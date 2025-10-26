Draško Stanivuković predstavio Pokret “Sigurna Srpska”: “Nastalo je nešto što stati neće”

U Sportskoj dvorani „Borik“ danas je održana osnivačka skupština Pokreta „Sigurna Srpska“, na čijem je čelu gradonačelnik Banje Luke i predsjednik PDP-a Draško Stanivuković.

Potpredsjednici novog pokreta su Igor Radojičić, predsjednik Nezavisnog pokreta „Svojim putem“, i Dejan Kojić, načelnik Pala. Pokret je formalno osnovan 19. oktobra na Jahorini, kada su trojica lidera potpisala sporazum o njegovom formiranju.

„Na izborima 2026. cilj nam je da budemo prva politička partija u RS“, izjavio je Kojić, ističući da Pokret već na startu ima jaku infrastrukturu i jasno postavljene ciljeve.

Radojičić je dodao da je odziv građana bio izvanredan, naglašavajući da Pokret ima energiju i kadrove da postane vodeća politička snaga.

„Želimo prvo biti najveća opoziciona snaga, a potom i najjača politička opcija u RS-u“, rekao je Radojičić.

Stanivuković je u obraćanju okupljenima poručio da je „nastalo nešto što stati neće“.