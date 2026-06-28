U drugom susretu iste grupe Engleska je u New Yorku savladala Panamu rezultatom 2:0, čime je sa sedam osvojenih bodova završila kao prvoplasirana selekcija grupe.

Hrvatska je druga sa šest bodova, dok je Gana uprkos porazu završila treća sa četiri boda, što je također dovoljno za plasman u nokaut fazu. Panama se od Mundijala oprašta bez ijednog osvojenog boda.

Prvo poluvrijeme u Philadelphiji nije ponudilo mnogo uzbuđenja, ali je Hrvatska u 32. minuti stigla do zasluženog vodstva. Petar Sučić je fantastičnim udarcem sa distance po zemlji savladao golmana Gane Asarea i donio prednost “Vatrenima”.

U nastavku je Gana zaigrala znatno ofanzivnije i nakon nekoliko opasnih situacija stigla do izjednačenja u 73. minuti. Derrick Luckassen je odlično ispratio centaršut i zatresao mrežu Dominika Livakovića, a nakon VAR provjere pogodak je priznat.

Ipak, odgovor Hrvatske stigao je vrlo brzo. U 83. minuti, nakon kornera, Nikola Vlašić je bio najviši u skoku i preciznim udarcem glavom matirao Asarea za konačnih 2:1 i veliko slavlje hrvatskih navijača.

Hrvatska je do kraja sačuvala prednost i zasluženo stigla do druge pobjede na prvenstvu, dok će zajedno s Engleskom i Ganom nastaviti takmičenje u nokaut fazi.

Engleska, Hrvatska i Gana svoje protivnike u nokaut fazi saznat će nakon završetka večerašnjih utakmica u grupama J i K.

Svjetsko prvenstvo, grupa L, 3. kolo:

Panama – Engleska 0:2

Hrvatska – Gana 2:1

(Kliker.info-SportSport)