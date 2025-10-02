Državni delegat Zlatko Miletić u Pressingu : Imam informacije iz SAD-a, priprema se zaoštravanje situacije (Video)
Moram ovdje podvući jednu činjenicu, da će sigurnost u BiH i na Balkanu zavisiti od nekih drugih stvari, od tih geostrateških preslagivanja, zavisi od toga kako će završiti ova agresija Ruske Federacije na Ukrajinu. Da li će se taj sukob proširiti na druge zemlje Europske unije? Po nekim signalima koje imamo iz SAD-a, ja mislim da se tu priprema nešto što neće biti u konačnici dobro i da će se taj odnos Zapada prema Ruskoj Federaciji zaoštriti u velikoj mjeri, kazao je za N1 državni delegat Zlatko Miletić.
Bošnjaci kažu da ih preglasavaju. Hrvati da su im ugrožena politička prava zbog izbora člana Predsjedništva, Srbi i da im se ugrožava opstanak Republike Srpske itd. Ko je u stvari ovdje ugrožen?
Govori li ko o građanima, o običnom čovjeku u ovoj zemlji? Vidite ovo, kad uzmete, svi su u pravu i niko nije u pravu. Šta ovdje trebao raditi, šta bi bio recept? Pa čak i da je u vezi sa ovim Dodikom došlo do eventualno nekog incidenta, eskalacije, sve to mora završiti dijalogom. Mi moramo sjesti i jedni s drugima razgovarati. Sve stvari koje frustriraju jednu, druge, treće i četvrte trebaju pokušati se dogovoriti i doći do određenih rješenja. Ja sam ubijeđen, ako postoji politička volja, svako pitanje u BiH može se riješiti. Prije toga, da vidimo šta ćemo s ovim građanima i kako, na koji način, da poboljšavamo njihovu ekonomiju. 750.000 penzionera imamo u BiH. Ako se ne varam, to je, Boga mi, jedna trećina stanovništva BiH.
Možete zamisliti u kakvom smo mi problemu. Jel’ ovdje, po svemu sudeći, nešto malo više od 2 miliona ljudi, znači i mladi ljudi nam odlaze, ovo će zemlja biti staraca. Samim tim mi nemamo radne snage, propada nam ekonomija. Postavlja se pitanje i ko će nama kao takvima, pod navodne znake, političarima, ako sve propadne, u čemu će oni živjeti. I umjesto da budu zabrinuti, da počnu se baviti ekonomijom, privredom. Da ne znam, svaki dan mogu vidjeti, ako idu u samoposlugu, hrana je toliko skupa, zadnji mjesec, jer ovi analitičari tvrde da je 12% sama hrana poskupila zadnji mjesec. Gdje su komunalije, energenti, čuda?
Oni dalje tim nekim socijalnim kategorijama daju neku pomoć, naprave neku vrstu socijalnog mira, daju im 100-200 maraka na kašiku. Ja kad sam vidio da je bilo 300.000 boraca, pa kontam da je zaista bilo na početku agresije na BiH, dokle bi mi došli? I onda kad vidite kako se sve to radi i sve to nešto ad hoc, nesistematski, neplanski, bez vizije, bez strategije, onda vi u stvari vidite kako smo mi u problemima. Da gledamo, da vidimo kako da te ljude u konačnici vratimo iz inostranstva, kako da im ovdje otvorimo prostor, kako u svojoj zemlji da rade za 2.000 eura. Jer mi imamo prelijepu zemlju. Ja mislim i ubijeđen sam da imamo najljepšu zemlju u Evropi, ali da imamo najveću bagru od političara u Evropi, ako ne i šire.
Šta da kažemo mladima zašto da ostanu ovdje?
Ja sam samohrani otac i možda sam malo u većem problemu nego ovi ostali, bar po tom pitanju. Imam sina koji je punoljetan i koji je nedavno upisao fakultet, vjerovali ili ne. Kad mu pokušavam objasniti zašto mu to treba, da je najveće bogatstvo učenje, znanje, on me blijedo pogleda i počinje mi nabrajati imena političara iz javnosti koji nemaju diplome. I kaže pusti diplomu, da se može nabaviti. Jer djeca to između sebe pričaju. On je završio možda jednu od najboljih škola u Sarajevu, znači završio je Katolički školski centar. Kad djeca i njegovi prijatelji razmišljaju na taj način… znači mi smo u velikom problemu, ali u svakom slučaju treba djeci pustiti slobodu svake vrste. Ako žele da odu odavde i treba da odu. A mi, bar koji radimo i koji imamo neko radno mjesto, bez obzira na kojem mjestu radimo, trebamo zaista učiniti sve da ovu zemlju pokušamo napraviti boljom. Ja sam ubijeđen u to, ako bi svi radili, pa evo 30% svog radnog vremena, da samo svaki dan uradimo bilo šta za ovu državu, za ovaj narod, za ovu sirotinju ovdje, vjerujem da bi mi stanje vrlo brzo mogli popraviti. Vjerujem, recimo, u roku šest meseci da se nađe dvojica, trojica ozbiljnih policijskih direktora i dva, tri ozbiljna tužioca i da im neko da pola godine ili, recimo, godinu dana vremena, ja garantujem da bi se ovdje moglo napraviti reda.
Hoće e li ovaj federalni Poskok išta promijeniti?
Vjerujem da hoće i da bi trebalo. Međutim, šta oni rade? Oni su zatrpali taj Poskok prije vremena. Šef je neki od njihovih rukovoditelja izjavio da imaju 170 predmeta. Sad bi neko morao napraviti neki pravilnik ili ne znam ja već šta kojim će odrediti da se, u stvari, selekcija tih predmeta vrši prema ozbiljnosti. Što je predmet teži ili ozbiljniji, ti predmeti da imaju prioritet, ovi neki lakši da se ostavljaju. Jer jedan čovjek ne može za godinu dana uraditi tolike predmete, to je iluzorno.
Govorili ste ranije da se pojedini političari trebaju maknuti s vlasti?
Znači, ja sam još prije šest godina govorio da njih trojicu, uključujući Izetbegovića, da ne bih njega zaboravio, da ih treba maknuti s vlasti. Imali su dovoljno prilike, 30 godina, da ovdje naprave nešto? Nisu napravili ništa, treba pomoći da dođu neki drugi. To ne znači da dođem ja, nego da dođe neko ko će se zaista nešto uraditi. Evo, Izetbegović nije vlast, Dodik. Ali vlast je slatka. Meša Selmović je rekao da je to, pored kocke i nekih drugi poroka, da je vlast jedan od najvećih poroka koja čovjeka može zadesiti. To njima ovlada kao neka vrsta bolesti. I ko uđe u to, tolike godine on teško izlazi iz te priče.
Uskoro će godišnjica strahovitih poplava koje su odnijele više od 20 života. Niko u ovih godinu dana nije odgovarao?
Jedno je prirodna katastrofa, drugo je ljudska nepogoda. Dakle, ono što su ljudi svojim djelovanjem lošim ili nečinjenjem uradili. Dakle, niko još nije kažnjen zbog toga što su ljudi doprinijeli da ljudi stradaju u Jablanici i drugim mjestima. To je još jedan od pokazatelja da moramo izgrađivati pravnu državu. Neki dan je tek, prošla je gotovo godina dana, kantonalno tužilaštvo prijavilo, ako se ne varam, pravno jedno, dva ili tri fizička lica i čekaju se godinu dana da to naprave. Večeras sam gledao jednu ženu, do duše, na jednom javnom servisu koja kaže da njoj nikad niko nije došao da joj pomogne. Pa to je sramota. Da ti ljudi tamo, većina njih je dobila pomoć od pomozi.ba, evo od vlasnika Violete koji je tamo napravio dvije kuće. Tamo imate više privatnih lica koji su svojim dobrim djelima pomogli tim ljudima nego institucije svih nivoa, uključujući i državni nivo.
Ja sam tražio jednu posebnu informaciju kad se to desilo na tu temu i tražio sam da me neko obavijesti, uključujući ove donacije iz Hrvatske i nekih drugih zemalja, s obzirom da se radi o velikom novcu, da me neko obavijesti koliko je to novca došlo i kako je on podijeljen. Mi nikad nismo dobili odgovor na to pitanje, ali ne vjerujem da će nam to neko i poslati. Ali je sramotno da institucija sistema, da jednostavno su se čekali pola godine, evo kad su u pitanju komunikacije, imaju još tamo putnih pravaca, nisu ni počeli graditi. Tako da ta neka vrsta apatije, beznađa, od predstavnika vlasti prema tim ljudima, prema tom pitanju, zabrinjavajuća je sama po sebi. I još jedna stvar, pravim ovdje određenu korelaciju s ovim događajem nesretnim u Novom Sadu, gdje je poginulo, ako se ne varam, 16 osoba. Kod nas je u Jablanici poginulo 19. Da niko, ništa, da građani su jednostavno to svarili. Ljudi u Srbiji se bore godinu dana, svaki dan su na ulici. Kako su torturirani od režima, od strane Aleksandra Vučića, koji se plaši, očigledno, da će ostati bez vlasti. I kroz to, prije svega, ti mladi ljudi prolaze. I kako ne mogu i nakon godinu dana da ostvare te svoje ciljeve, koji, po meni, nisu uvjetno rečeno politički, već su normalni, traže izgrađeno novo društvo s novim vrijednostima. To treba da tražimo i od naših lidera. Pa što mi ovdje to ne tražimo? To je jedna stvar. Druga, što su nedovoljno hrabri. A treća stvar, možda da ti koji bi to radili, oni su otišli iz ove zemlje. Jednostavno, nas je premalo da probudimo tu priču i da ne govorimo ovdje o nekim rušilačkim povodima. Ja samo ovdje tražim od ljudi da demonstriraju na taj način, da demokratskim sredstvima mogu ostvariti svoje egzistencijalne ciljeve. Ja sam ubijeđen u to da se to može desiti.
Izbori tek za godinu dana, ko će pobijediti?
Počela je davno izborna kampanja i mislim da je ovo i najranija izborna kampanja u historiji BiH. Ona je počela sigurno još prije jedno pola godine. Znači godinu i pol prije samih izbora. Ja mogu misliti zadnja dva, tri mjeseca šta će se dešavati. U suštini bi svi da se dočepaju tog kolača, javnog novca, neće imati nikakve strategije, mi ćemo uraditi ovo, mi ćemo ono. Pa to je po svemu sudeći siguran novac. Jer oni uzimaju pare od građana preko PDV-a, akciza i ostalih nadležnosti, znači oni znaju da se to neće istopiti.
Sigurnost je jedna od stvari koju ljudi navode ovako kada ih se pita, zbog čega se osjećaju loše, zbog čega žele da odu? Bilo je u jednom momentu stanje vrlo zabrinjavajuće, ljudi su se plašili izbijanja novih sukoba. Jesmo li sada sigurniji nego što smo bili prije nekoliko mjeseci da se u stvari nešto ružno neće desiti?
Jesmo sigurni u nekom kontekstu. Moram ovdje podvući jednu činjenicu, da će sigurnost u BiH i na Balkanu zavisiti od nekih drugih stvari, od tih geostrateških preslagivanja, zavisi od toga kako će završiti ova agresija Ruske Federacije na Ukrajinu. Da li će se taj sukob proširiti na druge zemlje Europske unije? Po nekim signalima koje imamo iz SAD-a, ja mislim da se tu priprema nešto što neće biti u konačnici dobro i da će se taj odnos Zapada prema Ruskoj Federaciji zaoštriti u velikoj mjeri. Drugo, u stvari imamo permanentnu krizu, ružan je izraz kriza, više je to genocid nego bilo šta drugo, kad je u pitanju Palestina i taj narod, kako će se i to završiti, to je sad pitanje.
Imamo prijedlog tog mirovnog sporazuma, pa se nadam u konačnici da će sve strane isti prihvatiti, iako je po meni to dosta kasno, jer da izgine već 70.000 ljudi, od čega veliki broj djece, skoro 20.000 djece. To znači da je ginulo po nekim statistikama jedan razred dnevno, 20 djece je dnevno ginulo u toj Gazi. Ali evo, nadam se da, s obzirom da je Palestinu priznalo 157 zemalja, da će se taj makar proces otkočiti. Ali u velikoj mjeri ja mislim da će dosta toga zavisiti od toga šta će se dešavati na području, bar na toj relaciji Ukrajine i Ruske Federacije. Hoću samo da kažem da ljudi ne budu naivni. Znači, Ruska Federacija, Putin će u svakom smislu te riječi iskoristiti Vučića i Dodika kao neke figure da on pojača svoju poziciju u odnosu na strateške ciljeve…
Dobro, i upravo to u kontekstu sigurnosti. Dodik je pitao Putina da Rusija ne podrži zapravo nastavak mandata EUFOR-a u BiH. Negdje nisam vidio da je Rusija najavila da će glasati protiv. To može biti veliki problem. Ja sa svojim kolegama iz NATO-a o tome razgovaram, vjerovali ili ne, sigurno preko deset godina. Mi smo znali da će do tog trenutka doći. Ja mislim da to nije povoljno za njih, jer ja sam ubijeđen da, ako uskrate emisiju Althea, da će u svakom slučaju, a to su dužni po Dejtonskom mirovnom sporazumu, da će te snage zamijeniti NATO.
Šta to znači?
Da zemlje koje su svakako sada u jedinicama Althee, one su u stvari zemlje koje su članice NATO-pakta. Jednostavno doći će, skinuće, jedna obilježja, prilijepiće druga i ostaće isti, i ti, možda u većem znatnom broju, ali ništa se specijalno neće desiti.
Trebamo li se plašiti paradiranja u Srbiji? Vučić se hvali da ima najbolju vojsku u ovom dijelu Evrope?
Nemaju se oni čime nama faliti, niti nas. Interes je što oni imaju u konačnici. Bolje mu je da rješava svoje unutrašnje probleme, unutrašnja pitanja. Mi se nismo plašili ‘92. godine, kad su bili mnogo moćniji nego sad, tako da nema razloga da se plašimo.
Imamo li išta lijepo za kraj?
Nadam se, bez obzira na ovakvu tešku situaciju, koja je složena, možda i sve složenija svaki dan, da će doći moment kad ćemo doći u tu fazu koja će biti toliko negativna da se iz tog mora izroditi nešto dobro. Ja sam ubijeđen u to da će se to desiti.
Kad?
Mislim da u skorije vrijeme će to doći. Možda u mnogo bližem vremenu nego što to mnogi očekuju.
(Kliker.info-N1)
