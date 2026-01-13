“Drugu zimu zimujem u kontejneru”: Porodice iz Buturović Polja i dalje čekaju krov nad glavom

Više od godinu dana nakon razornih poplava brojne porodice i dalje nemaju svoj krov nad glavom. Dok su se pojedini mještani već uselili u obnovljene domove, ima i onih koji drugu zimu zaredom provode u kontejnerima, čekajući da radovi konačno budu završeni. Sve otežava papirologija, ali i procjene terena pošto je sam reljef ovog područja potpuno promijenjen. Naša ekipa bila je u Buturović Polju.

“Ovo je Bogu plakat'”, ogorčen je Azim i kroz suze se prisjeća stare kuće, plastenika i zemlje koje je odnijela voda u noći sa trećeg na četvrti oktobar 2024. godine.

“Imao sam dva plastenika, dva auta, ni auta nisam dobio… Ovo mi je donirao momak iz Višegrada. Ja sam jednom što ono kažu izgubio sve, a Boga mi da ti kažem i donacije nas zaobilaze. Nije nam niko došao, ja ne znam kad su nas posjetili”, dodaje Azim Poturović.

Tužan i usamljen, svakodnevno iz kontejnera obilazi gradilište kuće koju finansira Islamska zajednica. Iako je planirano da radovi budu završeni krajem ljeta prošle godine, rokovi su probijeni. Dok su se njegove komšije već uselile, Azim i supruga i dalje čekaju, jer imaju drugog izvođača radova.

Provoditi drugu zimu ovdje u kontejnerskom naselju Azimu i njegovoj supruzi posebno teško pada zbog toga što ne znaju koliko će vremena još provesti ovdje. Kuća se gradi, ali i rokovi se probijaju tako da su oni ostali jedina porodica koja je za sada smještena u kontejnerskom naselju.

Teško mu je biti u kontejneru najviše zbog toga što brine o supruzi koja je devedesetpostotni invalid. I dalje ih muče i sjećanja na kobnu noć u kojoj je Azimova supruga izgubila sestru i još četiri člana porodice u Donjoj Jablanici.

“Drugu zimu ja zimujem, jedini ja sam u kontejneru. Ne mogu, srce moje ovo ne može izdržati, a ni moje supruge. Da Bog da da mi dočekamo da uselimo u tu kuću”, nada se Azim.

Njegova sudbina, nažalost, nije jedina. Teške posljedice poplava i dalje žive i mještani Buturović Polja i okolnih sela. U dvorištima mnogih i danas su kontejneri u kojima provode dane i noći dok radovi ne budu završeni. Takva je sudbina zadesila i Fikreta Hakalovića:

“Ja sam imao imanje malo bolje, poduzeo sam sve, ali Bog dao tako, voda sve odnijela. U mene je otišlo dvije kuće, štala, a ja sam izgubio devet krava, devet goveda, troje sam iskoristio što su bili polomljeni i dao u mesnicu i 40 ovaca.”

Rijetko ih, kažu, iko obilazi. I Fikret kuću gradi uz pomoć Islamske zajednice, ali se dodatno zadužio da uzme zemlju gdje je nastavio uzgajati preostalih pet krava. Do svojih njiva u Višnjiku već godinu i tri mjeseca ne može ni doći.

“Ni do jedne svoje njive ne mogu doći, ni s konjem čak. Ma ni sam ne mogu, toliko je to voda odgulila”, priča nam Fikret.

Zbog toga dodatno plaća hranu za stoku, iako je nekada sve proizvodio sam. Nada se da će mu barem dio štete biti nadoknađen. Lokalne vlasti poručuju da bi 2026. godina trebala donijeti ubrzanje radova.

“Tri mosta su napravljena, dva su ugovorena rade se, tri su u završnoj fazi ugovaranja. Tako da, jedan dio saobraćajnica je ugovoren, radiće se. Tako da čim se popravi ovo vrijeme očekujemo da će to intenzivirati s obzirom na to da se dobar dio administrativnih stvari završio”, ističe Husein Hodžić iz Civilne zaštite Konjic.