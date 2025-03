Draško Stanivuković upozorio Dodika: Pazite da ne izgubimo sve

Sa skupštinske govornice obratio se Draško Stanivuković.

“Šta je ta rijeka Rubikon koja se ne smije preći. Ta rijeka je Dejtonski sporazum, ma kako nam se sviđao ili ne sviđao, garantuje mir, stabilnost i sve mu mora biti podređeno. Rukovodstvo RS najavama i zakonima koje nismo mogli podržati, a prije svega zabranom SIPA-e i Tužilaštva, prelazi Rubikon”, rekao je Stanivuković i pitao:

“Da li danas kancelarije SIPA-e rade u Banja Luci? Ustav koji imamo je donesen u miru i verifikovan je od svih svjetskih sila. Danas razgovaramo o novom, pa pitam čiju međunarodnu podršku imamo? Dok se to ne obezbijedi, nemojte da srljamo. Da li današnji Ustav koji ima podršku svjetskih igrača, mijenjamo novim koji nema. Ovo su dileme građana RS. Ovo su dileme i SPC-a, i rukovodioca drugdje. Da li se ustav mijenja u vrijeme kada je najbolje za RS ili kada je najbolje za pojedince, je li ovo podređeno RS-u ili pojedincu. Zar nije mudrije u Nacrtu krenuti sa mnogo manje, što ne budi širu društvenu zajednicu?”.

On je postavio i pitanje o članu Ustava BIH koji govori da BIH preuzima nadležnosti i sve druge poslove o kojima se entiteti slože.

“O SIPA-i, Sudu i Tužilaštvu postojala je saglasnost. Nažalost, neke stvari koje nam se ne dopadaju postale su dio Ustava, dio Dejtona, rekao je on i pitao Dodika:

“Da li ovo želi svaki Srbin, da sto posto. Svim srcem sve to želim, da vratimo svih 80 nadležnosti. Ali, jedno su želje, drugo snaga, kapaciteti i sposobnosti. Čovjek kad prekorači za željama, a nema kapacitet on je u rastrojstvu. Tako je i sa zemljom, hoćemo li posrnuti, hoćemo li izdržati?”, rekao je on i rekao da su Srbi u Hrvatskoj obili planove u ratu i izgubili sve.

“Pazite da to ne ugrozimo”, poručio je Stanivuković.

Podsjetimo, Nacrtom Ustava RS vlasti u RS planiraju da definišu taj entitet u BiH kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, da osnuju svoju vojsku, i ukinu Vijeće naroda, davanje takvih ovlasti Ustavnom sudu RS da su iznad odluka Ustavnog suda BIH. Jedan od aspekata novog ustava je i pravo na referendum, te udruživanje u državnu zajednicu s drugim državama …

(Kliker.info-Vijesti)