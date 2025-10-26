hamburger-icon

Kliker.info

Draško Stanivuković predstavio Pokret “Sigurna Srpska”: “Nastalo je nešto što stati neće”

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Draško Stanivuković predstavio Pokret “Sigurna Srpska”: “Nastalo je nešto što stati neće”

26 Oktobra
16:52 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

U Sportskoj dvorani „Borik“ danas je održana osnivačka skupština Pokreta „Sigurna Srpska“, na čijem je čelu gradonačelnik Banje Luke i predsjednik PDP-a Draško Stanivuković.

Potpredsjednici novog pokreta su Igor Radojičić, predsjednik Nezavisnog pokreta „Svojim putem“, i Dejan Kojić, načelnik Pala. Pokret je formalno osnovan 19. oktobra na Jahorini, kada su trojica lidera potpisala sporazum o njegovom formiranju.

„Na izborima 2026. cilj nam je da budemo prva politička partija u RS“, izjavio je Kojić, ističući da Pokret već na startu ima jaku infrastrukturu i jasno postavljene ciljeve.

Radojičić je dodao da je odziv građana bio izvanredan, naglašavajući da Pokret ima energiju i kadrove da postane vodeća politička snaga.

„Želimo prvo biti najveća opoziciona snaga, a potom i najjača politička opcija u RS-u“, rekao je Radojičić.

Stanivuković je u obraćanju okupljenima poručio da je „nastalo nešto što stati neće“.

„Danas smo išli do posljednjeg atoma snage i energije, i želimo to prenijeti na svakog čovjeka. Trenutno imamo ljude na vlasti koji se šale sa zakonima. Ovdje su ljudi koji se ne šale sa riječima“, istakao je Stanivuković.

Dodao je da je predstavljen 23-člani sastav predsjedništva, dok će Glavni odbor Pokreta brojati 550 članova.

„To nema nijedna politička opcija. Očigledno je da ćemo morati graditi veće dvorane ili trgove kako bi svi građani mogli doći“, rekao je.

Na kraju je poručio da Pokret ulazi u godinu promjena.

„U narednih 365 dana cilj je jasan – vrijeme prevara i izdaje mora prestati. Druga etapa je obnova, ali da bi počela, moramo zaustaviti ovaj požar“, zaključio je Stanivuković.

(Kliker.info-agencije)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku