Dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine : Američki kongresmen Michael Mike Turner kandidat za Počasnog građanina Sarajeva

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, zakazanoj za srijedu 29. oktobar, vijećnici će razmatrati odluku o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“.

Među kandidatima se nalazi i američki kongresmen Michael Mike Turner, dugogodišnji prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Kako je navedeno u obrazloženju prijedloga, Turner se u američkom političkom okruženju profilirao kao autentičan glas podrške Bosni i Hercegovini, posebno u periodima kada je međunarodni interes za zemlju slabljen. Isticao je da je Dejtonski mirovni sporazum zajednička obaveza ne samo naroda BiH, već i Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, koje su preuzele odgovornost za očuvanje mira.

„Turner nije bio samo svjedok jednog historijskog trenutka, već i njegov čuvar i interpretator, svjestan da se mir ne održava sam od sebe, već stalnim podsjećanjem na ono što je postignuto i cijenu koju su građani Bosne i Hercegovine za to platili“, poručili su iz Gradskog vijeća.

Turner je više puta posjetio Bosnu i Hercegovinu, a njegove posjete, kako ističu iz Vijeća, nisu bile protokolarne, nego iskreno ljudske i sadržajne. Posebno se istakao svojim dolascima u Sarajevo i Srebrenicu, gdje se s poštovanjem susretao s preživjelim članovima porodica žrtava genocida.

Uz njega, predloženi za titulu Počasnog građanina Sarajeva su i gradski vijećnik Daytona u SAD, Matt Joseph, te profesor David Pettigrew, poznat po angažmanu u promociji istine o ratu u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici Gradskog vijeća u srijedu bit će razmatrano ukupno 47 tačaka dnevnog reda.

