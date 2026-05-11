Poslanik Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zlatan Begić izjavio je da je mandat visokog predstavnika Christiana Schmidta obilježen potezima koji su, prema njegovim riječima, narušili demokratske procedure i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, poručivši da se domaći politički akteri moraju više osloniti na vlastite institucije i građane nego na međunarodnu zajednicu.

Komentarišući odlazak Schmidta, Begić je rekao kako je tokom proteklih pet godina već iznio sve što je imao o njemu reći, navodeći da njegove stavove najbolje potvrđuju presude Evropskog suda za ljudska prava i odluke Ustavnog suda BiH donesene povodom Schmidtovih intervencija.

“Šta sad čovjek o njemu da kaže kad je na izlaznim vratima?”, kazao je Begić.

Govoreći o mogućem nasljedniku visokog predstavnika i odnosu međunarodne zajednice prema BiH, Begić je istakao da se država mora okrenuti sama sebi.

“Onoliko koliko smo mi jaki ovdje, toliko će nas svi uvažavati. Ovako kakvi smo sad, teško da nas iko može uvažavati”, rekao je Begić.

Naglasio je kako su pravo, vladavina prava i demokratski principi na strani Bosne i Hercegovine, ali da problem vidi u spremnosti domaćih političkih aktera na kompromise koji, kako tvrdi, izlaze izvan okvira demokratskih standarda.

Posebno je kritikovao intervencije tokom izborne noći 2022. godine, ocijenivši ih „pljuskom svim građanima“, te naveo da su nakon toga uslijedili kršenje i suspenzija Ustava.

“Mandat visokog predstavnika bio je da osigura fair izbore, a mi smo dobili intervenciju izborne noći i suspenziju ustava kao u nekim banana-državicama”, rekao je Begić za Euronews BiH.

Dodao je da međunarodna politika prema BiH funkcioniše „kao nož kroz puter“ sve dok ne naiđe na ozbiljan otpor domaćih institucija i političkih predstavnika.

“Kod nas je uvijek puter. Zato nam država visi o koncu i zato su nam institucije preuzete od strane nosilaca velikodržavnih politika”, naveo je Begić.

Ocijenio je i da domaći političari snose dio odgovornosti jer, kako kaže, nisu pružili zajednički odgovor nakon Schmidtovih odluka.

“Jedini pravi odgovor bio je da niko od nas ne preuzme mandate nakon onoga što je urađeno u izbornoj noći”, zaključio je Begić.

(Kliker.info-agencije)