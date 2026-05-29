Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je danas nakon sjednice Predsjedništva te stranke da su razgovori bili fokusirani na aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, regionalna kretanja te međunarodne okolnosti koje, kako je ocijenio, direktno utiču na odnose i procese u zemlji. Poseban akcenat stavljen je na evropski put BiH, ali i budućnost Ureda visokog predstavnika (OHR).

Obraćajući se novinarima, Čović je kazao da je tokom sjednice vođena opsežna rasprava o globalnim političkim odnosima i njihovom reflektiranju na Bosnu i Hercegovinu, uz intenzivne kontakte koje predstavnici HDZ-a posljednjih dana vode s evropskim zvaničnicima.

„Razgovarali smo o širem geopolitičkom kontekstu i o tome gdje se Bosna i Hercegovina nalazi u trenutnim odnosima moći u svijetu. Posebno smo se fokusirali na evropski put BiH i naše pozicioniranje u tom procesu. Posljednjih dana intenzivno komuniciramo s predstavnicima Evropske unije“, rekao je Čović.

OHR ostaje jedna od ključnih tema

Govoreći o budućnosti OHR-a, lider HDZ-a naveo je da se u međunarodnim krugovima već razgovara o okviru za izbor novog visokog predstavnika, iako, kako tvrdi, još nema konkretnih imena u opticaju.

Prema njegovim riječima, među međunarodnim akterima postoji saglasnost da naredni visoki predstavnik ne bude politička figura, nego osoba drugačijeg profesionalnog profila.

„Koliko smo upoznati, još nema definiranih imena, ali postoji određeni okvir razgovora. Izgleda da postoji saglasnost da to ne bude političar nego osoba drugačijeg profila. Također, razgovara se o preciznom vremenskom ograničenju mandata te redefiniranju njegovih ovlasti u odnosu na dosadašnje bonske ovlasti“, rekao je Čović.

Dodao je da se, prema informacijama kojima raspolažu, kroz kontakte unutar Vijeća za implementaciju mira (PIC) pokušava pronaći kandidat koji bi bio prihvatljiv svim relevantnim stranama.

Istovremeno je ponovio dugogodišnji stav HDZ-a da je OHR, prema njihovom mišljenju, odavno trebao završiti svoj mandat u Bosni i Hercegovini.

„Naš stav ostaje isti – OHR je davno trebao zatvoriti svoja vrata i bonske ovlasti nisu trebale biti korištene. Smatramo da su u mnogo slučajeva proizvele više štete nego koristi“, poručio je predsjednik HDZ-a.

HDZ zagovara ograničen mandat visokog predstavnika

Čović je istakao da, ukoliko dođe do imenovanja novog visokog predstavnika, njegova uloga mora biti jasno definisana i vremenski ograničena.

„Ako će već biti izabran novi visoki predstavnik, a izvjesno je da hoće, njegov mandat mora biti jasno ograničen. Mislim da je oko toga već postignut određeni kompromis među međunarodnim akterima, kao i oko značajnog smanjenja bonskih ovlasti“, rekao je.

Podsjetio je i na raniji prijedlog HDZ-a da se sjedište OHR-a izmjesti iz Sarajeva, sugerirajući da bi eventualno preseljenje u Brisel moglo doprinijeti drugačijem i „skladnijem odnosu“ prema političkim procesima u BiH.

„Nećemo se valjati u blatu prošlosti“

Govoreći o predstojećim izborima, Čović je najavio da HDZ BiH planira voditi „civiliziranu i uljuđenu“ kampanju, izbjegavajući političke sukobe i međusobna prepucavanja.

Komentirajući prozivke nezavisnog kandidata na društvenim mrežama, koji mu, kako je naveo, postavlja pitanja i kritike, Čović je rekao da njegova stranka neće ulaziti u polemike.

„HDZ se neće valjati u blatu prošlosti. Vodit ćemo civiliziranu kampanju i nećemo upasti u zamku da se bavimo istim temama koje nas vraćaju unazad“, poručio je.

Poziv na smirivanje odnosa između Hrvata i Bošnjaka

Predsjednik HDZ-a osvrnuo se i na odnose između Hrvata i Bošnjaka, ocijenivši da je neophodno smanjiti političke tenzije i pronaći kvalitetniji model komunikacije među političkim akterima.

„Moramo pronaći pravi način kako da komuniciramo. Potrebno je pokazati političku odgovornost i ne ostavljati loše odnose generacijama koje dolaze. Problemi se moraju rješavati sada, od strane onih koji su danas na političkoj sceni“, rekao je Čović.

Na kraju je ocijenio da je izborna atmosfera u Bosni i Hercegovini već sada „izuzetno prljava“, naglašavajući da takav ton postoji i unutar hrvatskog političkog prostora.

„Vidimo vrlo prljavu kampanju, pa i među Hrvatima. Mi ćemo voditi jednu uljuđenu kampanju“, zaključio je.