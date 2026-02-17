Državni poslanik Zlatko Miletić : : “Treba da nas je sramota, građane BiH držimo u agoniji”

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije održana zbog nedostatka kvoruma. Nakon još jednog prekida zasjedanja, delegat Zlatko Miletić poručio je da su svi politički akteri suodgovorni za višemjesečnu blokadu rada i da građani s pravom mogu biti ogorčeni.

Miletić je podsjetio da je bio jedan od supotpisnika inicijative za održavanje sjednice, bez namjere da utječe na dnevni red, već s ciljem da Dom naroda konačno počne raditi.

“Ono što je bila moja intencija u svemu ovome je da zaista konačno počnemo raditi i da pokušamo donijeti makar one, uslovno rečeno, zakone koji su najjednostavniji, s obzirom na činjenicu da se od 18. 2. prošle godine, znači 2025., do danas – godinu dana – nismo pomakli s mrtve tačke. I svi smo suodgovorni i treba da nas je sramota sviju. Držimo građane Bosne i Hercegovine, ako hoćete sve narode, na izvjestan način u agoniji ne radeći svoj posao”, poručio je Miletić. Upozorenje zbog BHRT-a

Osvrnuo se i na pitanje BHRT-a, podsjetivši da je i na prethodnoj sjednici tražio razmatranje informacije o stanju javnog servisa.

“Ako stane BHRT, ljudi ovdje nisu svjesni da će stati sve, s obzirom na moć i snagu repetitora u Bosni i Hercegovini, da ne pominjem neke druge, od sigurnosnih pa nekih drugih agencija”, upozorio je Miletić.

Dodao je da bi, ukoliko domaće institucije ne pronađu rješenje, mogla biti razmotrena mogućnost obraćanja Uredu visokog predstavnika.

“Ako je mogao donijeti odluku da se kriminalcima dodijeli 120 miliona u Viaduktu, ne znam zašto ne bi pronašao zakonski osnov da se makar privremeno pomogne Radio-televiziji Bosne i Hercegovine dok se sistemski ne riješi to pitanje”, istakao je Miletić. O Tegeltiji: “Vrlo neprimjereno”

Komentarišući imenovanje Milana Tegeltije za bh. konzula u Rijeci, Miletić je bio oštar.

“Najblaže rečeno, mislim da je to vrlo neprimjereno, neprikladno, da ne kažem neki teži izraz. Taj gospodin svojim ličnim kvalitetima to ne zaslužuje”, rekao je.

Dodao je da svaki oblik podrške manifestacijama s, kako je naveo, “fašističkim ili neonacističkim predznakom”, kao i podrška četničkom ravnogorskom pokretu, islamskom fundamentalizmu ili drugim negativnim pojavama, nema mjesta u institucijama Bosne i Hercegovine.

“Njima nije mjesto u nijednoj instituciji”, poručio je Miletić.

Platforma za mir “odavno mrtva”

Na pitanje o Platformi za mir, Miletić je ocijenio da ona više ne postoji u političkom smislu.

“Po mom osobnom mišljenju ona je odavno mrtva. Ljudi nemaju ni političku snagu ni političku moć da pokrenu neke stvari”, kazao je.

Podsjetio je i na period nakon izbora 2022. godine, navodeći da je tada smatrao da bi opozicione partije iz Republike Srpske bile bolji partner u vlasti od SNSD-a.