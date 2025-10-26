Draško Stanivuković predstavio Pokret “Sigurna Srpska”: “Nastalo je nešto što stati neće”
U Sportskoj dvorani „Borik“ danas je održana osnivačka skupština Pokreta „Sigurna Srpska“, na čijem je čelu gradonačelnik Banje Luke i predsjednik PDP-a Draško Stanivuković.
Potpredsjednici novog pokreta su Igor Radojičić, predsjednik Nezavisnog pokreta „Svojim putem“, i Dejan Kojić, načelnik Pala. Pokret je formalno osnovan 19. oktobra na Jahorini, kada su trojica lidera potpisala sporazum o njegovom formiranju.
„Na izborima 2026. cilj nam je da budemo prva politička partija u RS“, izjavio je Kojić, ističući da Pokret već na startu ima jaku infrastrukturu i jasno postavljene ciljeve.
Radojičić je dodao da je odziv građana bio izvanredan, naglašavajući da Pokret ima energiju i kadrove da postane vodeća politička snaga.
„Želimo prvo biti najveća opoziciona snaga, a potom i najjača politička opcija u RS-u“, rekao je Radojičić.
Stanivuković je u obraćanju okupljenima poručio da je „nastalo nešto što stati neće“.
Dodao je da je predstavljen 23-člani sastav predsjedništva, dok će Glavni odbor Pokreta brojati 550 članova.
„To nema nijedna politička opcija. Očigledno je da ćemo morati graditi veće dvorane ili trgove kako bi svi građani mogli doći“, rekao je.
Na kraju je poručio da Pokret ulazi u godinu promjena.
„U narednih 365 dana cilj je jasan – vrijeme prevara i izdaje mora prestati. Druga etapa je obnova, ali da bi počela, moramo zaustaviti ovaj požar“, zaključio je Stanivuković.
(Kliker.info-agencije)
