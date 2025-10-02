Državni delegat Zlatko Miletić u Pressingu : Imam informacije iz SAD-a, priprema se zaoštravanje situacije (Video)

Govori li ko o građanima, o običnom čovjeku u ovoj zemlji? Vidite ovo, kad uzmete, svi su u pravu i niko nije u pravu. Šta ovdje trebao raditi, šta bi bio recept? Pa čak i da je u vezi sa ovim Dodikom došlo do eventualno nekog incidenta, eskalacije, sve to mora završiti dijalogom. Mi moramo sjesti i jedni s drugima razgovarati. Sve stvari koje frustriraju jednu, druge, treće i četvrte trebaju pokušati se dogovoriti i doći do određenih rješenja. Ja sam ubijeđen, ako postoji politička volja, svako pitanje u BiH može se riješiti. Prije toga, da vidimo šta ćemo s ovim građanima i kako, na koji način, da poboljšavamo njihovu ekonomiju. 750.000 penzionera imamo u BiH. Ako se ne varam, to je, Boga mi, jedna trećina stanovništva BiH.

Možete zamisliti u kakvom smo mi problemu. Jel’ ovdje, po svemu sudeći, nešto malo više od 2 miliona ljudi, znači i mladi ljudi nam odlaze, ovo će zemlja biti staraca. Samim tim mi nemamo radne snage, propada nam ekonomija. Postavlja se pitanje i ko će nama kao takvima, pod navodne znake, političarima, ako sve propadne, u čemu će oni živjeti. I umjesto da budu zabrinuti, da počnu se baviti ekonomijom, privredom. Da ne znam, svaki dan mogu vidjeti, ako idu u samoposlugu, hrana je toliko skupa, zadnji mjesec, jer ovi analitičari tvrde da je 12% sama hrana poskupila zadnji mjesec. Gdje su komunalije, energenti, čuda?

Oni dalje tim nekim socijalnim kategorijama daju neku pomoć, naprave neku vrstu socijalnog mira, daju im 100-200 maraka na kašiku. Ja kad sam vidio da je bilo 300.000 boraca, pa kontam da je zaista bilo na početku agresije na BiH, dokle bi mi došli? I onda kad vidite kako se sve to radi i sve to nešto ad hoc, nesistematski, neplanski, bez vizije, bez strategije, onda vi u stvari vidite kako smo mi u problemima. Da gledamo, da vidimo kako da te ljude u konačnici vratimo iz inostranstva, kako da im ovdje otvorimo prostor, kako u svojoj zemlji da rade za 2.000 eura. Jer mi imamo prelijepu zemlju. Ja mislim i ubijeđen sam da imamo najljepšu zemlju u Evropi, ali da imamo najveću bagru od političara u Evropi, ako ne i šire.