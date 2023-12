Draško Aćimović: Priprema se koaliranje SDP i SDA, odstranjivanje NiP-a i NS

Aktualne teme u Danu uživo analizirali smo s Draškom Aćimovićem, ekonomistom i bivšim diplomatom. U razgovoru za N1 osvrnuo se na ekonomsku situaciju u našoj zemlji, ali i politička previranja.

Na samom početku dotakao se ekonomske situacije i kazao da li će građani “preživjeti” pogotovo sada kada očito nema ništa od povećanja minimalnih plata.

“Poskupljenje struje i povećanje minimalne plate nisu teme oko kojih se možemo šaliti i populistički izjavljivati. U FBiH se također počeo primjenjivati metod populizma. To su stvari koje odlučuju sudbinu ljudi za narednu godinu. Da li će imati novca da prehrane svoju porodicu. Ukoliko poskupi električna energija za privredu, u lancu će doći do poskupljenja drugih stvari. I priča o minimalnoj plati, mislim da je to jedan složeni proces koji se mora izdogovarati. Mora to sve proći jedan ozbiljan proces”, kazao je Aćimović.

Dodao je kako je svaka uredba vrlo komplikovana, ali da se stvari u BiH rješavaju paušalno.

“Treba promjena politika i ozbiljno ponašanje prema građanima, ovo sve je na neki način čudno. Vrijeme je za razmisliti”.

Na pitanje voditeljice osvrnuo se i na zaključavanje cijena za 40 namirnica. Kazao je da u ovom slučaju sve zavisi od volje trgovaca.

“Dakle, ovdje sve zavisi od volje trgovaca. Kada pitate političare da je uplaćeno pet milijardi i gdje su te pare, oni će reći da su u budžetu. Dobro, ali šta se dešava sa tim novcem. Novca ima da se pomogne građanima, pogotovo sada kada je zima”, kazao je.

Aćimović se osvrnuo i na sudski proces koji se vodi protiv Milorada Dodika, predsjednika RS. Plaši li se Dodik sudskog procesa?

“Mogu samo da kažem neki svoj lični osjećaj dok sam gledao snimke sa suđenja Milorada Dodika. Dakle, ukupno pravosudno djelovanje unutar sale, strah od Dodika, meni je bila farsa cjelokupnog suđenja. Da li će kasnije dobiti neki drugi oblik, ne znam… To ćemo vidjeti. Nekako čudno ponašanje. Da li će doći do nekog sudskog epiloga, vrlo je teško govoriti šta je sudski epilog”, istaknuo je.

Komentirao je i posljednje sankcije SAD na određene ličnosti u BiH.

“Sankcije SAD i Velike Britanije su ozbiljna stvar o kojima se ne može govoriti na način koji govore ti koji su na tim sankcijama. Imamo tu još jedan vrlo važan momenat, ako vas stave na sankcije označeni ste kao neprijatelj države. Da su napravljena takva krivična djela u SAD, bila bi teška krivična djela. Ovo je signal i pravosuđu BiH da radi svoj posao. Imaju dovoljan broj dokaza i materijala da mogu te slučajeve procesuirati. I to je jedan vid upozorenja. Nije to bezazleno i neozbiljno”.

Šemsudin Mehmedović nedavno je za N1 najavio svoj novi pokret. Koje su moguće nove kombinacije na političkoj sceni?

“Najjača poruka koja je poslata u vašoj emisiji je bila od Šemsudina Mehmedovića. Mehmedović je izjavio da već sada prilikom osnivanje svoje stranke već ima pripremljene klubove na nivou države, Federacije BiH, kantona. Neće se moći praviti vlast bez njegove stranke. Neće tu biti samo predstavnici i opozicije, nego i vlasti. S druge strane, Mehmedović je objavio da će to biti stranka centra, liberalnog opredjeljenja. Označava jednu ozbiljnost. Naglasio je da će biti podrška svim ispravnim rješenjima za BiH”, kazao je Aćimović.

Potom je pojasnio:

“Ta njegova izjava je izazvala paničnu reakciju. Trenutno je na snazi akcija dogovorena da se jedna jaka struja unutar SDP i unutar SDA dogovori da to bude vlast na svim nivoima. SDA i SDP. Njihovu varijantu je poremetila međunarodna zajednica, koja to nije dozvolila kao i veliki broj članova SDP koji ne žele tu koaliciju. Odmah su nakon Mehmedevića i njegovih najava, napravljene vlasti u USK, HNK. Radi se na odstranjivanju NES BiH, SBiH. Polako se vodi da plan koji je bio i zamišljen da se i provede. Nije to nikakva tajna ni u političkim vrhovima, sve se to znalo. Nije to iznenađenje. Jak pritisak međunarodne zajednice da se napravi drugačija konfiguracije vlasti je utjecao na plan. Međutim, u ovoj opciji vidi se da počinje napad na Našu stranku i Narod i Pravdu, oni su nepotrebni u toj kombinaciji. Koalicija SDP i SDA krenut će sa pričom da su druge stranke uništene, te da je to jedina opcija. Priprema se operacija koaliranja SDP i SDA na višim nivoima, odstranjivanje NiP-a i NS. Već je počeo ubrzan proces”, zaključio je Aćimović.

(Kliker.info-N1)