kraljevske porodice – SAD će čuvati Katar sa svojim zračnim snagama koje su tamo stacionirane, a iza svega stoji novac. Tu nema nikakvih tajni.”

Na kraju, Puljić ukazuje i na kompleksnost odnosa na Bliskom istoku, gdje i izraelski civili, kako kaže, trpe posljedice sukoba.

“I izraelski civili ginu preko iranskog lobiranja – to je činjenica. Naravno, neuporedivo s onim što se događa Palestincima, ali i to treba reći. Nažalost, sve se dešava preko leđa palestinskog naroda. Potpuni kaos. Ne vidim kako će se to riješiti, bar ne u ovom trenutku.”

Hrga: Svjedočimo beskrajnom nemoralu

Novinarka Mirjana Hrga govorila je o beskrajnom nemoralu kojem svjedočimo, o političkoj vulgarnosti, te interesima i novcu oko kojeg se sve vrti, a za koji se novinarka pita kada će biti dosta.

Na pitanje zašto je Evropa podijeljena, te zašto i u Hrvatskoj mišljena nisu usklađena, kada je riječ o priznanju Palestine, novinarka je odgovorila da je to čak i jednostavno, kazavši da se radi o interesima, pogotovo kada su male zemlje u pitanju.

„Kako je rekao naš predsjednik, kad se veliki tuku, najbolje je biti pod stolom. To vam je politički oportunizam. Neki jednostavno nemaju osjećaj, neki su zaboravili šta se dogodilo njima, neke ne zanima, neki se ne žele uplitati, a generalno gledajući većini nas uopće nije važno“, ocijenila je Hrga.

Priča se odvija godinama na isti način, navodi novinarka, a velikih promjena, kaže, neće biti.

„Kada se pojavila ideja dvije države mi smo govorili o nekakvom omjeru – 55% tadašnjeg teritorija pripada Židovima, a 45% Arapima. Dakle, mi smo sad došli u situaciju da na jednom jako malom području Gaza, ne znam kako uopće to opisati, ali kada vidite uživo – potresno je. Tu se stještilo više od dva miliona ljudi, to su nepodnošljivi uvjeti za život.

Onda imate jednu veću zonu koja se zove Izrael, to prođete za čas sa autom, ali tu je milion prepreka za Palestince. Oni mogu samo zamišljati da iz Gaze dođu do Zapadne opale, to je fizički nemoguće, nije im dopušteno. I da smiju doći do Zapadne opale, oni moraju preći po širini cijeli teritorij Izraela. I onda dolaze u Jeruzalem gdje već počinje ta napetost, jer istočni i zapadni dio – znamo kakva je priča.

A na Zapadnoj obali, tek tamo je zanimljivo šta se događa. Dakle, imate negdje oko 70.000 Palestinaca koji imaju radne dozvole i koji svaki dan idu u Izrael na posao. Međutim, isto kao što imamo užasan, odvratan betonski zid oko Gaze, imamo takav zid i između Židova i Zapadne obale. Ti ljudi svaki dan prolaze takva maltretiranja, takve torture, poniženja i dolazimo na Zapadnu obalu. I sad mi nešto pričamo o Zapadnoj obali kao o nekakvom generalnom palestinskom teritoriju – ta Zapadna opala je podijeljena na zone, A, B, C zona.

Dakle samo u jednoj zoni malo, mislim oko 18% teritorija je kao palestinska uprava. Onda imate miješanu sa Židovima, onda imate samo židovsku. Mislim, to su generalno nemogući uvjeti za život. Vi u Gazi imate Hamas, a na Zapadnoj obali imate Fatah. To jesu sve Palestinci. I u samom Izraelu oko milion i šesto Palestinaca koji imaju ID, osobne iskaznice i žive tamo. Ali to su ‘tri različite priče’. Takve kao što znate Fatah i Hamas se ne mogu smisliti. Ovi ljudi među sobom koji pate nemaju nikakav kontakt. Meni se ova priča čini nemogućom“, zaključila je novinarka Hrga.

(Kliker.info-FTV)